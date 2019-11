Fortaleza e Ceará duelam na Arena Castelão em busca da liderança do Grupo D do Nordestão

Nesta quarta-feira (18), Fortaleza e Ceará farão o quatro Clássico-Rei do ano, o segundo pela Copa do Nordeste, que valerá pela última rodada da fase de grupos da competição, em jogo que será realizado na Arena Castelão, em Fortaleza. O Fortaleza, líder do grupo, já está classificado, enquanto um simples empate classifica o alvinegro.

Líder do Grupo D e dono da segunda melhor campanha da competição, o Fortaleza entra a campo apenas para cumprir tabela, tendo em vista que o tricolor já se classificou para a próxima fase. Mas a equipe vai com tudo para o Clássico, já que não quer ver o Ceará se classificando.

Mesmo ainda não classificado, o Ceará está com uma mão na vaga para a segunda fase entre os melhores segundo colocados. O alvinegro só não se classifica caso o América-RN vença o Serrano, o Campinense derrote o Bahia e o Coruripe, que tem -1 de saldo de gol, vença o Socorrense e passe o Vovô no saldo de gol, onde o Ceará tem +2. Além disso, claramente, o Ceará tem que perder para o Fortaleza para que isso aconteça. Um simples empate nesta quarta classificação do alvinegro cearense.

Mesmo classificado, Fortaleza quer a vitória

Se algumas pessoas pensam que o Fortaleza vai para o jogo apenas para cumprir tabela, está bem enganado. Marcelo Chamusca, técnico do tricolor, disse que a equipe vai para o jogo com mais tranquilidade, já que está classificada, mas que não vai tirar o pé por conta disso, ainda mais quando se trata de um clássico.

"Tranquilidade é maior claro, porque não estamos jogando precisando do resultado, mas não podemos confundir tranquilidade com apatia, porque vamos pra um jogo que vale mais que três pontos. Então estamos encarando com seriedade, muito comprometidos como o último Clássico e tenho certeza que vamos fazer um jogo forte. Até porque temos pretensões futuras na competição e quanto mais pontos conseguirmos fazer, vai fazer diferença na fase seguinte."

O Fortaleza vai com desfalques para a partida desta quarta, um por suspensão e outro por contusão. Titular no último clássico pelo Campeonato Cearense, Daniel Sobralense ainda se recupera de lesão, sofrida na vitória diante do Botafogo-PB na última rodada do Nordestão. Outro que também não vai à campo é o volante/lateral Auremir, que tomou o terceiro cartão também contra o Botafogo e desfalca a equipe.

A equipe pode ter algumas mudanças no time titular, já que Sobralense não joga. Samuel, Cassiano e Maranhão brigam por uma vaga no meio/ataque tricolor.

Silas faz mistério e não divulga os titulares para o Clássico

Se para o Fortaleza o jogo não tem tanta importância, para os alvinegros tem. Caso a equipe de Silas seja derrotada, pode acabar não se classificando, o que seria ruim para o começo da temporada. Um empate classifica os alvinegros, mas a vitória e a liderança do grupo é o que mais interessa. O técnico explicou que apenas um pouco antes do jogo a escalação deve ser definida.

"Cinquenta minutos antes do jogo vocês vão ficar sabendo (quem joga). Acho que, para a gente, do lado de cá, é uma preocupação que só dá munição ao time adversário e mais nada."

Uma das razões a quais Silas ainda não confirmou a escalação, deve-se ao fato de que o meia Ricardinho e o zagueiro Sandro ainda são dúvidas para o duelo. Caso Ricardinho vá para o jogo, Marcos Aurélio ou Marinho cederá a vaga ao camisa 8 alvinegro. Sobre o zagueiro Sandro, Charles e Gilvan formam a zaga caso o xerife alvinegro não vá à campo. Se ele for, Charles deverá ser sua dupla de zaga.