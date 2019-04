Alisson festeja atuação contra Villa Nova-MG após cinco meses sem jogar os 90 minutos

O torcedor cruzeirense e o meia Alisson têm bastante motivos para comemorarem. A vitória do Cruzeiro sobre o Villa Nova na noite da última quarta-feira (11), por 4 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, ficou marcada pela volta do armador celeste, que, após cinco meses, fez a sua primeira partida atuando os 90 minutos, fato este comemorado pelo jogador.

“Para mim foi muito bom, principalmente porque consegui voltar a jogar 90 minutos depois de cinco meses. O Marcelo quis me tirar, mas pedi para ficar porque estava me soltando. Fiquei bastante feliz pela vitória”, revelou Alisson.

Além de voltar a atuar o jogo inteiro, o armador desempenhou bem a sua função dentro de campo, participando de três, dos quatro gols marcados pela Raposa na partida. Porém, Alisson reconheceu que a equipe não fez um primeiro tempo como esperavam, mas um diálogo com o técnico Marcelo Oliveira no intervalo resolveu os problemas dentro de campo e mudou a postura do elenco para a segunda etapa.

“Tivemos muita luta em campo. Sabemos que não fizemos um primeiro tempo bom e conversamos com o Marcelo para ver o que estava errado. Ele pediu para termos paciência e tentar algumas jogadas individuais, o que aconteceu no segundo tempo”, declarou o jogador.

Alisson foi titular no lugar de Willian, que não atingiu as condições de jogo após sentir dores no púbis, e sobre a titularidade nas próximas partidas, o jovem deixou a decisão nas mãos de Marcelo Oliveira.

“Estou muito feliz só de ter voltado depois de cinco meses. Independentemente, se vou ficar no banco ou começar como titular, vou fazer da melhor maneira possível entrando cinco, dez minutos ou jogando o tempo todo como aconteceu hoje”, finalizou o meia.

E Marcelo Oliveira tomou sua decisão...

Em entrevista coletiva após a partida contra o Villa Nova, o treinador Marcelo Oliveira não poupou elogios a Alisson, a quem tratou como "principal jogador" da equipe, e revelou que o meia pediu para seguir na partida quando estava prestes a ser substituido.

“Tenho como técnico a preocupação e visão. Ganhando de 4 a 0, e com o principal jogador e esperança de acertar o time, ele poderia não só se lesionar, mas levar uma pancada também. Ele mostrou que está com vontade e pediu para ficar, aí resolvi tirar o Marquinhos, que é um batalhador”, comentou o treinador.

Marcelo também revelou na coletiva que Alisson seria titular mesmo se Willian, ausente por dores no públis, tivesse condições de jogo. O treinador ressaltou a confiança que tem no "bigode", mas reconheceu que o atacante não está bem técnicamente, argumentos usados para justificar a escolha de Alisson como titular nos próximos compromissos do Cruzeiro, a começar na próxima quinta-feira (19), quando a Raposa vai até a Venezuela para enfrentar o Mineros, pela Copa Libertadores.

“O Alisson era só questão de sentir que ele está bem para jogar o jogo todo. Não adiantaria colocar no início e tirar no intervalo. De agora para frente, principalmente com essa pausa que vai ter agora até o próximo jogo, ele vai recuperar e vai nos ajudar muito principalmente na Libertadores, ainda mais contra equipes que jogam muito fechadas contra o Cruzeiro”, finalizou o treinador.