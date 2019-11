Mineros x Cruzeiro pela Copa Libertadores 2015 (0-2)

Encerramos aqui mais uma transmissão! Siga-nos no Twitter (@VAVEL_Brasil) e curta a nossa página no facebook. Fique de olho também no @Cruzeiro_Vavel. Obrigado a todos que acompanharam este jogo conosco. Boa noite e até a próxima.

92' Fim de papo na Venezuela! Com um de Leandro Damião e outro de Marquinhos, o Cruzeiro derrota o Mineros, conquista sua primeira vitória e é líder do Grupo 3 da Libertadores!

90' Vamos até os 92.

90' Cruzeiro continua, por enquanto, sendo a única equipe que não sofreu gols na competição.

87' Marquinhos arrisca de longe, mas Romo defende.

85' Esse gol praticamente mata o jogo. Cruzeiro conquistando um grande resultado.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Mena tabela com Damião e cruza para Marquinhos, que toca sem goleiro e aumenta.

81' Jogo fica preso no meio neste momento.

77' Pressão venezuelana! Jogadores do Mineros cruzam várias vezes na área mas ninguém aparece para completar.

75' Cartão amarelo para Paulo André (Cruzeiro).

72' Guerra faz boa jogada pelo meio, mas é travado na hora de finalizar.

70' ROMO! A bola é roubada pela equipe celeste, Damião passa para Alisson que chuta forte, mas o goleiro venezuelano defende.

69' Segunda etapa bem diferente da primeira. Menos chances de gol.

68' Substituição no Mineros: Sai Peña, entra Luis Guerra.

66' Willian Farias tenta de muito longe, mas a bola passa longe.

64' Cartão amarelo para Mena (Cruzeiro).

62' Substituição no Cruzeiro: Saem Mayke e De Arrascaeta, entram Ceará e Charles.

60' Alisson cobra, mas a bola vai por cima.

59' Falta perigosa para o Cruzeiro.

57' Cíchero recebe cruzamento da direita e cabeceia com força. A bola passe rente a meta do goleiro Fábio.

54' Romo! Marquinhos recebe bom passe e sai na cara do goleiro do Mineiros, mas Romo defende.

52' Que beleza! Peña faz boa jogada pela direita, mas na hora de cruzar manda para fora.

51' Marquinhos recebe cruzamento da esquerda, domina e chuta, mas a bola passa por cima.

49' Segundo tempo começa bem morno.

47' Damião cai no chão.

45' Começa a segunda etapa!

Posse de Bola - Mineros 52% x 48% Cruzeiro

Finalizações - Mineros 5 x 4 Cruzeiro

Porcentagem dos passes - Mineros 88% x 80% Cruzeiro

Desarmes - Mineros 7 x 15 Cruzeiro

Faltas - Mineros 10 x 13 Cruzeiro

O resultado vai levando o Cruzeiro á liderança do Grupo 3 ao lado do Universitário Sucre com cinco pontos. Mineros vai seguindo na lanterna.

46' Fim do primeiro tempo! Com um gol de Leandro Damião, o Cruzeiro vai derrotando o Mineros por 1 a 0.

45' Vamos até os 46.

44' Quase o segundo! Marquinhos cruza da direita, a bola quica na grande área e Alisson cabeceia, mas a bola vai para fora.

43' Leandro Damião tomou cartão amarelo em falta no volante Machado.

42' Cruzeiro apenas se fecha esperando o final da primeira etapa, enquanto o Mineros busca marcar ainda nos primeiros 45 minutos.

40' Machado chega duro em De Arrascaeta, mas juíz não dá amarelo.

38' Mineros volta a tomar conta das ações do jogo. Cruzeiro tenta levar esse resultado para o segundo tempo.

36' Marquinhos recebe pela direita e cruza para Damião, que chega finalizando de primeira, mas é travado.

35' Cabezas cabeceia após cruzamento da direita e Fábio defende. Mas o lance já havia parado, pois o atacante estava impedido.

33' Fábio! Vallenilla recebe bela bola pela direita e chuta forte, mas o goleiro celeste defende.

