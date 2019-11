Charles e Cruzeiro: história que começou há 12 anos, entre idas e vindas, vaias e aplausos

Tudo azul para o volante Charles em 2015, literalmente. Após ficar a temporada passada inteira treinando separado na Toca da Raposa II sem atuar em um jogo sequer, o volante foi chamado para integrar o elenco principal do Cruzeiro pelo técnico Marcelo Oliveira. É a quarta vez que o atleta ganha a oportunidade de vestir a camisa celeste, mas, em todas as suas passagens pelo clube, o jogador, que é cruzeirense, não perdeu a oportunidade de mostrar a satisfação em voltar a defender as cores do time. Mas qual o motivo de tamanha identificação? Vamos voltar ao tempo e entender...

Belo Horizonte / Ipatinga / Cabo Frio: a saga de Charles para se firmar entre os profissionais do Cruzeiro

Ainda jovem, Charles chegou ao Cruzeiro em 2003 para atuar pelo juvenil da equipe, porém, em 2005, assinou o seu primeiro contrato como profissional da Raposa e logo em seguida foi emprestado para o Ipatinga, onde conquistou o Campeonato Mineiro daquele ano, o seu primeiro título na carreira. Em 2006, o volante foi novamente emprestado, mas desta vez para a Cabofriense, porém na mesma temporada, retornou para o Ipatinga.

Charles voltou em definitivo para o Cruzeiro, em maio de 2007, para disputar o Campeonato Brasileiro daquela temporada, tendo Ramires, como seu companheiro na função de volante e Dorival Júnior como técnico da equipe. Em 2008, Dorival deu lugar a Adilson Batista, que manteve o volante na titularidade do time, onde ganhou destaque no setor, principalmente nos jogos da Libertadores da América daquele ano, além da conquista do Campeonato Mineiro, vencendo o rival Atlético-MG por 5 a 0, pelo primeiro jogo da final, formando o "quarteto fantástico" do meio campo, que contava, além de Charles, com Fabrício, Ramires e Wágner.

O futebol do atleta chamou a atenção dos dirigentes russos do Lokomotiv Moscou, que no final de agosto adquiriram 75% dos direitos do jogador, assim, encerrando a primeira passagem de Charles pela Toca da Raposa.

A expectativa deu lugar a frustração: retorno de Charles para o Brasil, ficou marcada por muitas lesões e atuações irregulares

Dois anos depois, o volante voltou para o Brasil, mas, dessa vez, para defender o Santos, que contratou o volante através de um empréstimo, válido por uma temporada. As lesões recorrentes, no entanto, atrapalharam o rendimento do atleta pelo alvinegro praiano, e por esse motivo, repassou o jogador, também por empréstimo, ao Cruzeiro, em julho de 2011, até o final da temporada.

Em 2012, Charles voltou ao Lokomotiv Moscou, onde permaneceu apenas dois meses, mas acabou decidindo em rescindir o contrato com a equipe russa. Em março daquele mesmo ano, o volante é novamente contratado pelo Cruzeiro, firmando um acordo de quatro anos, mas a sua terceira passagem pelo clube celeste não acabou saindo como o esperado: foi duramente criticado pelos torcedores durante a temporada, fator importante para que deixasse a equipe no final daquele ano.

Na temporada seguinte, o volante foi envolvido em uma negociação na qual foi atuar pelo Palmeiras, junto com o também volante Marcelo Oliveira, em contrapartida, o Cruzeiro receberia o atacante Luan. Pelo alviverde, Charles começou marcando gols decisivos pela Libertadores da América e ajudou a equipe na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro, o que gerou o interesse da diretoria palmeirense pela sua permanência no clube, porém impasses no acordo impediram a renovação de contrato. E desde então o volante não entrou mais em campo.

17 de fevereiro de 2015, a data em que o sonho virou realidade

Charles recebeu propostas do América-MG e do Botafogo, durante o tempo em que ficou afastado da equipe do técnico Marcelo Oliveira em 2014, porém as ofertas foram prontamente recusadas pelo volante, que sonhava em defender o Cruzeiro mais uma vez, até que na atual temporada, mais precisamente no dia 17 de fevereiro, quando o torcedor esperava contratações oriundas de outras equipes, a diretoria celeste anunciou a reintegração de Charles ao elenco principal, após uma conversa entre ele, Marcelo Oliveira e o supervisor de futebol do clube, Benecy Queiróz, e em seu retorno, o cruzeirense se emocionou e comemorou a chance conquistada.

“Eu continuo cruzeirense, minha vida é quase toda aqui. Cheguei com 16 anos. Conquistei poucas coisas, mas tudo que conquistei eu tenho guardado. Gosto daqui e me sinto bem neste clube, por isso não saí; tive propostas, mas preferi aguardar. Gosto do clube, da torcida, sou cruzeirense e estou feliz em retornar. É emocionante e gratificante”, celebrou o volante.

Aos 30 anos, Charles retorna à Toca da Raposa com um espírito renovado, com o intuito de esquecer o passado recente com a equipe, como se fosse a primeira passagem pelo jogador pelo clube.