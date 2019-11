Atlético-MG x URT (4-0)

Encerramos por aqui a trasmissão de Atlético-MG 4x0 URT pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. Daqui a pouco mais informações aqui na VAVEL Brasil! Boa noite!

Agora, o Atlético volta as atenções para a Copa Libertadores. Nessa quarta-feira (18), o time atleticano terá um jogo de vida ou morte contra o Santa Fe, em Bogotá, na Colômbia, pela terceira rodada da competição sul-americana. Se perder, estará praticamente eliminado da Libertadores.

A URT volta a jogar no próximo domingo (22), contra a Caldense, no estádio Zama Maciel, em Paços de Minas, às 16h (de Brasília), pela nona rodada do Mineiro.

Com o resultado, o Atlético-MG volta à vice-liderança do Campeonato Mineiro, com 16 pontos – menos número de pontos que América-MG e Tombense, mas leva vantagem no saldo de gols.

Já a URT mantém seu reprospecto negativo jogando fora de casa (em quatro jogos, quatro derrotas) e caiu para a oitava colocação, com sete pontos.

92' FIM DE JOGO! Atlético volta a vencer no Mineiro: 4 a 0 sobre a URT!

88' DOIS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS! Partida irá acabar aos 92 minutos.

86' Com a partida decidida, o Atlético-MG cadencia a partida no campo defensivo.

82' Luan acha Patric penetrando na área e toca. O lateral domina e manda por cima de Giulliano. Dudu Pitbull tenta tirar, mas acaba empurrando a bola para o fundo das redes. Goleada no Independência!

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! GOL CONTRA DE DUDU!

80' URT CHEGANDO PERTO! Robson cruza para Robinho pegar de primeira e assustar Victor.

76' QUASE O PRIMEIRO DA URT! Marcel faz boa jogada com Robson e quase marca da entrada da área. A bola passou perto!

74' ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO! Sai Cárdenas; entra Maicosuel.

72' Patric invade a área e, mesmo sem ângulo, arrisca o chute, mas a bola sai.

71' Levir Culpi manda Maicosuel aquecer. Parece que vem mais uma alteração aí.

68' Luan toma conta do jogo. É disparado o melhor jogador em campo. Agora, deu um lindo lançamento para Douglas Santos, mas o lateral errou feio o cruzamento. Tiro de meta.

60' Na direita, Luan acha Lucas Pratto na área, que cabeceia firme para superar Giulliano. Atlético-MG 3x0 URT.

60' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! LUCAS PRATTO!

59' Marcos Rocha deixa o campo muito aplaudido pela torcida.

59' ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO! Saem Marcos Rocha e Carlos; entram Patric e Dodô.

59' ALTERAÇÃO NA URT! Sai Wellington; entra Dudu Pitbull.

53' O lateral é ovacionado pela torcida. Lembrando que o camisa 2 não entrava em campo desde o dia 14 de fevereiro.

52' Marcos Rocha chega pelo meio, tabela com Carlos, sai cara a cara com Giulliano e dá um lindo toque no canto para ampliar o placar: Atlético-MG 2x0 URT.

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! MARCOS ROCHA!

49' Marcos Rocha chega à linha de fundo e tenta o cruzamento, mas pega mal na bola e isola a redonda.

45' RECOMEÇOU! Apita o árbitro para o segundo tempo: Atlético 1x0 URT.

ALTERAÇÃO NA URT: sai Danilo Fabian; entra Robson Duarte.

Equipes estão de volta ao gramado para o segundo tempo.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Com gol de Luan, o Atlético-MG vai para o intervalo vencendo a URT por 1 a 0. Resultado deixa o Galo na vice-liderança do Mineiro, atrás somente do Cruzeiro.

46' Carlos chuta à esquerda do gol de Giulliano e a bola vai para fora. Jogadores ficam pedindo desvio, mas o árbitro Jerferson Antônio da Costa ignora e assinala tiro de meta.

44' CINCO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS! Partida foi paralisada duas vezes nesse primeiro tempo.

43' Após marcar seu terceiro gol neste Campeonato Mineiro, Luan tem seu nome cantado pela torcida alvinegra.

42' Lucas Pratto avança pelo meio, finge que vai chutar e passa para Luan. O meia domina a bola e manda um chutaço na gaveta. Um golaço!

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! LUAN!

39' O atacante Wellington pega rebote de fora da área, mas a bola é rebatido por Edcarlos.

35' Douglas Santos cruza para a área e Carlos cabeceia fraco para a defesa de Giulliano.

31' Luan é o jogador do Atlético que mais busca o gol no primeiro tempo. Dessa vez, o camisa 10 arriscou de fora da área e a bola passou à direita de Giulliano.

30' Cárdenas dá lindo passe para Douglas Santos e a torcida aplaude.

27' QUASE! Marcos Rocha enfia bola para Luan, que corta Carciano e busca o ângulo direito do gol, mas erra por pouco.

25' ALTERAÇÃO NA URT! Realmente não deu para Mateus, que sai de campo direito para o vestiário. Guilliano já está em campo.

24' O goleiro Mateus está no chão após disputa de bola com Pratto. O reserva Guilliano está aquecendo.

22' Marcos Rocha cobra lateral na área e a bola sobra para Cárdenas, que chuta em cima da defensa do time de Paços de Minas.