32' Cabezas recebe sozinho na grande área, mas na hora de finalizar é travado por Mena. Jogadores do Mineros pedem pênalti, mas o juíz deixa o jogo seguir.

29' Opa! A bola é recuada para o goleiro Romo com força, o goleiro tenta o chutão e até chuta... mas para trás. Que bizarro!

28' Quase o empate! Blanco faz bela jogada pela direita e cruza para Peña, que finaliza quase na pequena área, mas Léo se joga para salvar. Era o empate da equipe venezuelana.

27' Cabezas entra na área, bate na saída de Fábio e quase marca. Mas nada valeu, pois ele estava impedido.

26' Cíchero cobra, mas a bola vai na barreira.

25' Falta perigosa para o Mineros.

23' Jogo fica bem equilibrado neste momento. Equipe celeste conseguiu equilibrar as ações do duelo.

20' Mineros peca bastante na hora de finalizar a jogada.

18' De Arrascaeta aparece mais uma vez pela direita, cruza e Alisson cabeceia com perigo.

17' Donos da casa exploram bastante a direita do Cruzeiro.

14' Olha o Cruzeiro! De Arrascaeta puxa o contra-ataque pela direita, cruza e quase Damião faz o segundo.

12' Esse é o primeiro gol celeste na Libertadores.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO CRUZEIROOOO!!! Marquinhos faz bela jogada, cruza e De Arrascaeta pega de primeira, mas o goleiro defende. No rebote, Leandro Damião cabeceia e marca: 1 a 0 Cruzeiro.

10' Cíchero invade a área pela esquerda, cruza, a bola pega no defensor do Cruzeiro e quase sobra para Blanco.

8' Jogo bem pegado neste momento. Times "trocam" erros de passe.

6' Cruzeiro está apático no jogo. Erra muitos passes.

4' Marquinhos cobra falta, mas a bola é muito forte e Léo não chega.

3' Peña recebe passe pela esquerda, cruza, mas Fábio intercepta bem. Começo muito bom dos donos da casa.

2' Marquinhos erra o passe no meio, Cabezas leva, mas carrega demais a bola e ela sai.

0' Mineros já tenta a primeira investida com Perez pela direita, mas ele não alcança o lançamento de Peña.

0' Começa o jogo na Venezuela!

As duas equipes entram no gramado do Polideportivo Cachamay, na Venezuela.

Quem lidera o Grupo 3, grupo de Mineros e Cruzeiro, é o Universitario Sucre, que acumula cinco pontos em três jogos. O segundo, também com três jogos, é o Huracán, com três pontos. A equipe mineira é a terceira com dois pontos, enquanto o Mineros é o lanterna com apenas um ponto.

Jogadores da equipe mineira estão em campo para começar o aquecimento para a partida.

Mineros escalado! Romo; Vallenilla, Julio Machado, Anthony Matos e Cíchero; Peña, Arnold Lopez, Edgar Jiménez e Pérez; Blanco e James Cabezas

Cruzeiro escalado! Fábio; Mayke, Léo, Paulo André e Mena; William Farias, Henrique, Alisson, Marquinhos e De Arrascaeta; Leandro Damião

O atacante Zamir Valoyes é o artilheiro do Mineros na competição. A equipe venezuelana marcou apenas duas vezes na competição, sendo os dois gols de Valoyes.

O Cruzeiro é a única equipe da competição que ainda não balançou as redes e não tomou gols. São dois empates em 0 a 0.

A arbitragem para o confronto entre Mineros x Cruzeiro será formada por um trio paraguaio. No apito, Enrique Cáceres. Ele será auxiliado por Rodney Aquino e Carlos Cáceres

O companheiro de ataque, Leandro Damião, relembra que em Guayana não tem altitude, o que pode ser favorável ao Cruzeiro: "A expectativa é a melhor possível. A gente não pode menosprezar nunca o time deles. Tivemos tempo para descansar, nosso pensamento é de buscar a vitória, sabemos da dificuldade de jogar lá, mas não tem altitude e isso tudo ajuda a gente".

