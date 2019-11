Jogo Fluminense x Bonsucesso no Campeonato Carioca 2015 (3-0)

23:00 Encerramos por aqui. Obrigado à todos que acompanharam. Continuem acompanhando todas as notícias aqui na VAVEL Brasil.

45' FIM DE JOGO NO MARACANÃ! Sem acréscimos de novo, o árbitro encerra a partida. Vitória tranquila do Fluminense por 3 a 0.

42' CARTÃO VERMELHO PARA DENÍLSON! Por falta em Marlon

41' Clodoaldo cruzou para o meio da área e Miguel chutou por cima do gol de Diego Cavalieri. Quase o Bonsucesso diminui no Maracanã

40' A defesa do Fluminense afasta

39' Escanteio para o Bonsucesso

39' A bola fica na barreira

39' Falta para o Bonsucesso na entrada da área

37' Walter cruza para Fred que cabeceia por cima

34' NA TRAVE! Wellington Silva cruza da direita, Walter ajeita para Vinícius chutar de esquerda na trave

32' ASSIM NÃO, WALTER! Gerson rouba a bola no meio, da lindo passe para Walter que entra livre na área, mas chuta torto de esquerda

31' Vinícius cruza e a defesa afasta

30' Cruzamento de Wellington Silva pela direita e Jadson desvia para escanteio

29' Lançamento para Miguel na área do Flu, mas Marlon intercepta

28' CARTÃO AMARELO PARA MARQUINHOS!

28' Wellington Silva arrisca de canhota de fora da área e Preto vai buscar no canto

27' Walter tenta tabela com Fred que erra na devolução

26' Com a entrada de Vinícius no lugar de Victor Oliveira, Wagner faz a função de lateral-esquerdo

26' Vinícius cruza e Preto afasta de soco

25' Walter demorou para cruzar mas conseguiu o escanteio

24' Gerson da lindo passe para Fred, mas Preto sai do gol e atrapalha o camisa 9

24' A defesa do Fluminense afasta o cruzamento

23' SUBSTITUIÇÃO NO BONSUCESSO: SAIU: Geovani / ENTROU: Robertinho

23' Escanteio para o Bonsucesso

23' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: SAIU: Victor Oliveira / ENTROU: Vinícius

21' Defesa do Bonsucesso afasta o cruzamento. No rebote, Gerson pega de primeira de fora da área e manda para fora.

21' Recomeça a partida

20' PARADA TÉCNICA!

20' Victor Oliveira cruza, Walter cabeceia e a zaga desvia para escanteio

16' CARTÃO AMARELO PARA GUM!

16' Wagner cruza para área e Fred desvia de cabeça por cima do gol

15' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: SAIU: Kenedy / ENTROU: Walter

14' Falta na entrada da área para o Fluminense.

13' UUUUUUHHH!!! Gerson deu lindo passe para Wellington Silva que tocou de cobertura na saída do goleiro Preto. Quase o quarto gol do Fluminense.

9' Segundo tempo fraco no Maracanã

5' CARTÃO AMARELO PARA FRED! Camisa 9 estava pendurado e está suspenso do jogo da próxima rodada, contra o Macaé, no Moacyrzão.

3' Aos gritos de "Gum, guerreiro", o zagueiro retorna a equipe depois de três meses

3' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: SAIU: Giovanni / ENTROU: Gum

2' Giovanni sente dores na coxa esquerda. Cristóvão conversa com Gum.

0' SUBSTITUIÇÃO NO BONSUCESSO: SAIU: Matheus Salgado / ENTROU: Miguel

0' SUBSTITUIÇÃO NO BONSUCESSO: SAIU: Julinho / ENTROU: Clodoaldo

0' Wellington Silva forçou lançamento na direita para Kenedy mas a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Bonsucesso.

0' COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO! O Fluminense deu a saída de jogo.

22:00 O Fluminense foi o dono do jogo nesse primeiro tempo. Com 16 minutos já vencia por 3 a 0 e por todo o resto do primeiro tempo controlou o jogo.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO NO MARACANÃ! Sem acréscimos o árbitro termina o primeiro tempo. Vitória parcial tranquila do Fluminense.

