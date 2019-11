Brasil de Pelotas x Internacional pelo Campeonato Gaúcho 2015 (0-2)

O Internacional termina o jogo em 3º, com 19 pontos. O Brasil vai perder posições, mas por enquanto é 5º, porque o Ypiranga está vencendo o Caxias. O Ypiranga de Erechim assume a vice-liderança com a vitória. Obrigado a você que nos acompanhou pela VAVEL Brasil. Bom fim de domingo e boa semana!



50' Fim de combate! Brasil 0, Inter 2.



Inter mata o jogo com gol de Taiberson, em passe de Anderson.

48' GOOOOOOOOL DO INTEEEEEEEEEER!!!!! TAIBERSON, O GAROTO!



47' ERRRROOOOU!!! Galhardo não aproveita sobra da zaga colorada e chuta de esquerda pela linha de fundo.



46' Mais um impedimento do Brasil. Zimmermann indignado à beira do campo.



45' Teremos 5' de acréscimos, senhoras e senhores. Cleiton chuta pra fora.



43' CORNER! É canto para o Brasil. Voltou Washington no sacrifício.



41' Brasil não pode mais substituir atletas. Aguardamos bastante acréscimos.



40' Fim de jogo nervoso. Inter perde contra-ataque com Anderson. Maca para atender Washington, número 8.



38' Amarelo para Leandro Leite como saldo disso tudo.



37' ALAN RUSCHEL é carimbado pela bola. CONFUSÃO na parada para atendimento ao colorado.



36' FALTAAAAA! Rodrigo Dourado comete em frente à meia-lua da área. Vem Brasil!



35' NÃO, WENDER! Mais uma tentativa de alçar a criança e ela saiu longe, pela linha de fundo.



34' Washington cruza e a zaga tira. Pressão xavante!



33' Impedimento de Nena! Quarto do Brasil no jogo. Torcida chia.



32' Última troca xavante: Cleiton na vaga de Diogo Oliveira.



31' GALHAAARDO chuta direto pra fora!



29' Falta de Wender em Alan Ruschel. Amarelo para o lateral xavante.



29' Taiberson entra, Valdívia sai de campo.



28' Valdívia FUROU em contra-ataque. Queria um passe difícil de primeira.



27' Falta sobre Alex Amado no meio campo. Tempo passando...



26' CHUVEIRADAS do Brasil! Defesa do Inter tira do jeito que dá.



25' AAAAAH, AMADO! Alex Amado, o baixinho, sobe bem, mas erra o alvo na testada.



24' TROCA NO BRASIL: Galhardo no lugar de Felipe Garcia.



23' DE BIKE! Geferson vira uma bicicleta e Anderson faz a defesa sem dificuldades.



22' Falta sobre Valdívia na direita.



21' Felipe Garcia ajeita e Diogo Oliveira chuta mal, para fora, sem força.



20' Cruzamento e Cirilo afasta para o Brasil.



18' IMPEDIMENTO! Mauricio Pena marcou do ataque xavante.



17' ALISSSOOOOON!!!! Goleiro divide após cabeçada e salva o colorado! Árbitro deu falta equivocadamente sobre ele.



16' Tem pressa o Brasil que vai perdendo. Torcedor tenta empurrar.



13' Brock no lugar de Forster, no Brasil.



11' ANDERSOOOOON!!!! Tira com o pé o chute de Lisandro López.



9' Valdívia comete falta no campo de ataque.



8' Alisson fica com a redonda quando Geferson se atrapalha para afastar. Não foi recuo intencional.



7' TROCA NO INTER: Sai Rafael Moura, entra Lisandro López.



6' Escanteio ao Brasil. Diogo Oliveira na bola e Washington cabeceia pra fora, sem perigo.



5' OPAAA! Bate rebate na área dos porto-alegrenses e Chico não marca pênalti no lance.



4' Geferson cruza mal, rasteiro e a defesa tira.



3' Lateral para o Inter. Jogo morno.



1' William recua para Alisson.



0' Início de segundo tempo.





TROCA NO INTER! Entra Anderson, sai João Afonso.



O Xavante reclamou bastante da arbitragem. Um impedimento marcado de Alex Amado e o pênalti para o Inter geraram as reclamações. Com a derrota parcial, Brasil vai caindo ao 4º posto na tabela do estadual.



"Proposta era marcar um pouco mais, por isso fui mantido na esquerda. Vamos tentar matar o jogo no segundo tempo." Alan Ruschel na saída de campo.



46' Nena cabeceia por cima em cruzamento vindo da direita. Fim de primeiro tempo.



44' "CHICO COLORADO", canta o torcedor na Boca.