19' Carlos retorna ao campo de jogo com uma touca de natação.

18' Cárdenas protege a bola, gira e recebe falta no meio-campo.

14' Carlos tromba com Marzação em disputa de bola no alto e leva a pior. O camisa 11 está recebendo cuidados médicos no gramado.

13' Defesa do Galo cobra falta rapidamente e lança Cárdenas, mas o meia é interceptado por Carciano no momento da finalização.

9' Atlético-MG usando bastante o flanco direito nesse início de jogo para atacar a defesa da URT. Luan vai levando a melhor sobre o lateral-esquerdo Marcel.

5' NO TRAVESSÃO! Novamente pela direita, Luan encontra Lucas Pratto se infiltrando na linha defesiva da URT e dá um lindo passe. O argentino domina e manda a bola no travessão.

4' Luan avança pela direita em contra-ataque e cruza para a área. A bola desvia no zagueiro Carciano e o goleiro Mateus Andrade faz a defesa.

0' COMEÇOU! Rola a bola no Independência para Atlético-MG x URT, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

O zagueiro Edcarlos tem a braçadeira de capitão do Galo em seu braço esquerdo.

Luan usa a camisa 10 e Cárdenas, a 7.

Mesmo antes de o Galo entrar em campo, a torcida atleticana vai cantando muito alto nas arquibancadas do Independência.

Falta pouco para o Atlético-MG entrar em campo.

Elenco do URT já está no gramado do Independência para os trabalhos de aquecimento.

Marcos Rocha e Lucas Pratto voltam a disputar uma partida depois de um mês se recuperando de lesão na coxa esquerda sofrida no jogo contra o Democrata-GV.

A partida deste domingo será de suma importância para o Atlético-MG, pois um resultado que não seja a vitória poderá deixar o time alvinegro na sexta na colocação do Campeonato Mineiro.

Apitada pelo árbitro Jerferson Antônio da Costa, que terá Marcus Vinícius Gomes e Wesley Moreira de Carvalho como assistentes, a partida será realizada no estádio Independência.

“A vitória fica como uma obrigação para nós, para mim não importa o resultado e sim o comportamento do time”, ressaltou o treinador Levir Culpi.

LEIA MAIS: Buscando recuperação, Atlético-MG enfrenta URT com reforços de Marcos Rocha e Pratto

FIQUE DE OLHO: Sherman Cárdenas, meia do Atlético-MG: ainda se adaptando as condições do futebol brasileiro, o colombiano terá mais uma chance para mostrar serviço neste domingo contra a URT. Desde que chegou ao Atlético, Cárdenas não conseguiu jogar os 90 minutos – muito provavelmente por causa do alto calor de Minas Gerais –, mas tem o apoio de Levir Culpi e pode ser o grande destaque da partida.

Para a partida, o treinador Levir Culpi terá o retorno do lateral-direito Marcos Rocha e do atacante Lucas Pratto. Os jogadores a mesma lesão na parte posterior da coxa esquerda, no dia 14 de fevereiro, contra o Democrata-GV, e não eram relacionados para partidas desde então.

O meia Guilherme, que sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita, voltou aos treinamentos na sexta-feira (13), mas não foi relacionado para o jogo contra a URT. O contrato de Guilherme com o Galo expira em 25 de março e a diretoria atleticana ainda não o procurou para conversar sobre a situação. Segundo seu empresário, Ivan Suarez, ele pode ir para o Cruzeiro caso não renove com o Atlético.

A primeira partida entre os clubes ocorreu em 1977, com triunfo do Atlético por 3 a 2, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas

O Atlético-MG levou a melhor no último embate entre as equipes, em fevereiro de 2014, e goleou a URT por 5 a 0, no Zama Maciel, em Patos de Minas. Na ocasião, o Galo estava com o time praticamente reserva. O atacante André marcou dois gols e foi o grande destaque do jogo.

Os números apurados pelo Galo Digital mostram que a URT é "freguês" do Atlético. As equipes já duelaram em 20 oportunidades, mas o Galo venceu 15 e perdeu somente um jogo, e houve um único empate. Quando as partidas são em Belo Horizonte os números apontam grande hegemonia atleticana: em nove jogos, oito vitórias e um empate.

Já o time de Paços de Minas vem de uma vitória sobre o Guarani por 2 a 0, mas ocupa uma posição intermediária na tabela: sétima colocação, com sete pontos conquistados. O retrospecto da URT é negativo: em sete jogos, duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

Em busca de seu 43º título, o Galo perdeu para a Caldense no meio de semana por 1 a 0 e está na quarta colocação, com 13 pontos, quatro atrás do líder Cruzeiro. Até o momento, o time alvinegro venceu quatro jogos, empatou um e perdeu dois.

A URT, por sua vez, espera surpreender o Galo dentro do Independência, subir na tabela de classificação e assim se afastar da zona de rebaixamento.

Passando por um turbulento início de temporada, o Atlético-MG tenta neste domingo (15) alcançar os três pontos diante da URT e encaminhar a classificação para as semifinais da competição.

Boa tarde, torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Atlético-MG x URT , pelo Campeonato Mineiro 2015. Partida a ser disputada às 16h, no Independência. Fique conosco!