43' CARTÃO AMARELO PARA CRISTIANO! Por falta em Kenedy

42' O jogo começa a ficar faltoso

42' CARTÃO AMARELO PARA IVAN! Por falta em Wagner

41' O Fluminense tem três jogadores no meio com cartão amarelo: Edson, Jean e Gerson. Problema para Cristóvão Borges.

40' CARTÃO AMARELO PARA EDSON! Por cotovelada em Denílson

40' GRANDE DEFESA DE PRETO!!! Wellington Silva invade a área, chuta cruzado e Preto faz grande defesa. No rebote, Gerson chuta por cima.

39' A defesa do Fluminense afasta o cruzamento

38' Wellington Silva comete falta em Julinho na ponta direita de defesa do Fluminense. Chance na bola aérea para o Bonsucesso.

36' CARTÃO AMARELO PARA GERSON! Por falta em Cristiano

33' Depois de um início arrasador, o Bonsucesso conseguiu esfriar o Fluminense.

31' Edson saiu de maca. Volante recebeu uma cotovelada de Gerson.

30' Terminou no Eduardo Guinle: Friburguense 1x2 Madureira. Com a vitória, o Madureira vai a 20 pontos e fica em 5º lugar, mesma pontuação do Flamengo (4º colocado).

29' Denílson desvia o cruzamento de Geovani mas não leva perigo ao gol do Fluminense.

28' CARTÃO AMARELO PARA JEAN! Por falta em Marquinhos

24' Elton forçou o lançamento para Cristiano, ma o bandeira assinalou impedimento. Novamente errou ao marcar impedimento.

24' Terminou em São Januário: Vasco 1x0 Resende. Com o resultado, a equipe da Colina lidera o Campeonato Carioca com 23 pontos.

23' Gerson cruza da direita mas a bola foi alta demais para Fred, que ainda tocou de cabeça por cima do gol, mas sem perigo.

21' Recomeça a partida no Maracanã

20' PARADA TÉCNICA!

19' NO TRAVESSÃO!!! Geovani acertou lindo chute de fora da área no travessão tricolor. No rebote, o assistente, erradamente, marcou impedimento de Elton. Quase o Bonsucesso diminui no Maracanã.

18' Denílson pega a sobra pela direita e solta a bomba, mas Giovanni desviou para escanteio

17' Wellington Silva cruza mas Elton afasta

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! EDSON!!! Cobrança de escanteio de Wagner, Edson se antecipou ao Fred para marcar o terceiro. É goleada!

15' Escanteio para o Fluminense

15' Wellington Silva cruza, Fred tenta ajeitar de cabeça, mas a bola ficou com o Bonsucesso

12' Cristiano cruza pela esquerda mas Denílson não consegue chegar

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! KENEDY!!! A bola sobrou livre na entrada da área para Kenedy que bateu seco na bola, no canto do goleiro Preto, para ampliar no Maracanã.

6' Ivan tenta finalização de fora da área mas para na defesa tricolor

5' O gol do Gerson foi o primeiro do Fluminense de fora da área nesse Carioca

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO FLUMINENSE!!! GERSON!!! O meia recebeu de Kenedy na entrada da área e acertou um lindo chute no ângulo, sem chances para o goleiro Preto. Golaço!

4' A defesa do Bonsucesso afasta o cruzamento de Wagner.

3' Falta em cima de Wellington Silva na ponta direita. Chance na bola aérea para o Fluminense.

3' Parece estar tudo bem com o camisa 9 tricolor

2' Fred ficou no chão após tentar tabelar com Wellington Silva

0' ROLOU A BOLA NO MARACANÃ!

20:59 O público é pequeno no Maracanã.

20:59 Vai começar o jogo no Maracanã. A saída é do Bonsucesso.

20:54 O Fluminense entra em campo com camisa tricolor, calção e meião branco. O Bonsucesso veste camisa branca, calção e meião azul.

20:53 As equipes entram em campo no Maracanã.

20:47 O Madureira vai vencendo o Friburguense por 1 a 0, jogo que começou às 19h30, no estádio Eduardo Guinle. Com o resultado, o Madureira vai a 20 pontos e entra no G-4. O Fluminense precisa vencer para retornar ao G-4.

