Felipão destaca evolução da equipe: "Estamos caminhando para ser uma equipe competitiva"

Após a partida desse sábado(14), válida pela 11º rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio chegou a sua sexta perdida sem perder. Além disso,a vitória contra o Cruzeiro fez com o que o tricolor assumisse provisoriamente a ponta da tabela, que até então era do próprio Cruzeiro.

O técnico Luiz Felipe Scolari, expulso na última partida contra o Ypiranga, falou sobre a evolução do time e comentou sobre o caminho que a equipe precisa percorrer para se tornar um elenco competitivo em relação aos principais clubes do país.

"Naturalmente que o Grêmio não está no nível dessas equipes, porque contrataram ano passado, perderam poucos jogadores e agregaram agora. Nós perdemos 12 jogadores, e trouxemos um ou outro. Agora que estamos em uma situação equilibrada, a direção entendeu que tínhamos que tomar esse caminho para que tivéssemos condição de enfrentar os adversários de igual para igual."

Podemos não estar entre as 10 melhores equipes do Brasil, mas estamos caminhando para ser uma equipe altamente competitiva.", finalizou.

O uruguaio Braian Rodríguez,autor do único gol da partida, fez seu segundo jogo pela equipe, o primeira entre os titulares, e fez questão de dividir os méritos do lance que decidiu o confronto com seus companheiros.

"Foi uma grande jogada. Por sorte, conseguir empurrar. Fico muito contente pela vitória e pelo gol. Mérito dos meus companheiros pela jogada. Fizemos um grande jogo e merecíamos muito mais do que isso, essa torcida maravilhosa também", elogiou o uruguaio.

A partida marcou a estreia do meia Cristian Rodríguez pelo tricolor. Sobre o jogo,o meio-campista vindo do Parma revelou ter sentido a mudança de temperatura: "(Estou) Muito feliz por estar aqui. É normal estar cansado. Venho do inverno e o clima pesou muito. Acabo de chegar. Não conheço ainda toda a equipe. Só treinei uma vez com o grupo. O clima complicou bastante", disse após a partida.

Provisoriamente líder do Gauchão com 20 pontos, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (22), quando enfrenta o Lajeadense na Arena, ás 18:30.