Santa Fe x Atlético-MG na Copa Libertadores 2015 (0-1)

Encerramos aqui a nossa transmissão de Santa Fe x Atlético-MG, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. Fique de olho no nosso site para conferir o pós-jogo e a repercussão da partida. Boa noite!

O Atlético volta a jogar pela Libertadores no dia 9 de abril (quinta-feira), às 21h45, contra o próprio Santa Fe, mas desta vez no estádio Independência, em Belo Horizonte. No Campeonato Mineiro, o clube alvinegro entra em campo neste domingo (22) diante da Tombense, no Ipatingão, às 16h (de Brasília), pela nona rodada do campeonato estadual.

Com o resultado, o Atlético alcança seus primeiros três pontos no Grupo 1 da Libertadores 2015 e se iguala ao Atlas, do México, em absolutamente em tudo. Já o Santa Fe está em segundo com o mesmo números de pontos que o líder Colo-Colo, do Chile, seis, mas com um gol a menos.

FIM DE JOGO! Atlético vence a primeira na Libertadores e pode respirar na competição: Santa Fe 0x1 Galo.

94' O goleiro do Santa Fe, Zapata, foi à área atleticana tentar marcar, mas acabou cometendo falta no goleiro do Galo, Victor.

94' Jemerson sente caibras e cai no chão.

92' Omar Pérez cobra falta longa direito, a fim de surpreender o goleiro Victor, mas manda para fora.

90' QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

89' Danilo Pires avança em velocidade pelo meio e deixa Carlos cara a cara com Zapata, mas o bandeirinha assinalou impedimento.

87' NO TRAVESSÃO! Morelo rola para Arias, livre, soltar a bomba no travessão de Victor.

86' Maicosuel chega com perigo novamente, mas desta vez erra o passe curto.

83' Maicosuel passa por dois no flanco esquerdo, porém põe muita força na hora do cruzamento e a bola fica com a defesa do Santa Fe.

80' Danilo Pires chega pela direita e arrisca a finalização, mas acerta a rede pelo lado de fora.

76' ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO! Sai Lucas Pratto; entra Danilo Pires.

76' ALTERAÇÃO NO SANTA FE! Sai Anchico; entra Yamilson Rivera.

75' AH, CARLOS! Atlético chega em três contra um e Douglas Santos rola para Carlos, mas o meia-atacante opta por dominar a bola e a zaga chega explanando. Grande chance desperdiçada.

75' Omar Pérez cobra falta na barreira.

73' Atlético-MG chega bem ao ataque, mas Dodô erra o cruzamento e desperdiça a jogada.

70' ALTERAÇÃO NO GALO! Luan sofre pancada e precisa ser substituído. Em seu lugar entra Maicosuel.

66' VICTOOOOR! Páez testa firme após cruzamento de Arias, mas Victor faz uma linda defensa e evita o gol de empate do Santa Fe.

63' Rafael Carioca finaliza de fora da área, mas a bola sobe muito e vai para fora.

63' ALTERAÇÃO NO GALO! Sai Cárdenas; entra Dodô.

62' ALTERAÇÃO NO SANTA FE! Sai Quiñónes; entra Páez.

Este é o quarto gol de Lucas Pratto com a camisa alvinegra.

58' Cárdenas cobra escanteio na cabeça do argentino Lucas Pratto, e o argentino abre o placar no El Campín! Santa Fe 0x1 Atlético.

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! LUCAS PRATTO!

58' Carlos briga no corpo com a defesa do Santa Fe e finaliza, mas a bola bate na defesa e sai. É escanteio.

56' Dodô e Maicosuel vêm aí no time alvinegro.

54' Omar Pérez cruza na área e Victor tira de pé.

53' Jemerson e Cárdenas fazem um "sanduíche" de Morelo o árbitro apita falta. A torcida cobra o cartão.

48' QUASE O GOL DO SANTA FE! Quiñónes tabela com Morelo e saiu na cara do Victor, mas finaliza já caindo e a bola sai pela linha de fundo. Vai chegando o Expresso Vermelho...

