Coruripe vence Sport pelo placar mínimo e continua vivo no Grupo B do Nordestão

Partida válida pela quinta rodada do Grupo B da Copa do Nordeste, disputada no estádio Gerson Amaral, em Coruripe, Alagoas.

INCIDENCIAS : Partida válida pela quinta rodada do Grupo B da Copa do Nordeste, disputada no estádio Gerson Amaral, em Coruripe, Alagoas.

O Coruripe não sabia o que é vencer no Copa do Nordeste e tinha como adversário nesta noite de quarta-feira (11) o Sport, que chegava como favorito. No entanto, o Hulk Praiano contou com uma péssima apresentação do Leão da Ilha do Retiro e venceu o confronto por 1 a 0, com o gol sendo marcado, de cabeça, pelo zagueiro Williames José na etapa final.

Com o resultado desta noite, o Verdão Praiano continua sonhando com a vaga na próxima fase do certame. O Hulk chegou aos seis pontos e tá ocupando terceira colocação. Já o Sport perdeu a chance de facilitar sua vida na competição. O Leão esta na segunda posição, com sete pontos. Os rubro-negros podem assumir a liderança nesta quinta-feira (12), pois o pleno do STJD poderá manter a decisão de retirar seis pontos do Sampaio Corrêa por conta de uma escalação irregular

O próximo compromisso do Coruripe na Copa do Nordeste, que será o último desta fase de grupos, vai ser contra a Socorrense, na quarta-feira (18), às 22h00, no estádio Lourival Baptista, em Aracaju, Sergipe. Já o Sport enfrenta, no mesmo dia e horário, diante do Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro. Antes, os rubro-negros entram em campo pelo hexagonal do título do Campeonato Pernambucano. O confronto com o Salgueiro será no sábado (14), às 19h30, na Arena Pernambuco.

Equipes criam pouco e etapa inicial fica empatada sem gols

O confronto começou bastante aberto, com o Sport mostrando um poder ofensivo melhor do que o rival. Logo aos três minutos, a bola foi cruzada na área, o atacante Felipe Azevedo se esticou todo e conseguiu tocar na bola, mas o goleiro Carlos fez uma grande defesa com a perna. O Hulk tentou respondeu pouco tempo depois, entretanto, o chute de Thiago Lima saiu fraco e Magrão segurou firme no meio do gol.

Em uma chega pela esquerda de ataque o Verdão ficou bem perto de balançar as redes. George recebeu nas costas de Vitor e cruzou para o atacante Casagrande, que dominou e girou batendo em direção ao canto esquerdo de Magrão, que ficou apenas observando sem condições de fazer nada. Antes dos 25 minutos, o técnico alagoano precisou tirar o volante Aurélio (lesionado) e colocar João Paulo.

A equipe pernambucana foi perdendo um pouco do ímpeto e dando espaço para os donos da casa ficar com a bola e buscar mais o ataque. Os rubro-negros encontravam dificuldades na boa marcação do alviverde, que não mostrava muita qualidade para criar as jogas. Com isso, dificilmente surgia uma chance clara de gol, o que acabou deixando o confronto sonolento.

Nos momentos finais, o Sport até melhorou e aumentou o ritmo. Entretanto, o Hulk Praiano continuou com o sistema defensivo bem postado e não sofreu susto. Desta maneira, a primeira etapa no estádio Gerson Amaral acabou em um empate sem gols.

Williames José marca e garante primeira vitória do Coruripe na competição

Para os segundo tempo, o técnico Jaelson Marcelino precisou fazer mais uma alteração em sua equipe. Com um problema na coxa, o atacante Casagrande saiu para a entrada de Kaká. Já Eduardo Baptista não promoveu modificações. Com a bola rolando, o confronto continuou nos primeiros minutos sem grandes emoções, para a tranquilidade dos goleiros Carlos e Magrão.

Olhando a improdutividade da equipe, o técnico Eduardo Baptista tirou o meia-atacante Élber e colocou o centroavante Joelinton. No entanto, o ataque que funcionou foi o dos donos da casa. Em uma cobrança de falta, a defesa rubro-negra não conseguiu cortar e o zagueiro Williames José cabeceou para o fundo das redes. Momentos depois, Thiago Lima aproveitou mais um cruzamento e por pouco não aumentou a vantagem.

Com o gol sofrido, o comandante leonino fez mais uma alteração. Dessa vez, acionou o meia Régis no lugar do atacante Mike para tentar trabalhar a bola com mais qualidade pelo meio-campo. Mas os erros de passes perto da entrada na área eram constantes. A melhor jogada rubro-negra no segundo tempo aconteceu aos 37 minutos. Felipe Azevedo tabelou com Régis e bateu por cima do gol.

O Leão pernambucano continuou jogando muito mal até os minutos finais. Assim, os donos da casa não encontraram de dificuldades para dominar o confronto e garantir a primeira vitória no Grupo B da Copa do Nordeste.