Emelec x Internacional pela Copa Libertadores 2015 (1-1)

LEIA MAIS: Internacional arranca empate do Emelec fora de casa e Grupo 4 segue embolado

21:40 As equipes voltarão a campo pelo torneio sul-americano somente no mês de abril. No dia 14, o Emelec vai até a Bolívia enfrentar o The Strongest, no Hernando Siles. No dia 16, no Nacional Julio Martínez, o Colorado defrontará com a Universidad de Chile, em Santiago

21:37 Mesmo com o empate, os equatorianos seguem na liderança do grupo, com sete pontos ganhos e com vantagem por estar com três gols a favor no saldo. Os brasileiros permanecem na 2ª colocação, com os mesmo sete pontos, mas um tento positivo

94' Fim de jogo no Estádio Jocay para Emelec 1x1 Internacional! Os gols foram marcados por Mena e Vitinho!

90' Arbitragem assinala quatro minutos de acréscimo

88' CARTÃO AMARELO PARA ALAN! Defensor colorado é punido pela arbitragem

84' INCRÍVEL! Bolaños corre livre na pequena área, empurra um defensor do Internacional, mas finaliza por cima do gol e desperdiçando a oportunidade de fazer o segundo gol

80' UHHHHHHHHHHHHHH! Após descuido da zaga do Internacional, Bolaños sai cara a cara com Alisson e chuta, mas o goleiro colorado corta. No rebote, Narváez fica livre e perde a chance de recolocar o Emelec em vantagem

75' Partida cai de nível na etapa final e volta a ficar equilibrada, como no início do jogo

71' Última mudança no Inter! SAI Alex, ENTRA Anderson

69' CARTÃO AMARELO PARA JOHN NARVÁEZ! Lateral-direito dos equatorianos é mais um a ser punido por Mauro Vigliano

65' Substituição no Emelec! SAI Mauro Fernández, ENTRA Marcos Mondaini

63' Internacional segue explorando a desatenção e o nervosismo do Emelec para ficar à frente do placar, mas continua pecando no último passe

60' Substituição no Internacional! SAI Réver, ENTRA Alan

58' Após o empate do Colorado e expulsão de Lastra, torcida do Emelec arremessa objetos no gramado em direção aos jogadores do Internacional e aponta laser em direção ao árbitro

56' GOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! VITINHO! Alex cobrou escanteio da esquerda para a direita e a bola ficou viva na pequena área. Vitinho apareceu livre, girou e mandou para o fundo do gol, empatando o placar. Emelec 1 a 1 Internacional

54' CARTÃO AMARELO PARA RÉVER! Zagueiro do Internacional recebe cartão amarelo após confusão com Osbaldo Lastra, que foi expulso

53' CARTÃO VERMELHO PARA OSBALDO LASTRA! Jogador do Emelec agrediu Réver e foi expulso

51' Internacional volta a ficar bem postado na defesa e visa explorar os lances ofensivos em contra-ataque

48' UHHHHHH! Após cruzamento na pequena área do Inter, Fabrício bota para escanteio antes de algum jogador do Emelec chegar

46' Bola rolando para a etapa final de Emelec 1x0 Internacional! Gol de Ángel Mena dá vantagem aos equatorianos. Segundo tempo começa debaixo de chuva

20:44 No intervalo, Diego Aguirre fez substituição no time do Internacional. SAI Aránguiz, ENTRA Vitinho

20:42 Não saiam daqui! Já já a bola volta a rolar no Estádio Jocay

20:39 Sólido na defesa, o Internacional suportou a pressão do Emelec até as primeiras meia hora de bola rolando, quando Mena aproveitou bem a desatenção para sair em vantagem. Antes, mesmo sem levar perigo, os brasileiros se portavam melhor dentro de campo

20:35 Com a vitória parcial, o Emelec vai ficando a um triunfo, na próxima rodada, para assegurar a classificação às oitavas de final