43' Dupla Gre-Nal assumindo a liderança de momento. Grêmio em 1º, Inter 2º, mas colorado com jogo a menos.



42' GOOOOOOOOOL DE VALDÍVIAAAAA!!!! Anderson quase pega, mas ela entrou.



41' PENALTIIIIIIII!!!! Valdívia dança e é derrubado por Leandro Leite. Chance colorada.



40' AAAAAAAAH!!! Diogo Oliveira pega a sobra da munhecada de Alisson e chuta por cima, com perigo.



39' Escanteio para o Brasil com Forster na bola. Zagueiro Cirilo pega a sobra e isola.



38' Lateral xavante pela esquerda, após recuperação da posse.



35' Diogo Oliveira arrisca também, a bola desvia e sai em escanteio ao xavante.



34' Leandro Leite isoloooooou a redonda. Lá na arquibancada o chute.



33' UUUUUU! Jorge Henrique finaliza para fora após receber de Valdívia.



31' Jogo feio, de muitas faltas e predomínio das defesas. Esperar por melhor futebol nas trocas.



30' Alisson vai lá no alto e sofre falta do ataque xavante.



29' Valdívia sai com bola e tudo em nova investida colorada.



27' Alan Ruschel perde a bola na esquerda. Lateral para o Brasil.



26' Vantagem das defesas no jogo. Paulão desarmou agora e ganha tiro de meta.



24' 11 faltas cometidas no jogo e dois cartões amarelos para cada time.



23' Forster cobra falta e a defesa afasta de novo.



O amarelo para João Afonso por falta e Cirilo por reclamação.



17' Amarelos para João Afonso e Cirilo.



16' Inter fica com a bola no ataque. Escanteio agora.



15' AMARELO AGORA PRO BRASIL! Washington. Escapa o Brasil na bola aérea da falta.



14' AMARELO! Alan Ruschel chutou o jogador do Brasil quase no escanteio de seu ataque.



13' Rogério cobra muito o time do Brasil na área técnica.



12' Passou por todos e saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para Anderson.



11' OPA! Falta boa para o Inter em cima de Alan Ruschel. Pela esquerda. Vem bola na área.



10' Alan Costa protege para saída de Alisson na outra meta.



8' ANDERSOOOON ESPALMAAAAA!!! Vadívia bateu no canto e ele tirou!



7' Forster levantou na área, defesa colorada tirou.



6' Falta sobre Alex Amado, pela esquerda. Setor de meio campo.



5' Cirilo recua de cabeça ao goleiro Anderson.



4' Inter toca na defesa sob vaias.



3' Jogo truncado em laterais para o Inter pela esqueda.



1' Brasil tenta primeiro após muito perde e ganha no meio. Chute na marcação.



0' Rola a bola no Bento Freitas! Saída do Brasil!



Times no gramado da Boca do Lobo. Grande público, provavelmente mais de 11 mil pessoas.



15:53 "Possibilidade de buscar a liderança. Sinal de que fazemos uma campanha, no mínimo, regular", técnico Rogério Zimmermann, do Brasil.

15:50 Árbitros conferem as redes em ambas as metas.



15:47 Vamos lá! Aos gritos de RUBRO-NEGRO, o estádio aquece o ambiente da partida. Xavantada presente na Boca do Lobo.



Polêmica Brasil de Pelotas x Internacional: Francisco Neto, chamado de colorado por Felipão, técnico do Grêmio, apita o jogo do Internacional neste domingo. Olhares redobrados para o senhor do apito em mais esta rodada do estadual. Ele é auxiliado na partida por Élio Nepomuceno e Maurício Pena

O palco: o estádio da Boca do Lobo é um dos maiores e mais estruturados do interior gaúcho. A informação oficial do clube Esporte Clube Peltoas traz a capacidade de 23.336 torcedores. Boa parte das tribunas estarão preenchidas de rubro-negros, como não costuma acontecer no estádio da Avenida Bento Gonçalves. A casa do Brasil, o Bento Freitas, está interditado por causa de uma parte da arquibancada que cedeu no duelo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. Os públicos do rubro-negro pelotense foram bons nas outras duas atuações na Boca. (Foto: Divulgação/Esporte Clube Pelotas)

FIQUE DE OLHO Brasil de Pelotas x Internacional: Alisson Farias. O meia desperta a atenção no início de trabalho na temporada. Jovem que subiu das categorias de base do Colorado, de boa técnica e sem medo de atuar diante dos peixes maiores. Com o time reserva ganhando oportunidade no campeonato estadual, Alisson, xará do guarda-redes, é quem pode ganhar chances na titularidade, a exemplo do crescimento do goleiro. (Foto: Divulgação/Internacional)

