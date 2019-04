Aguirre pede calma com novo esquema no Inter após triunfo diante do Aimoré

Diego Aguirre mandou a campo, pela primeira vez desde que chegou ao Inter, o time no esquema 3-5-2. A equipe bateu o Aimoré por 3x0, no Beira-Rio, mas o técnico manteve a calma com relação ao novo sistema: ''Um jogo é só um jogo, então não dá para falar que encontramos a solução, que não vamos levar mais gols. Temos de trabalhar muito, esse esquema precisa de muito mais treino'', afirmou.

O treinador não confirmou nem descartou o 3-5-2 para enfrentar o Emelec, na próxima quarta-feira (18), em Manta, no Equador. Sobre o esquema, disse: ''Não tivemos problemas com os laterais, Fabrício aproveitou todo o seu potencial ofensivo. Com a qualidade técnica do Réver, ganhamos na saída de bola. Mas isso não significa nada, foi só um jogo que vencemos. Não tivemos dificuldades, mas normalmente temos problemas''.

Sobre a partida, Aguirre foi objetivo: ''Foi uma vitória tranquila, dominamos o jogo. Fiquei contente com o time, ele teve intenção de jogar. Ganhamos uma opção''.

O sistema tático também foi comentando por Alisson e Alex. ''Falar do esquema não é o certo. O correto é falar da atitude. Pressionamos o adversário no nosso campo. Esse é o espírito'', analisou o goleiro. O camisa 12 seguiu a mesma linha: ''Falar em esquema ideal é difícil. Foi só uma partida, fomos poucos testados. O adversário e as características mudam. Ganhamos mais um esquema para atuar''.

Com o triunfo, o Inter subiu para a quinta colocação na tabela do Gauchão, com 16 pontos. O próximo compromisso colorado é no domingo (15), em Pelotas, contra o Brasil, na Boca do Lobo. O comandante uruguaio confirmou, após a partida de hoje, que escalará um time de reservas no final de semana.