Leia mais: Cruzeiro visita Mineros na Venezuela em busca da primeira vitória na Libertadores

Quem falou do lado do Cruzeiro foi o centroavante camaronês Joel, que retorna de suspensão e pede empenho da equipe para sair com os três pontos: "Espero que a gente possa fazer um grande jogo Mineros x Cruzeiro, precisamos muita da vitória. Empatamos dois jogos, um inclusive dentro de casa, onde não se pode perder pontos. Então, temos que ter tranquilidade, porque uma vitória com dois gols de diferença vai nos dar a liderança do grupo na Libertadores"

O Polideportivo Cachamay é o palco do confronto de logo mais entre Mineros e Cruzeiro . O estádio tem capacidade para 42 mil torcedores e promete receber bom público. O local foi sede de alguns jogos da Copa América 2007, vencida pelo Brasil

Outro que desfalca o Cruzeiro e também por contusão é o atacante Willian, que ficou em Belo Horizonte para tratar dores que sente na região do púbis. Em seus respectivos lugares, entram Willian Farias e Alisson

O Cruzeiro, por sua vez, terá duas baixas para o confronto que começa em instantes. O volante Willians, que ainda se recupera de uma lesão na coxa direita, sequer viajou para a Venezuela

O Mineros chega para o duelo de logo mais com apenas um desfalque. Trata-se do atacante Zamir Valoyes, destaque da equipe na competição, após ser expulso diante do Universitario de Sucre

FIQUE DE OLHO Mineros x Cruzeiro: De Arrascaeta, meia-atacante do Cruzeiro. Peça fundamental ao meio-campo do time celeste, o uruguaio vem se mostrando entrosado, sendo contratado a peso de ouro para a atual temporada

FIQUE DE OLHO Mineros x Cruzeiro: Ángelo Peña, meia-atacante do Mineros, que já foi convocado à Seleção Venezuelana. O atleta é a esperança não somente de gols, mas também para dar assistências importantes

Enquanto isso, Marcelo Oliveira, comandante do Cruzeiro, comentou que a equipe deverá entrar em campo mais tranquila que nos últimos jogos: "Existe um ponto positivo. Nos dois jogos da Libertadores, nós criamos muitas oportunidades, tanto lá no segundo tempo, na altitude, como no Mineirão contra o time argentino. Precisamos de tranquilidade, confiança e menos ansiedade para que não tenha que sofrer tanto para ganhar o jogo. A bola tem que entrar naturalmente"

Durante a semana, Antonio Franco, técnico interino do Mineros, acredita que a calma dentro de casa será fundamental para sair vitorioso: "Na Copa Libertadores, as margens de erro devem ser mínimas, sem importar o adversário. Se você se equivoca, poderá pagar caro. Contra o Cruzeiro, esperamos cometer o mínimo de erros e ser contundentes na zona de ataque".

A Raposa, por outro lado, enfrentou clubes venezuelanos por 12 vezes. Até hoje, acumula 10 vitórias e dois empates. Todos os duelos foram válidos pela Libertadores

Favorito no jogo de logo mais, o Cruzeiro enfrentará o Mineros pela primeira vez na história. O time venezuelano, porém, já duelou contra um mineiro - Atlético-MG - por duas oportunidades e saiu derrotado em ambas

Contra o Huracán, há duas semanas, a Raposa se mostrou superior dentro de campo, mas falhou nas finalizações e ficou no empate sem gols

O Cruzeiro também não vive boa fase: em dois jogos, é vice-lanterna do Grupo 3, com dois pontos ganhos. Na Libertadores, até agora, são dois empates sem gols

Na última rodada, o Mineros foi derrotado pelo Universitario de Sucre por 1 a 0, com gol do atacante David Castro

O mando de campo é do Mineros, que ocupa a 4ª colocação no Grupo 3, com apenas um ponto ganho. Até aqui, foram um empate e uma derrota

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Mineros x Cruzeiro , pela 3ª rodada do Grupo 3 da Copa Libertadores da América 2015, partida a ser disputada às 22h15, no Polideportivo Cachamay, em Guayana, na Venezuela