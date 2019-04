Botafogo afasta Dankler, Aírton e Lucas Zen para reduzir folha salarial

Com um elenco inchado, o Botafogo decidiu afastar três jogadores. Trata-se do zagueiro Dankler e dos volantes Aírton e Lucas Zen. Os dois primeiros estiveram na desastrosa campanha do alvinegro carioca no Campeonato Brasileiro, no qual o time de General Severiano acabou sendo rebaixado para a segunda divisão.

A diretoria do Glorioso busca um clube para emprestar os atletas que estão fora dos planos de René Simões. Dankler tem contrato com o clube até o final deste ano.

O vínculo de Aírton com a estrela solitária termina no dia 31 de junho e não deve ser renovado. O caso de Lucas Zen é mais complicado, porque o atleta tem contrato com o Botafogo até o final de 2016.

Lucas Zen chegou a ser reintegrado ao time profissional após a saída do lateral-direito Régis, que foi para o Capivariano, ainda na pré-temporada. No entanto, com a chegada de Luis Ricardo, o volante perdeu espaço dentro do elenco e, novamente, foi afastado pela comissão técnica alvinegra.

Ao todo, onze jogadores estão afastados no Botafogo. Os laterais Guilherme, Renan Lemos e John Lennon, os volantes Sidney, Aírton, Fabiano, Dill e o meia Andrade completam a lista.

A diretoria procura um clube para emprestar esses atletas que, atualmente, estão encostados, mas a busca por novas equipes para seus ex-jogadores segue complicada pois não encontram times que os desejam.