47' Explorando o flanco direito em velocidade, o Santa Fe começa melhor a segunda etapa.

45' RECOMEÇA O JOGO! Bola rolando para o segundo tempo de Santa Fe 0x0 Atlético-MG

Equipe mineira volta do intervalo primeiro do que os colombianos.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO. Santa Fe 0x0 Atlético-MG.

45' UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

42' Atlético cadencia a partida na meiuca, e a bola sempre passa pelos pés de Cárdenas.

38' Omar Pérez cobra falta na cabeça de Meza e o zagueiro cabeceia por cima do gol de Victor, que saiu mal do gol.

37' AMARELO! Leandro Donizete pega Meza no intermediária e leva o amarelo.

36' Omar Pérez põe a mão na bola e o árbitro Nestor Pitana apita falta.

33' VICTOOOR! Na primeira boa chegada do Santa Fe, o atacante Morelo bate de fora da área e exige bela defesa do goleiro atleticano.

30' UHHH! Zaga do Santa Fe afasta mal e a bola sobra para Douglas Santos, que emenda de primeira e finaliza à direita do gol de Zapata.

29' Luan vai para a cobrança da falta, porém acerta a barreira. É lateral.

28' AMARELO! Mosquera pára Luan no carrinho, é advertido e está fora da próxima partida na Libertadores, contra o próprio Atlético-MG, aliás.

27' Quiñónes chega em velocidade, mas a defesa atleticana o desarma.

25' Anchico passa por Douglas Santos e lança à área, mas Edcarlos tira de cabeça e, em seguida, Luan afasta de bicicleta.

22' Arias faz bonita jogada pela direita e cruza para Quiñónes bater de primeira. A bola se perder a linha de fundo.

18' Rafael Carioca cruza, Carlos divide com Mina e bola sai pela linha de fundo.

17' O lateral-direito do Galo vem sendo bastante acionado. Desta vez, recebeu passe de Pratto e buscou Cárdenas na área, mas a defensa do Santa Fe tirou.

16' Marcos Rocha erra passe no meio-campo, mas recupera logo em seguida.

14' Galo marcando muito em seu campo defensivo neste começo de jogo.

13' Carlos atinge o volante Roa na face o árbitro interrompe a partida.

10' Santa Fe toca a bola no campo defensivo, enquanto o Atlético-MG somente cerca.

7' Cárdenas vai para a cobrança de escanteio e é bastante vaiado pela torcida do Santa Fe. Lembrando que o último clube do meia colombiano era o Atlético Nacional.

6' Torres tenta lançamento longo para Morelo, mas Victor adianta e fica com a bola.

4' Omar Pérez tenta enfiada de bola para Páez, mas a defesa atleticana intercepta.

2' Pratto escora de cabeça e Luan pega de primeira, mas chuta no meio do gol. Bola nas mãos de Robinson Zapata.

0' BOLA ROLANDO NA COLÔMBIA!

O volante Leandro Donizente, que foi poupado por Levir Culpi na última rodada do Campeonato Mineiro, diante da URT, volta a formar dupla com Rafael Carioca na volância.

Na ausência de Leonardo Silva, lesionado, a braçadeira de capitão do Atlético-MG continua com o zagueiro Edcarlos.

Jogadores entram em campo neste momento. Falta pouco pata a bola rolar!

Uma derrota hoje contra o Santa Fe seria uma tragédia para o Atlético-MG, pois o clube mineiro precisaria depender de outros resultados para poder avançar à fase de mata-mata.

Torcedores atleticanos marcando presença no estádio El Campín.

Tanto o Santa Fe quanto o Atlético-MG vão a campo com o que têm de melhor à disposição.

Falta pouco minutos para a partida começar.

A partida Santa Fe x Atlético-MG ocorrerá no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. A casa do Santa Fe – e também do rival do Expresso Vermelho, o Millonarios – foi inaugurada em 10 de agosto de 1938 com 65.000 lugares, mas atualmente tem capacidade para receber 36.343 torcedores. O El Campín já recebeu shows de bandas e cantores(as), como Guns N' Roses, Bon Jovi e Luciano Pavarotti, Shakira e Lady Gaga. Em 2014, Demi Lovato e One Direct passaram por lá.

