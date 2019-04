Joinville empata com Chapecoense em jogo sem gols

3ª rodada do hexagonal do Campeonato Catarinense 2015, na Arena Joinville, em Joinville, SC; Público: 6550. Renda: R$ 78.385,00

INCIDENCIAS : 3ª rodada do hexagonal do Campeonato Catarinense 2015, na Arena Joinville, em Joinville, SC; Público: 6550. Renda: R$ 78.385,00

Em jogo válido pela terceira rodada do hexagonal do Catarinense, Joinville e Chapecoense se enfrentaram na tarde deste domingo (15), na Arena Joinville. A partida terminou com um empate por 0 a 0, resultado que mantém a Chapecoense na liderança, com cinco pontos.

Com quatro pontos, o JEC é o quarto colocado na tabela, em função do saldo de gols. Podendo mudar de posição ao final da rodada, que ainda tem o duelo entre Metropolitano e Figueirense às 21h.

Na próxima rodada do Catarinense o JEC enfrenta o Inter de Lages no sábado (21), às 16h, no Tio Vida. No domingo (22), a Chape encara o Metropolitano, às 16h, na Arena Condá. Mas antes, o Verdão do Oeste tem confronto pela Copa do Brasil, diante do Interporto, na quarta-feira (18), às 20h30.

JEC joga bem mas não consegue marcar

O Joinville entrou em campo pressionado pela má campanha ao longo da competição. Buscando subir na tabela, a equipe do norte do estado procurou o ataque durante todo o primeiro tempo. Apesar do nervosismo nos primeiros minutos, aos poucos o Tricolor foi tomando conta da partida, fazendo uma boa primeira parte de jogo.

Aos 13', em jogada de velocidade, o Joinville criou a primeira boa oportunidade de gol do jogo. Após bom lançamento, Fernando Viana invadiu a área pelo lado direito e tentou cruzar rasteiro para Welinton Júnior, mas Nivaldo conseguiu desviar a bola.

O Tricolor continuou insistindo em jogadas pelas laterais e pelo alto que, aos 24', Sueliton partiu para cima do lateral Dener e fez bom cruzamento pela direita. Fernando Viana subiu mais que Rafael Lima e cabeceou no canto direito de Nivaldo, que bem posicionado, fez boa defesa.

Aos 38', o Verdão teve uma boa oportunidade para abrir o marcador. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, Richarlyson mandou a bola na segunda trave, a zaga do JEC não conseguiu tirar e Roger finalizou livre de marcação, mas Oliveira mandou para escanteio.

Com um a mais, Chapecoense desperdiça oportunidade de vitória

O time do técnico Hemerson Maria continuou propondo o jogo e indo para cima da Chape no segundo tempo.

Aos 11', Wellinton Júnior avançou pelo centro, tocou para Fernando Viana, apesar de marcado o atacante conseguiu girar e finalizar com força, mas a bola acabou saindo a esquerda do gol defendido por Nivaldo.

A missão do Joinville de vencer a equipe de melhor campanha do Estadual ficou mais difícil aos 15 minutos. Welinton Júnior, que havia recebido o cartão amarelo por reclamação no primeiro tempo, recebeu o segundo amarelo por uma falta no meio de campo no volante Gil e deixou o JEC com dez em campo.

Mesmo com um a menos, o Joinville continuou buscando o ataque. Com boa movimentação no meio campo, o JEC tomou conta do setor. Aos 31', Sueliton levantou a bola já próximo da linha de fundo, Rogério conseguiu cabecear, mas a bola saiu próxima da meta.

Hemerson Maria colocou Kempes no lugar do já cansado Fernando Viana, aos 36 minutos tentando o gol da vitória, mas logo em seguida a Chape quase marcou com Roger, que recebeu livre de marcação, mas no fim do segundo tempo não conseguiu chegar antes do goleiro Oliveira que saiu da meta e afastou o perigo.

Aos 43', Kempes tocou para Willian Popp que vinha pela direita, o atacante finalizou de longa distância e a bola acabou passando Próxima ao gol.

Três minutos depois, Roger teve em seus pés a chance de fazer o gol da vitória da Chapecoense, mas perdeu. O atacante do Verdão do Oeste recebeu a bola na marca do pênalti após excelente passe de Hyroran, mas, na frente de Oliveira, acabou chutando fraco e facilitou a defesa do goleiro tricolor.