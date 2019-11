Palmeiras x XV de Piracicaba (1-0)

Ficamos por aqui com mais uma transmissão do VAVEL Live! Obrigado a todos que acompanharam a vitória suada do Palmeiras sobre o XV. Até a próxima leitor do VAVEL Brasil.

Com a vitória, o Palmeiras chega a 21 pontos e está tranquilo no Grupo 3. Já o XV perdeu o terceiro lugar para o Capivariano, no Grupo 4.

"Tem que arriscar, a equipe tentou, tentou e tentou e conseguiu fazer o gol", disse o autor do gol, o volante Gabriel.

"É uma sensação boa, não importa o gol e sim a vitória. Estou me soltando cada dia mas graças a comissão e espero continuar", são as palavras de Gabriel Jesus.

Torcida do Palmeiras aproveita o fim de partida para protestar contra a presidenta Dilma Rouseff, em clima dos protestos que ocorrem em todo país hoje.

48' Fim de jogo no Allianz Parque, Palmeiras 1x0 XV de Piracicaba.

47' Dudu aparece mais uma vez, passa para Robinho, o jogador dribla a marcação e chuta de fora, para boa defesa de Roberto.

45' Mais uma boa jogada do Palmeiras, Dudu serve Gabriel Jesus na direita e o atacante tenta finalização, mas acaba travado.

45' Mais três minutos de acréscimos.

45' Chico recebe bola na área, tenta o cabeceio mas Prass pega com tranquilidade.

43' Boa infiltração de Gabriel Jesus na área, mas a finalização para em Roberto.

40' Resposta do XV! Nhô Quim sobe ao ataque, Chico enche o pé e Prass defende, na sequência, Tobio afasta.

39' GOL DO PALMEIRAS! Gabriel! O volante aproveita a segunda bola e chuta da intermediária para finalmente colocar o Palmeiras na frente.

37' O público é de mais de 26 mil pessoas no Allianz Parque.

35' Bola rolada por Dudu, Gabriel Jesus tenta belo chute com efeito e a bola passa muito perto do gol de Roberto.

33' Troca também no Verdão, sai Cristaldo e entra Ryder.

33' Troca no XV, sai Paulinho e entra Thiago.

29' Boa chegada do XV no ataque, Fernandes bate de longe com muita força e Prass defende em dois tempos.

28' Cartão amarelo para Zé Roberto após falta dura.

27' Palmeiras mantém a bola no campo ofensivo, mas segue errando o último passe.

26' Dudu avança pela esquerda, cruza na área e ninguém aparece para finalizar.

23' O Palmeiras coloca a equipe no ataque, enquanto o XV vai se defender ainda mais, agora com um a menos.

22' Troca no XV, sai Roni entra Éder Sciola.

21' Muda o Palmeiras, Arouca sai para entrada de Leandro Pereira.

20' Cartão amarelo para Arouca.

19' Cartão vermelho para Tony após receber o segundo cartão.

16' O Verdão invade a área em troca de passes mas a zaga corta.

15' Qualquer toque do jovem atacante leva a torcida palmeirense ao delírio.

12' Gabriel Jesus aparece pela direita e sofre a falta. Ednei recebe o amarelo pelo lance.

10' Sai Allione e entra Gabriel Jesus, para delírio da torcida.

08' Cartão amarelo para Clayton, do XV.

08' Robinho tenta a jogada pela direita, mas esquece a bola e ela sai pela linha de fundo.

05' O XV é quem toma a iniciativa nesse começo de segunda etapa.

02' Boa chegada do XV, cruzamento para área e Roni desvia de cabeça, a bola passa perto da trave esquerda de Fernando Prass.

00' Está rolando a bola para segunda etapa.

Mudança no Nhô Quim, sai Bruninho e entra Chico.

Após atraso do XV em voltar a campo, o jogo será recomeçado.

A marcação forte do XV atrapalha o plano de jogo do Palmeiras, que por sua vez, erra muitos passes no ataque.

"Temos o segundo tempo inteiro para tentar encaixar o contra-ataque e se Deus quiser vamos conseguir chegar ao gol", disse o lateral Fernandes.

"Só se fossemos mágicos para passar os 11 ali. Vamos ter paciência que faremos o gol", são as palavras de Robinho, meia do Palmeiras.

48' Apita o árbitro e final de primeiro tempo.

44' Mais três de acréscimos.

43' Dudu avança pela direita, tenta o cruzamento para Cristaldo mas a zaga afasta.

41' Cartão amarelo para Diego Silva.

37' Lucas recebe cobrança de de lateral, dribla o marcador e enche o pé para a defesa de Roberto.

31' O Palmeiras chega bem ao ataque, mas falta a última bola. Já o Nhô Quim se defende bem até aqui.

27' Na cobrança, Cristaldo sobe bem, a zaga desvia e a bola sai em novo escanteio.

26' Cruzamento de Lucas na direita e o goleiro Roberto manda para escanteio.

23' Cartão amarelo para Victor Hugo.

22' Em tentativa de contra-ataque, Roni erra o passe e estraga a jogada.

20' Dudu tenta jogada pela esquerda, dribla a marcação mas a bola sai em escanteio.

18' Palmeiras troca passes dentro da área, a bola sobra pra Arouca mas o volante não consegue finalizar.

