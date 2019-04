Atacante Michael é suspenso por doping por mais cinco meses e meio

O que o Fluminense temia, aconteceu. Em julgamento realizado na tarde desta segunda feira (16), o atacante Michael foi suspenso até o dia 31 de agosto por ser pego no exame antidoping em partida disputada em 2013 pelo Campeonato Carioca. Através de nota oficial, o clube reiterou que mesmo após a decisão do tribunal, o atacante continua nos planos do clube. Confira na íntegra a nota emitida pelo Tricolor das Laranjeiras:

"O atacante Michael Vinicius Silva de Morais teve o caso de doping analisado em sessão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), realizada no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira. Houve acordo entre as partes e a decisão é de que o jogador ficará suspenso até o dia 31 de agosto.

"Com isso, o atleta estará apto a jogar novamente a partir do dia primeiro de setembro de 2015. No final, ele acabará cumprindo efetivamente cerca de 13 meses, pena bem inferior à pena-base exigida pela Wada em casos similares."

"Na sessão, o Painel da Corte, por meio de um acordo, aceitou diminuir do tempo previsto para o caso, de dois anos de suspensão, o período de quatro meses da pena que o jogador cumpriu após julgamento no Brasil, somado ao tempo de suspensão preventiva que havia assumido por conta própria antes de o julgamento ocorrer. Além disso, também foi considerado o tempo que a Fifa e a Wada levaram para marcar o julgamento após a solicitação da cópia integral do processo do jogador no Brasil ter sido enviada traduzida pela CBF."

"Tanto na primeira e segunda instância (ambas no Brasil – TJD e STJD), como na Corte Internacional o Fluminense prestou toda a assistência jurídica ao atleta. Nas duas primeiras instâncias o atleta foi assistido por Mário Bittencourt e Roberta Fernandes e nos CAS, Michael foi defendido por Daniel Cravo, advogado que representa o Fluminense na área desportiva internacional."

"Ressaltamos que Michael segue no Fluminense integrando nosso quadro de atletas, treinando normalmente, o que também foi possível mediante acordo, e em setembro estará de volta durante o campeonato brasileiro."

Comunicação institucional FFC