20:44 BANCO DO FLUMINENSE: Kléver, Gum, Rafinha, Marlone, Vinicius, Marcos Junior e Walter.

20:40 Mais cedo, nas Laranjeiras, o sub-20 do Fluminense goleou o Bonsucesso por 5 a 0 pelo Campeonato Carioca da categoria. Douglas, João Vitor (dois), Breno e Matheus Pato marcaram.

20:34 A última vitória do Bonsucesso sobre o Fluminense foi em 1976, contra a Máquina Tricolor, na estréia do estadual daquele ano, que posteriormente foi conquistado pelo clube de Laranjeiras.

20:25 Por conta da necessidade de vitória, o técnico Marcelo Salles prometeu que o Leão da Leopoldina será ofensivo, diferente do que foi visto contra o Vasco: "Cada jogo tem sua história. O Cristóvão costuma montar a equipe um pouco diferente da maneira que monta o Doriva, assim como as características dos jogadores também são diferentes. Nossa estratégia será um pouco diferente, mas o peso do jogo é o mesmo. Trabalhamos da melhor forma com os jogadores e ressaltei que eles estão no caminho certo", afirmou.

20:20 O Fluminense jogará desfalcado de Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Apesar de ter um setor defensivo bastante criticado e muitas vezes até inseguro, o treinador Cristóvão Borges afirma que as opções irão substituir Henrique a altura: "Depois de um jogo desse, não quero pensar em nada. Quero curtir. Na última semana, a não ser o Mattis, tivemos todos os jogadores no campo. Nós estamos com quase todos prontos para jogar. Temos o Gum chegando quase pronto para jogar. Fica mais tranquilo quando necessário for"

20:16 O histórico do confronto é favorável ao Fluminense. Desde 1929, as equipes já se enfrentaram 117 vezes. São 92 vitórias do Fluminense, sete vitórias do Bonsucesso e 18 empates. O Tricolor marcou 325 gols, enquanto o Bonsucesso foi as redes 99 vezes. O Fluminense não perde o confronto desde 14 de março de 1976.

20:12 VÍDEO: Relembre como foi o empate entre Fluminense e Bonsucesso em 2014.

20:10 Em 2014, Fluminense e Bonsucesso se enfrentaram no Maracanã. O jogo marcava o retorno de Conca pelo clube ao Maracanã, mas nem tudo foi festa. O Fluminense saiu na frente com Carlinhos, mas levou o empate em belo contra-ataque.

20:03 FIQUE DE OLHO: Com seis gols, Fred é o artilheiro do Campeonato Carioca ao lado de Marcelo Cirino, do Flamengo. O gol marcado contra o Botafogo fez do camisa 9 o artilheiro do novo Maracanã, com 21 gols.

Foto: Divulgação/Maracanã

19:59 Apesar do horário ruim, o volante Jean pediu para que a torcida tricolor compareça em bom número no Maracanã: "Sabemos que é um jogo Fluminense x Bonsucesso à noite e que muitas vezes não é muito fácil para o torcedor comparecer. Ainda mais que tivemos um clássico no fim de semana. Mas se a torcida puder comparecer em um bom número vai ser um fator importante, ainda mais em uma partida onde o adversário vai procurar jogar fechado e explorando os nossos erros. Vamos precisar estar ligados ao longo dos noventa minutos, procurando impor um ritmo muito forte e nesse momento aquela força vindo da arquibancada acaba fazendo a diferença".

19:57 O técnico Cristóvão Borges lembrou seus jogadores da maneira como o Bonsucesso jogou contra o Vasco e pediu atenção, já que o adversário poderá causar problemas: "O Bonsucesso vai entrar vem campo contra o Fluminense com a única preocupação de não deixar a nossa equipe marcar um único gol e, portanto, deverão colocar dez jogadores atrás da linha da bola. Me parece claro que isso vai congestionar o meio-de-campo e diminuir os espaços. Portanto, apenas com uma movimentação muito eficiente é que vamos conseguir escapar da marcação deles e construir a vitória. Será um jogo Fluminense x Bonsucesso de inteligência, onde a paciência será um elemento chave"

19:54 O Bonsucesso tem um desfalque para a partida: o volante Fernando está suspenso. Marcelo Salles não adiantou a escalação, mas o provável substituto de Fernando deverá ser Guttiner.