O árbitro do jogo Santa Fe x Atlético MG será Nestor Pitana. Os assistentes: Juan P. Belatti e Gustavo Rossi. Todos argentinos.

Para a partida, Levir Culpi contará pela primeira vez com os laterais titulares nesta Libertadores. Marcos Rocha e Douglas Santos estavam lesionados e não puderam ajudar o Atlético-MG nos dois primeiros jogos. Patric e Pedro Potelho (Lucas Cândido) os substituíram, mas não coresponderam à altura e voltam ao banco de reservas nesta noite.

FIQUE DE OLHO Santa Fe x Atlético-MG: Sherman Cárdenas, meia do Atlético-MG: Já que o armador Jesús Dátolo ainda não está em condições de jogo, Levir Culpi tratou logo de confirmar o colombiano Sherman Cárdenas no 11 inicial do Atlético desta noite. O meia foi titular na goleada do Galo por 4 a 0 sobre a URT no fim de semana, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, e parece estar ganhando, enfim, a confiança do treinador atleticano. Até o momento, Cárdenas não conseguiu jogar os 90 minutos. Será que hoje ele fica em campo até o fim do jogo?

FIQUE DE OLHO Santa Fe x Atlético-MG: Omar Pérez, meia do Santa Fe: Camisa 10 com muita técnica, Omar Pérez é o jogador responsável por articular a equipe do Santa Fe e deixar os atacantes na cara do gol. O meia é tão importante para a equipe que o treinador Gustavo Costas chegou a poupá-lo no clássico do fim de semana contra o Millonarios, pelo Campeonato Combiano. Ele havia se lesionado em uma partida contra o Atlético Huila e o comandante optou por não escalá-lo.

Treinador do Atlético-MG, Levir Culpi admite que sua equipe ainda não está totalmente entrosada como a do Santa Fe, mas ressalta que a qualidade técnica do Galo é superior a dos colombianos. Segundo o comandante, o time alvinegro precisa estar mais do que concentrado para buscar a vitória.

"Eles têm o conjunto, eles estão com o conjunto. Então, vamos ter uma dificuldade adicional que é isso, nosso time às vezes, ainda, separa, se descontrola. Então, é um jogo de atenção total, observar bem o que eles estão fazendo, mas nós temos a qualidade técnica, que também pode decidir a partida. Então, é um jogo em que precisaremos estar no ponto máximo de concentração", afirmou.

Além dos laterais, o atacante Lucas Pratto também reforça o elenco atleticano na altitude de Bogotá. O camisa 9 argentino se lesionou na partida contra o Democrata-GV, pelo Campeonato Mineiro, e desfalcou o time contra Colo-Colo e Atlas, assim como Marcos Rocha e Douglas Santos.

O time mineiro entrou na Libertadores 'meio desligado' e fez dois jogos muito abaixo da média, onde perdeu para o Colo-Colo, no Chile, e para o Atlas, em pleno Independência. Com isso, o Galo segue zerado na lanterna do Grupo 1.

O Atlético-MG vai em busca do bicampeonato na Copa Libertadores da América, mas precisa dos três pontos nesta quarta-feira (18) para não se complicar nos próximos jogos da competição. O clube acumula sete participações na competição sul-americana: em 57 jogos, 24 vitórias, 18 empates e 15 derrotas.

Nesta Libertadores, o time colombiano faz uma boa campanha e venceu os dois compromissos que teve até o momento: Atlas, fora de casa, e Colo-Colo, em casa. O Expresso Vermelho lidera o Grupo 1 com seis pontos.

O Santa Fe nunca teve o gostinho de vencer a Copa Libertadores da América; o mais longe que conseguiu chegar foi nas semifinais em 2013, quando sucumbiu perante o Olímpia, do Paraguai, que inclusive perdeu para o próprio Atlético-MG na final.

Boa noite, torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Santa Fe x Atlético-MG , pela Libertadores. Partida a ser disputada às 22h, no El Campín, em Bogotá. Fique conosco!