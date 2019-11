Guia VAVEL Final Four 2015: Flamengo

Atual campeão da Liga das Américas e Mundial, o Flamengo é o clube-sede da edição 2015 do Final Four. Comandado por José Neto, o clube carioca é favorito ao bicampeonato, mas mantém os pés no chão devido ao fortes adversários que enfrentará. Pela NBB, foi derrotado em duas oportunidades pelo Bauru, além do tropeço contra o Pioneros (MEX), já pela Liga das Américas.

No retrospecto, o Flamengo tem cinco vitórias e apenas uma derrota, exatamente contra o Pioneros, seu adversário nas semifinais do Final Four 2015. Corrigindo das falhas de 2014, o clube rubro-negro melhorou sua recomposição defensiva e manteve a boa média no ataque, mas falha em chaves dos jogos. Contra Pioneros (MEX) e Peñarol (ARG), os 'apagões' custaram a perda de boas vantagens e até mesmo a derrota contra a equipe mexicana.

Campanha na Liga das Américas

Malvin (URU) 74-94 Flamengo (BRA)

Flamengo (BRA) 110 - 77 Leones de Quilpue (CHI)

Pioneros (MEX) 86 - 81 Flamengo (BRA)

Halcones (MEX) 92 - 62 Flamengo (BRA)

Trotamundos (VEN) 70 - 105 Flamengo (BRA)

Peñarol (ARG) 86 - 88 Flamengo (BRA)

Cestinhas

Walter Hermann: 103 pontos (17,1 ppj)

Laprovittola: 102 pontos (17,0 ppj)

Olivinha: 90 pontos (15 ppj)

Assistentes

Laprovitolla: 46 assistências

Gegê: 20 assistências

Marcelinho: 15 assistências

Clube de Regatas do Flamengo

Técnico: José Neto

Titulares: Laprovittola, Marcelinho, Marquinhos, Hermann (Benite), Meyinsse.

Títulos:

Copa Intercontinental: 2014

Liga das Américas: 2014

NBB: 2008/2009, 12/13 e 13/14

Brasileiro - CBB: 1934, 49, 51, 53 e 2008

Carioca: 41 vezes

Sul-Americano: 1953 e 61

Liga Sul-Americana: 2009