19:53 Apesar da campanha negativa, o Bonsucesso quase surpreendeu o Vasco na última rodada. A derrota veio nos últimos minutos, num pênalti inexistente. O técnico Marcelo Salles espera que sua equipe tenha o mesmo comprometimento tático diante do Fluminense para conseguir pontuar: "O Fluminense tem um elenco com jogadores que desequilibram, como o Fred e o Wágner, por exemplo. Nós temos que apostar na força do conjunto e por isso mesmo a obediência tática tem que ser muito grande. Acredito que se repetirmos a atuação que tivemos contra o Vasco teremos boas chances de pontuar e começarmos a nos aproximarmos de nossos objetivos".

19:50 A campanha do Bonsucesso é preocupante. Com quatro pontos (quatro empates e quatro derrotas em oito jogos), a equipe tem o pior ataque da competição, tendo marcado só um gol em oito jogos. A média de gols sofridos da equipe é um pouco maior que um gol por partida (o time sofreu nove gols).

19:47 O Bonsucesso é um dos quatro times que ainda não venceu no Campeonato Carioca 2015. Ao lado do Barra Mansa, a equipe soma quatro pontos e ocupa a 14ª posição, uma acima da zona do rebaixamento. Bonsucesso e Barra Mansa têm um ponto a mais que Boavista e Nova Iguaçu. Todos ainda não venceram um adversário.

19:44 Depois das derrotas para Volta Redonda e Vasco, e a má atuação na vitória diante do Resende, o trabalho do técnico Cristóvão Borges passou a ser contestado por parte da torcida. O treinador reconheceu que o rendimento contra o Vasco causou preocupação até nele. Entretanto, após a vitória no clássico sobre o Botafogo e a melhor atuação do Fluminense na temporada, as coisas mudaram e o técnico ficou animado e aliviado: "Pressão para o treinador é quando acontece um jogo como o que fizemos contra o Vasco, que foi muito ruim. A partir daquele jogo, não me senti pressionado, porque tive certeza de que as coisas iam acontecer. Um resultado convincente é uma confirmação do caminho correto que estamos seguindo. Antes, tínhamos feito duas semanas de treinos que nos deram confiança. Ganhamos do Resende, que foi uma grande necessidade. Sabíamos que íamos jogar bem contra o Botafogo"

19:40 Desde 2009 no Fluminense, Gum ao lado de Fred são os jogadores mais antigos desse elenco. Ambos são símbolos de uma geração do clube: a geração do "Time de Guerreiros". Seis anos de clube depois, hoje Gum vê jogadores da base como Marlon crescer entre os profissionais e comentou sobre o momento dos jovens de Xerém: "Me sinto mais experiente (risos). Estou com apenas 29 anos, fiz agora no início do ano e sei que eles são um pouco mais jovens, mas sinto muito bem, no meu melhor momento físico. Fico feliz de estar sendo um daqueles jogadores que vão passar experiência para os mais jovens porque um dia estive no lugar deles", frisou.

19:36 Apesar de ser reserva, ser relacionado novamente significa muito para o zagueiro Gum: "Uma felicidade imensa voltar a ser relacionado. Estava com muita saudade de poder ajudar meu clube, poder jogar e dar alegrias ao nosso torcedor. "Estou muito feliz por estar voltando. Estamos encontrando uma maneira bacana de jogar e o professor Cristóvão tem encontrado a melhor maneira do nosso time jogar e o grupo tem correspondido bem aos treinamentos. Nosso momento é de ascensão".

19:34 O GUERREIRO VOLTOU! Após longo período lesionado, Gum foi relacionado pela primeira vez desde a última rodada do Campeonato Brasileiro 2014, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Com a suspensão de Henrique e a lesão de Guilherme Mattis, Cristóvão relacionou o zagueiro para o banco de reservas.