20:31 O lateral-direito Léo admite descuidos na defesa e diz que a equipe precisa voltar com mais determinação na etapa final: "Tem que ficar atento a qualquer momento e voltar mais tranquilo para o segundo tempo"

45' Final de primeiro tempo no Estádio Jocay para Emelec 1x0 Internacional! Gol de Ángel Mena, aos 31 minutos, dá vantagem aos equatorianos

43' Inter segue pecando no último passe, assim como nos principais lances do primeiro tempo, o que deixa a equipe com zero no placar

38' UHHHHHHHHHHH! Emelec volta a levar perigo. Bolaños lança Mena, que desperdiça o gol cara a cara com Alisson

32' O gol que dá vantagem aos equatorianos foi o terceiro de Ángel Mena na Libertadores

31' GOOOOOOOL DO EMELEC! ÁNGEL MENA! Após uma verdadeira blitz na zaga do Inter, Burbano ajeita de cabeça e Bolaños cabeceia. No meio do caminho, Mena desvia e Alisson faz grande defesa. No rebote, livre de marcação, manda para o fundo do gol, abrindo o placar. Emelec 1 a 0 Internacional

29' UHHHHHHHHHHH! Após cobrança de escanteio, a zaga do Internacional corta e a bola cai no pé de Mauro Fernández, que domina e chuta com perigo à meta de Alisson, no primeiro grande momento do jogo

24' CARTÃO AMARELO PARA MILLER BOLAÑOS! Atacante do Emelec recebe o primeiro cartão do jogo, que foi o seu terceiro e não atuará no dia 14 de abril diante do The Strongest, na Bolívia

22' UHHHHHHH! Sasha recebe cruzamento, mas não consegue completar para o gol após raspar de cabeça

18' UHHHHHHH! Após cobrança de escanteio, Aillier desvia de cabeça e Bolaños quase completa para as redes, mas não alcança

15' Nilton arrisca da meia-lua, mas a bola sai sem muita força e Dreer defende sem esforços

11' Por ser um jogo de extrema importância e pela liderança, as equipes seguem se estudando e criando pouco no ataque, evitando dar descuidos na defesa

7' Emelec segue pressionando pelas jogadas laterais, mas a boa postura defensiva do Internacional impede a bola de chegar ao centroavante

5' Internacional tenta explorar as falhas defensivas do Emelec para chegar forte no ataque, mas ainda peca no último passe

2' Dentro de seus domínios e empurrado pela torcida, o Emelec começa com mais ímpetos ofensivos, mas sem levar perigo

0' Bola rolando no Estádio Jocay para Emelec x Internacional! Saída de bola é dos equatorianos

19:41 Arbitragem também está no campo de jogo. Emelec e Internacional fazem a última movimentação antes da bola rolar

19:39 Equipes entram no gramado e a torcida equatoriana faz a festa!

19:35 Faltam 10 minutos para a bola rolar em Manta! Não saiam daqui!

19:33 No banco de reservas, o Omar de Fellipe tem à disposição: Arana, José Quiñónez, Byron Mina, Angulo, Noboa, Herrera e Mondaini

19:30 Após ser homenageado na câmara municipal de Porto Alegre, o ex-jogador Fernandão também está sendo homenageado pela torcida. Se vivo, o ídolo do Colorado completaria 37 anos hoje

19:27 Jogadores do Internacional deixando o campo após o último aquecimento, enquanto os do Emelec ainda continuam dentro das quatro linhas

19:23 O Emelec está mandando os jogos no Estádio Jocay, em Manta, enquanto sua casa, o George Capwell passa por reforma em Guayaquil. Mesmo assim, a expectativa é de grande público

19:18 No momento, 26ºC em Manta, com 88% de umidade relativa do ar. Clima agradável para a prática do futebol

19:15 Internacional terá o desfalque de D'Alessandro e Nilmar, ambos contundidos

19:08 EMELEC ESCALADO! Time equatoriano confirmado pelo técnico Omar De Fellipe com: Esteban Dreer; John Narváez, Gabriel Achilier, Jorge Guagua e Óscar Bagui; Osbaldo Lastra, Fernando Giménez, Robert Burbano e Mauro Fernández; Ángel Mena e Miller Bolaños

