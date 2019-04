Serra Talhada e Náutico duelam em confronto direto pelo G-4 do Pernambucano

Partida válida pela oitava rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano, a ser disputada no estádio Nildo Pereira, em Serra Talhada, Pernambuco.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano está chegando ao seu final. Neste domingo (15) será completada a oitava rodada, com um duelo de suma importância no sertão do estado. Necessitando dos três pontos para ficar no G-4, o Serra Talhada receberá, às 16h00, no estádio Nildo Pereira, o Náutico, que precisa vencer de toda maneira para não complicar ainda mais a situação no certame.

O Serra Talhada poderia ser apontado como uma equipe que não conseguiria ter chances de ficar no G-4 do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano. Entretanto, a equipe sertaneja vem se aproveitando da má fase de Náutico e Santa Cruz e ocupa a quarta colocação, com sete pontos. O Timbu tem a mesma pontuação, porém, está na última posição, pois perde no número de vitórias.

Na última rodada, o Serra Talhada não conseguiu segurar o Sport, no estádio Nildo Pereira. O Cangaceiro foi derrotado por 1 a 0, com um gol, marcado ainda no primeiro tempo, por Diego Souza. Já o Náutico recebeu o vice-líder Central na Arena Pernambuco e também tropeçou. O Timbu, entretanto, ficou no empate por 2 a 2. Na ocasião, os gols do alvirrubro de Rosa e Silva foram marcados por Renato e Josimar.

Cangaceiro conta com retorno na defesa e lateral-direita pode ser problema novamente

O Serra Talhada poderá ter um desfalque importantíssimo para o confronto o Náutico. Principal destaque da equipe nesta competição e especulado para atuar no Santa Cruz ao termino do estadual, o lateral-direito João Carlos pode não entrar em campo. O atleta não enfrentou o Sport na última rodada, por lesão e na quinta-feira (12) acabou sentindo um cansaço muscular.

A presença do lateral-direito João Carlos será confirmada apenas momentos antes da partida, pois o jogador passará por alguns testes com o departamento médico do Cangaceiro. Caso o atleta não reúna condições de entrar em campo, o técnico Cicero Monteiro deverá optar por Marcos Vinícius. O comandante sertanejo, entretanto, terá o retorno o zagueiro Alisson, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O defensor, inclusive, falou sobre a importância do duelo com os alvirrubros.

“Esse jogo será muito importante. É como fala algumas pessoas, será o divisor de águas, pois temos dois jogos em casa e, por isso, precisamos dos três pontos. Claro, respeitando sempre o adversário, mas sabendo que jogando no Pereirão temos que fazer o dever de casa. Temos reais condições de estar no G-4 e se nos classificarmos, Serra Talhada vai ficar pequena”, destacou o zagueiro Alisson.

O restante da equipe serratalhadense deverá ser a mesma que foi derrotada pelo Sport no último domingo (08). Sendo assim, a defesa será formada por Andson e Alisson, enquanto a armação das jogadas segue sob responsabilidade de Diogo e Paulinho Mossoró. Já o ataque continua com perigoso Júnior Juazeiro e com Bebeto.

Reanimado após vitória no Nordestão, Náutico chega para confronto decisivo com dúvida no setor ofensivo

O Náutico não vive um grande momento. A chegada do técnico Lisca e a vitória contra o Moto Club no meio da semana, pela Copa do Nordeste, trouxeram um novo animo aos atletas para conseguirem largar a lanterna do hexagonal do título e colocar o Timbu no G-4 da competição. O comandante alvirrubro apontou o sistema defensivo como principal fator para o fraco desempenho do clube alvirrubro, então, repetirá a dose do Nordestão e colocará em campo um time mais voltado para a marcação.

“Nossa situação é bem difícil. No entanto, vale destacar, que dependemos apenas de nós. Vamos buscar a melhora desse rendimento. Todos sabem que precisam melhorar, mesmo com nossas carências, que não é novidade para ninguém. Vamos buscar a vitória contra o Serra Talhada, se ela não vinha na técnica, vamos ter que consegui-la na raça”, pontuou o treinador alvirrubro.

Para este embate com o Serra Talhada, o técnico Lisca não terá problemas para escalar os 11 atletas alvirrubros. Sem suspensões ou lesões recentes, o comandante da equipe de Rosa e Silva poderá repetir o time que enfrentou o Moto Club. O escrete ainda não está confirmado, mas poucas modificações deverão acontecer, principalmente, por conta do pouco tempo para realizar treinamentos, pois o clube jogou na quinta-feira (12) e, além disso, precisou seguir para o sertão pernambucano.

A dúvida do técnico Lisca está quanto à participação do meia-atacante Bruno Alves. O atleta poderia entrar no meio-campo e deixar espaço para o jovem Renato, que marcou o gol da vitória ante o Moto Club, fazer o ataque com Josimar. Outra possibilidade seria a entrada de Hélder no meia e o Bruno ir para o setor ofensivo.