FIQUE DE OLHO Brasil de Pelotas x Internacional: Rafael Forster é lateral que se sente à vontade no Bento Freitas. Remanescente, canhoto, ele é identificado com a torcida e o homem da bola parada. Na Copa do Brasil, no jogo de ida contra o Flamengo, meteu a bola na cabeça de Nena para o gol que mantém o Xavante vivo na competição nacional de mata-mata, na derrota comemorada por 2 a 1. Na última vitória, a sobre o União Frederiquense, Forster balançou as redes uma vez. Olho nele! A bola parada pode decidir jogos complicados. (Foto: Divulgação/GEB)

Rogério Zimmermann também tem desfalques. O goleiro Eduardo Martini não atua, por suspensão. Anderson deve ser a novidade como guarda-redes do índio xavante. O lateral Wender volta do terceiro cartão amarelo, após ter sido desfalque na derrota em Passo Fundo. A zaga vem com Fernando Cardozo e Brock. No ataque, o artilheiro Nena, ausente no meio de semana, volta no lugar de Gustavo Papa.

Assim, o time de Zimmermann deve ficar no papel: Anderson; Wender, Fernando Cardozo, Brock e Rafael Forster; Leandro Leite, Washington, Diogo Oliveira e Felipe Garcia; Alex Amado e Nena.

Para o jogo deste domingo (15), o Internacional não vem com força total. Aguirre comanda uma equipe que tem dado certo no Gauchão, mas não é a ideal quando o assunto é Libertadores. A projeção do time é com: Muriel; Cláudio Winck, Paulão, Alan Costa e Geferson; Rodrigo Dourado, Alan Ruschel, Jorge Henrique, Alisson Farias (João Afonso) e Valdívia; Lisandro López. O último nome, o do argentino, tem a chance de desencantar em sua terceira atuação pelo clube gaúcho. Um provável 4-2-3-1.

Nos últimos tempos, porém, os rubros do Beira-Rio não dão brecha a novas surpresas e tem confirmado a superioridade no clássico duelo. Em grande momento de sua centenária história, em 2008, o Internacional passou por cima dos xavantes na Baixada. Em Pelotas, sonora goleada por 5 a 0 e uma grande exibição de um Inter entrosado e que veio a conquistar a Sul-Americana no mesmo ano. Confira os gols:

Outro momento importante em relação ao Brasil foi a disputa do Campeonato Brasileiro de 1984, quando o índio da zona sul terminou em 3º lugar. Durante a trajetória, Internacional e Brasil de Pelotas se cruzaram no estádio Bento Freitas. Os locais levaram a melhor com um único gol.

No histórico, Internacional e Brasil de Pelotas já fizeram três finais de campeonato gaúcho. Os de Porto Alegre levam a vantagem das conquistas de 1953, 1955 e 1983. O Xavante aposta no bom retrospecto no campeonato deste ano para, quem sabe, dar um troco nas fases finais do torneio.

O colorado vinha enfrentando problemas na defesa, mas só tomou um gol e de pênalti, nas últimas três rodadas. Boa notícia para o torcedor do vermelho e branco. O ataque marcou a mesma quantidade de tentos que o adversário desta 11ª rodada, com 13 gols. Como o Internacional alterna entre time titular e reserva, dificilmente almeja a artilharia individual do estadual.

Os cinco primeiros colocados, no momento, dividem a melhor defesa do campeonato, com seis gols sofridos cada. Um deles é o Brasil de Pelotas. A meta defendida por Eduardo Martini é também protegida pelos zagueiros Cirilo e Fernando Cardozo, jogadores do técnico Rogério Zimmermann. O ataque do Xavante é detentor de 13 bolas na rede até aqui, o terceiro melhor do torneio. Destaque para Nena, o iluminado centroavante do time.

O Internacional entra no domingo na 6ª colocação, com 16 pontos. Pelo estadual, o time do técnico Diego Aguirre garantiu os últimos três pontos em vitória sobre o Aimoré, no Beira-Rio, por 3 a 0. O primeiro gol foi contra, o segundo de Sasha e o terceiro marcado por Fabrício.

O Brasil de Pelotas vive grande momento enquanto clube. Nesta edição do Gauchão, o Xavante liderou por muitas rodadas e entra para o confronto de hoje como 3º colocado, com 18 pontos. Está atrás do Grêmio, que ganhou no sábado, e do Cruzeiro-RS. O rubro-negro vem de uma derrota para o Passo Fundo por 2 a 1, de virada em jogo fora de casa. Foi a segunda partida perdida no torneio.

Boa tarde ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha tudo sobre o jogo entre Brasil de Pelotas e Internacional, pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho 2015.