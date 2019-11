Eutrópio demonstra insatisfação com empate da Chapecoense: "Não aproveitamos as oportunidades"

A Chapecoense enfrentou o Joinville fora de casa, disputando a terceira rodada do Hexagonal. O resultado não foi o esperado pela equipe e pelo treinador do time verde e branco, que demonstrou sua insatisfação com a partida que terminou em 0 a 0.

O técnico Vinícius Eutrópio citou o número de passes errados do Verdão do Oeste para justificar o empate e mostrou grande frustração com o resultado.

"Fizemos um primeiro tempo equilibrado, com chances para os dois lados. No segundo tempo, erramos muito, principalmente os passes. Daí coloquei jogadores para melhorar o passe, como o Hyoran e o Gil. Depois coloquei o Nenén. Mas nesse fundamento a gente continuou errando. "

Aos 15 minutos do segundo tempo, a Chapecoense ficou com um jogador a mais, porém as chances de gol continuaram baixas. O técnico assumiu que a equipe não soube aproveitar as oportunidades dentro de campo:

"Acho que ganhamos um ponto porque não soubemos tirar proveito daquilo que a gente tem de melhor, que é a troca de passes, e de ter um jogador a mais. Tivemos um homem a mais, mas não conseguimos aproveitar. Tivemos um dia ruim."

Eutrópio ainda comentou sobre o jogo longe de seus domínios: "É complicado jogar fora de casa. A gente não aproveitou as oportunidades. E quando não se aproveita, o adversário começa a ganhar espaço."

Com o resultado, a Chapecoense chega aos cinco pontos e ocupa a segunda colocação, após goleada do Figueirense sobre o Metropolitano. Na próxima rodada a Chape encara o Metropolitano, no domingo (22), na Arena Condá, às 16h.