19:03 INTERNACIONAL DEFINIDO! Colorado vai a campo com

18:59 Além do Internacional, Atlético-MG e São Paulo também representarão o Brasil na noite dessa quarta-feira (18) na Libertadores

18:56 Os goleiros do time brasileiro, Alisson e Muriel, já estão no campo de jogo realizando o último aquecimento

18:53 Em confronto direto com os equatorianos, porém, o Internacional leva a melhor. Em um total de 17 partidas, foram 10 vitórias, três empates e apenas derrotas

18:47 Contra times brasileiros, o Emelec não tem um retrospecto dos mais favoráveis. Foram 36 jogos, com apenas sete vitórias, sete empates e 22 derrotas

18:43 Faltando aproximadamente uma hora para a bola rolar no Modelo de Guayaquil, os treinadores ainda não confirmaram as equipes. No Internacional, há a expectativa de Aguirre escalar no 3-6-1

18:38 A homenagem contou com a presença de familiares do ex-jogador e ídolo do Colorado, além de dirigentes do clube

18:34 Na última terça-feira (17), Fernandão recebeu título, in memoriam, de Cidadão de Porto Alegre, pela história que fez no Internacional

O argentino Mauro Vigliano será o árbitro do confronto Emelec x Internacional . Será auxiliado pelos seus compatriotas Hernan Maidana e Javier Uziga

The Strongest e Universidad de Chile promoveram um show de gols nesta terça-feira, na abertura da quarta rodada do Grupo 4 da Libertadores. Com o resultado, os bolivianos se igualaram a Emelec e Internacional, cada um com seis pontos, e os chilenos são os lanternas com três. O grupo permanece completamente embolado.

Grupo 4 da Libertadores PT JG 1 Emelec 6 3 2 Internacional 6 3 3 The Strongest 6 4 4 Universidad de Chile 3 4

FIQUE DE OLHO Emelec x Internacional: Ángel Mena, meio campo do Emelec. Autor de um dos gols equatorianos no Beira Rio, Ángel Mena vem sendo o destaque da equipe na Copa Libertadores 2015. Seguindo sua média de boas atuações, o meiocampista é o maior finalizador e cérebro do Emelec na competição.

FIQUE DE OLHO Emelec x Internacional: Alex, meio campo do Internacional. Sem D'alessandro, a responsabilidade do comando ofensivo do Inter cai nos ombros de Alex. Decisivo na partida de ida, onde marcou o segundo gol da vitória colorada, o meia terá de chamar o jogo para que sua equipe saia do Equador com um bom resultado.

O último jogo Emelec x Internacional foi no dia 4 de março de 2015, pela terceira rodada da Copa Libertadores, com vitória colorada por 3 a 2. Na ocasião, o time contou com Nilmar e D'Alessandro, desfalques para este confronto por conta de lesão na coxa.

O Internacional nunca perdeu para o Emelec pela Copa Libertadores da América. Ao todo, foram sete jogos, com cinco vitórias coloradas e dois empates.

Contra o Brasil de Pelotas, no último domingo, pelo Campeonato Gaúcho, a equipe de Diego Aguirre poupou seus principais jogadores e conquistou a vitória com o time reserva. Valdívia e Taiberson marcaram no triunfo de 2 a 0.

Na última rodada, o Internacional bateu o Emelec por 3 a 2, com gol decisivo do zagueiro Réver no final da partida. Nilmar desencantou e foi fundamental na vitória.

O mando de campo é do Emelec, líder da chave, com seis pontos e saldo de dois gols positivos. Até aqui, foram duas vitórias e apenas uma derrota, justamente para o Internacional, adversário desta noite.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Emelec x Internacional , pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, partida a ser disputada às 19h45min, no estádio Jocay de Manta, no Equador.