19:31 FIQUE DE OLHO: Com apenas 17 anos, Gerson marcou seu primeiro gol como profissional no seu primeiro clásssico, domingo passado, contra o Botafogo. O capitão e artilheiro da equipe, Fred, considera Gerson um "diamante 100% lapidado"

19:27 O zagueiro Victor Oliveira será titular novamente nesta quinta-feira, contra o Bonsucesso, já que Henrique está suspenso. Com a lesão de Guilherme Mattis e Gum ainda não preparado fisicamente para retornar a equipe, o zagueiro que foi contratado nesta temporada ganha nova chance na equipe que inicia a partida.

19:24 Nesta temporada o Fluminense contratou sete jogadores, mas apenas um se firmou na equipe: o lateral-esquerdo Giovanni. Alguns desses sete iniciaram o ano como titulares, casos do zagueiro Victor Oliveira, dos meias Vinícius e Marlone, e do atacante Lucas Gomes. Entretanto, o que se viu foi a ascensão dos jogadores criados em Xerém: Marlon ganhou a vaga na zaga, Gerson no meio e Kenedy no ataque.

19:20 O jovem zagueiro Marlon desde o ano passado caiu nos braços da torcida com suas boas atuações. Marlon conseguiu encorpar a defesa do Fluminense que por algum tempo foi bastante criticada. Hoje, o zagueiro vê mais jovens com quem ele jogou nas divisões de base encorpar a equipe em outros setores. Marlon, Gerson e Kenedy foram titulares na Seleção Brasileira sub-20, que disputou o Sul-Americano, e hoje são titulares no Fluminense. O zagueiro comentou o momento: "Muito bom ver jovens como nós nos adaptando ao profissional. Estamos dando conta do recado e esperamos dar muitas alegrias aos torcedores. Queremos fazer história no clube"

19:17 Nesta quarta-feira (11), o Fluminense começou a treinar seus jovens da base para futuras entrevistas com a imprensa. Preocupados com a evidência deles na mídia, a diretoria tricolor quer preparar seus atletas. Nesta quarta foi a vez de Kenedy. Gerson e Robert também passarão pelo treinamento. O zagueiro Marlon, que joga pelos profissionais desde o ano passado, já concede entrevistas aos jornalistas.

19:11 Na internet, alguns portais esportivos já chegaram a comparar a dupla Kenedy e Gerson com o "Casal 20", formado por Assis e Washington, na década de 80. Duílio, campeão brasileiro em 1984 com o "Casal 20", falou sobre as promessas: "Não acredito (reedição de uma dupla como Assis e Washington), cada época é uma época. Eles tinham uma sintonia de muito tempo. Gerson e Kenedy jogaram juntos na base, na seleção brasileira sub-20... mas acho muito rápido fazer qualquer comparação. Eles têm que ser trabalhados com carinho e paciência. O Kenedy fez um bonito gol. O Gerson também. Se fosse um jogador mais experiente, ia tentar cair na área, mas ele suportou a carga. Mas foi apenas um jogo. Podem ser craques sim, mas temos que dar tempo ao tempo".

19:08 Após serem decisivos no clássico contra o Botafogo, os jovens Kenedy e Gerson empolgaram à todos. Porém, dentro do clube existe uma preocupação para que ambos não deslumbrem e tenham queda de rendimento: "Todo atleta é e deve ser enxergado como um indivíduo, e cada indivíduo tem sua particularidade. Esta é uma equipe que trabalha para que o atleta do Fluminense seja o mais bem preparado possível para se tornar um jogador profissional", disse o diretor Simone.

19:06 Na última rodada, o Fluminense venceu o Botafogo por 3 a 1, em noite inspirada dos jovens de Xerém, Kenedy e Gerson. LEIA MAIS: Com a juventude de Xerém e experiência de Fred, Fluminense vence clássico contra o Botafogo

19:03 O mando de campo é do Fluminense. Pela primeira vez no ano o Tricolor joga pela segunda vez seguida no Maracanã. Até então, só havia jogado duas vezes no estádio e venceu ambas as partidas: contra o Bangu, vitória por 2 a 1, no dia 8 de fevereiro, e no último domingo, no clássico contra o Botafogo, que venceu por 3 a 1.

Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Fluminense x Bonsucesso , pela 9ª rodada do Campeonato Carioca 2015, partida a ser disputada às 21h, no Maracanã.