Santa Cruz recebe Central para seguir vivo no Pernambucano

Partida válida pela 8ª rodada do Hexagonal do Campeonato Pernambucano 2015, a ser disputada no Arruda, em Recife, Pernambuco

Na tarde desse domingo (15), às 16h, Santa Cruz e Central se enfrentarão no Arruda com objetivos distintos na 8ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano. Os recifenses tentarão usar o apoio da torcida em favor para seguirem vivos na briga por uma vaga nas semifinais, enquanto os caruaruenses tentam a classificação antecipada.

Junto ao Náutico fora do G-4, o Mais Querido espera contar com o incentivo dos torcedores para chegar ao grupo classificatório. Vindo de derrota no Sertão diante do Salgueiro, no último domingo (8) os tricolores ocupam a 5ª colocação, somando sete pontos. Em caso de novo resultado negativo, a situação poderá ficar ainda mais complicada, por restarem apenas duas rodadas.

O momento que vive a Patativa, porém, é diferente. Motivada pelo empate arrancado contra o Náutico, no fim de semana passado, a equipe alvinegra é a atual vice-líder com 11 pontos ganhos, atrás somente do Sport, que tem 21 e garantiu o topo após derrotar o Carcará no último sábado (14). Um placar positivo diante da Cobra Coral pode deixá-la com a 2ª posição assegurada.

A arbitragem do confronto será de Marcelo de Lima Henrique, que veio do quadro carioca ao pernambucano. Ele será auxiliado por Marcelino Castro de Nazaré e Aldir Amorim Pereira, ambos representantes da Ceaf-PE.

Ricardinho promove seis mudanças e confirma Santa para jogo

Ao longo da semana, ciente de que o time não estava rendendo, o técnico Ricardinho promoveu três mudanças no Santa Cruz que foi derrotado pelo Salgueiro na última rodada. As alterações, no entanto, foram por opção do treinador coral devido ao baixo rendimento dos atletas, gerando a oitava escalação no oitavo jogo diferente.

Por atuação abaixo das expectativas nas últimas partidas, o volante Bileu, que estava atuando improvisado na lateral-direita, o meia Raniel e o atacante Betinho foram sacados dos 11 iniciais. Na ala direita, entra o jovem Nininho, formado na base tricolor e que só havia atuado uma vez na função na atual temporada. Na armação, Thiaguinho será utilizado ao lado de João Paulo, que ocupará a vaga de Guilherme Biteco, enquanto Anderson Aquino faz companhia a Waldison no ataque.

Outras três alterações, porém, foram forçadas e todas no setor defensivo. O zagueiro Alemão e o cabeça de área Edson Sitta, ambos suspensos pelo terceiro amarelo e que eram presença certa na equipe, dão espaço a Diego Sacoman e Wellington César, respectivamente. Eles se juntam ao lateral-esquerdo Renatinho, que segue vetado e será substituído por Tiago Costa. O jogador fará sua reestreia e conseguiu levar a melhor na concorrência com Léo Veloso.

O comandante da Cobra Coral explica a dificuldade que tem na montagem dos que começam jogando, ressaltando os problemas de suspensão e lesão. Ele também garante que dará oportunidade a quem ainda não estreou, visando definir as peças ideais.

"Desde a primeira rodada estamos tendo algum tipo de problema, seja suspensão ou lesão. Isso tem nos atrapalhando bastante. Quando você tem uma equipe em formação, é preciso dar oportunidades, observar e receber respostas. Enquanto isso não acontecer ou não jogarmos da forma ideal, vamos mudar", afirmou.

Laelson Lima mantém mistério no Central, que tem desfalques

Apesar da boa fase no estadual, o Central chega para o duelo com Santa Cruz cercado de mistério - método utilizado por Laelson Lima - e com quatro desfalques, todos por lesão. A equipe caruaruense não poderá contar com o goleiro Beto, vetado por precaução com uma lesão no adutor da coxa esquerda e que será substituído pelo jovem Murilo, formado nas categorias de base.

Além dele, o zagueiro Éverton e o volante Fernando Pires também ficarão de fora, mas por conta de dores na coxa esquerda. Eles se juntam ao meia Luiz Fernando, que estará ausente por conta de uma contratura muscular na coxa direita.

Apesar das ausências, o comandante da Patativa tem algumas dúvidas quanto ao time titular. Sem render o esperado pelo treinador, os meias armadores - Sóstenes e Thiago Laranjeira - do alvinegro podem sair e dar espaço a Juninho e Willian, que se recuperaram de contusão. Confiante na classificação antecipada, mesmo dependendo de um vencedor em Serra Talhada e Náutico, o técnico acredita em bom desempenho de seus comandados.

"O time está praticamente definido, não tem muito segredo. Se houver alguma alteração, todos vão ficar sabendo só dentro de campo. Queremos que essa combinação de resultados aconteça, mas acredito muito no trabalho desenvolvido com personalidade e respeito ao adversário", garantiu Laelson.

"Agora as coisas começam a ser definidas e vamos continuar na segunda colocação. A motivação é o que predomina aqui. Trabalhamos muito e todos tem consciência do momento bom que estamos passando e quando o momento é bom, a responsabilidade aumenta", completou.