15' Três escanteios seguidos para o XV mas a equipe do interior não conseguiu levar grande perigo.

14' Primeira chegada do XV, Toni levanta na área e Victor Hugo tira de cabeça para escanteio.

12' Robinho aproveita bobeira da zaga e sai na cara de Roberto, tenta o drible para trás e acaba perdendo a bola.

11' Em troca de passes, é marcado impedimento de Robinho, já dentro da área.

08' Dudu volta a aparecer no campo de ataque, mas não consegue a finalização e acaba sendo desarmado.

06' Mais Palmeiras! Após jogada pelo meio, Dudu serve Zé Roberto, o lateral chega finalizando mas é travado pelo goleiro adversário na hora do chute.

04' Boa jogada do Palmeiras pela direita, Allione passa para Arouca, que limpa a marcação e bate de fora da área, mas o goleiro Roberto defende tranquilamente.

03' O jogo é truncando neste ínicio, as equipes brigam pela posse da bola mas as faltas atrapalham o andamento do jogo.

01' O Palmeiras é quem toma as primeiras ações ofensivas.

00' Está rolando a bola no Allianz Parque.

Os jogadores entrararam em campo com uma camisa especial de 100.000 mil sócios do programa Avanti.

Hino nacional é executado.

Os jogadores já estão no gramado do Allianz Parque.

Os convocados de Oswaldo de Oliveira para o jogo Palmeiras x XV de Piracicaba desta manhã trouxeram algumas surpresas. O goleiro Aranha, o zagueiro Jackson e o meia Ryder, foram convocados e podem atuar diante do XV. Além deles, o xodó da torcida, Gabriel Jesus também foi lembrado pelo treinador.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x XV de Piracicaba : Destaque na vitória do Nhô Quim diante da Portuguesa, o atacante Roni comemorou seu primeiro gol com a equipe e espera continuar as boas atuações, agora diante do Verdão. Revelado no São Paulo, o jogador abriu o placar na última rodada e ainda sofreu o penâlti que gerou o gol de Paulinho.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x XV de Piracicaba : Um dos artilheiros do Palmeiras no Paulistão 2015, o atacante Cristaldo vem ganhando a confiança da torcida e quer preencher o espaço deixado por Henrique. O argentino que chegou em 2014 vem tendo sequência nesta temporada e conquistando a torcida pelos gols e pela raça em campo.

Principal contratação da equipe piracicabana no ano, o meia Elias, vice campeão sulamericano com a Ponte Preta, continua de fora por lesão. Além dele, Zelão e Wescley também seguem no departamento médico.

Toninho Cecílio deve repetir a equipe que bateu a Portuguesa por 2 a 1 na última rodada. Principais destaques da ppartida, Paulinho e Roni deixaram o gramado sentindo fadiga muscular, mas devem ir para o jogo normalmente.

Enquanto isso, os meias Alan Patrick e Valdivia, além do atacante Rafael Marques continuam treinando separado e se recuperando de problemas físicos. A volta do chileno, que estava prevista para o fim do mês, virou novamente incerteza.

“O Palmeiras não é só um clube na minha vida. De todos os que passei ele é diferente, porque me recebeu em um momento em que saio da convivência diária com a minha família e me ensina não só a ser jogador profissional, mas me ensina também caráter e valores importantes que eu carrego até hoje comigo. Além disso, ajudou a me formar na faculdade financiando as mensalidades, ou seja, colaborou com a minha formação como homem e cidadão”, disse Toninho.

A partida marca um reencontro, o de Toninho Cecílio com o Palmeiras. O atual treinador do XV de Piracicaba já foi jogador e dirigente do futebol do Verdão. Vindo da base, Toninho atuou 267 vezes com a camisa alviverde entre 1987 e 1992. Voltou ao clube em 2007 como cartola, posição que permaneceu até 2010.

Provocador, esse é o XV de Piracicaba. Se no ano passado a equipe do interior paulista convidou a torcida para uma "feijoada caipira" desta vez a temática é um "café com bacon", em alusão ao horário da partida

Até a tarde da sexta-feira, mais de 16 mil ingresos já haviam sido vendidos e o setor gol norte (onde ficam as organizadas), já estava esgotado. A torcida tem se mostrado a principal arma do Palmeiras neste ínicio de temporada, e a expectativa e de ótimo público no Allianz Parque.

Curiosamente, a partida será disputada as 11 horas da manhã, horário incomum para o futebol brasileiro. A mudança foi realizada devido aos protestos que estão marcados para acontecer pela tarde, que poderiam interferir na ação da polícia em ambos eventos.

Já o XV de Piracicaba é o segundo colocado no Grupo 4, com 10 pontos, seguido de perto pelo Capivariano, que tem 9. A campanha do Nhô Quim até agora é de 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas.

Líder isolado no Grupo 3, o Palmeiras tem 18 pontos e está 6 a frente do Botafogo-SP, o segundo colocado. A campanha da equipe é de 6 vitórias e 3 derrotas, todas elas para equipes que atualmente estão na primeira divisão do Brasileirão (Ponte Preta, Corinthians e Santos).

Bom dia leitores que navegam no VAVEL Brasil, a partir de agora você fica com a transmissão de Palmeiras x XV de Piracicaba, em partida válida pelo Campeonato Paulista 2015, disputada as 11h00 deste domingo, no Allianz Parque.