De contestado a titular, zagueiro Felipe mostra boa fase e ganha confiança no Corinthians

Um nome era absoluto entre a torcida corinthiana para não ocupar a vaga de titular nesse início de ano. Com o fim do empréstimo de Anderson Martins, Felipe teria a missão de ocupar a vaga deixada e suas atuações passadas não fazia a Fiel torcida ter fortes esperanças no futebol do zagueiro.

A vinda de Edu Dracena era a certeza da dupla Gil/ Edu na equipe titular. Mas o que se tem visto é totalmente o oposto do esperado. Felipe conquistou a confiança do treinador e continua na equipe mesmo com a forte concorrência no elenco.

A reviravolta foi justamente no jogo de maior pesadelo do torcedor corinthiano. Na estreia da Libertadores, ainda pela primeira fase, Felipe teve uma atuação sólida e foi um dos destaques da equipe que goleou o Once Caldas. Inclusive, marcando um gol importante quando o Corinthians tinha jogador a menos e sofria para segurar o time rival. Gol esse que teve uma comemoração diferente e fez Tite ter uma preocução. A cambalhota dada pelo zagueiro poderia resultar em contusão e o técnico pediu para não ser realizada novamente.

A boa fase do zagueiro foi confirmada em mais um enorme teste. No clássico ante o São Paulo, Felipe anulou o ataque tricolor e novamente teve grande importância para a vitória do Corinthians.

Sendo poupado em alguns jogos do Campeonato Paulista, o zagueiro vem alternando com Edu Dracena a titularidade. Contudo, sua vaga parece intocável quando o torneio internacional é jogado. Novamente Felipe foi importante ao marcar o segundo gol corinthiano nesta última terça (17) contra o Danúbio, numa cabeçada certeira após falta batida por Jádson.

No calor do jogo, o defensor novamente repetiu o gesto polêmico e saiu pulando para comemorar seu gol. O zagueiro, contudo teve a sorte do seu treinador não ter percebido. Tite revelou seu pedido mas desculpou o camisa 22: “Se tivesse visto, já ia cobrar, não pode. Não faz mais isso, cara. Deixa para... É acrobata, isso? Deixa para o acrobata."

Em entrevista, Felipe preferiu exaltar a vitória e disse estar acostumado com a forma de comemorar: “Foi passado, mas eu desobedeci o professor. Ele sabe que faço isso faz tempo, mas pedi desculpas depois do gol. O importante é que pude ajudar o time."

Agora, Felipe volta ao Brasil para a preparação de mais um jogo pelo Campeonato Paulista. Domingo, o Timão enfrenta o Capivariano fora de casa e Tite deve seguir com as mudanças para o torneio. Para esse jogo, o Corinthians deverá entrar com uma equipe reserva, visando a próxima rodada da Libertadores.