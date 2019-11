Campeonato Carioca: Fluminense x Tigres do Brasil

E com isso, termino aqui o Tempo Real de Fluminense 1 x 1 Tigres do Brasil. Boa Noite.

Com o empate, o Fluminense terminará a rodada fora do G4 do Campeonato Carioca.

Torcida pede "Fora Cristóvão"

49' ACABA O JOGO NO MARACANÃ! O Tigres consegue segurar um empate heroico contra o Fluminense.

48' ESPETACULAR SANTIAGO! Goleiro do Tigres salva a equipe da Baixada Fluminense duas vezes!

45' Quatro minutos de acréscimos!

43' Público Pagante: 5.553 torcedores/ Público Presente: 6.789 torcedores/ Renda: R$128.120,00

42' Substituição no Tigres: Sai: Fabiano Oliveira/ Entra: Marlon

38' SALVA EDSON!! Lucas Gomes recebeu, driblou Santiago, e quando parecia que ia pintar a virada tricolor, Edson aparece e salva o Tigres.

36' Vai aumentando o nervosismo tricolor, que necessita da vitória para voltar ao G4

35' Jean praticamente recua para o goleiro Santiago.

33' Falta perigosíssima para o Fluminense!

30' Torcida tricolor reclama da alteração e chama Cristóvão de "Burro"

30' Substituição no Fluminense: Sai: Gérson/ Entra: Lucas Gomes

27' Amarelo para Fabiano Oliveira do Tigres do Brasil

24' Substituição no Tigres: Sai: Paulinho Guará/ Entra: Jhonatan

23' Torcida tricolor volta a apoiar o time cantando: "Vamos virar Nense"

21' Amarelo para Tiago Bastos do Tigres.

20' Parada técnica no Maracanã. Segue 1 x 1.

16' OUTRO GOL ANULADO DO FLUMINENSE! Cobrança de falta de Jean, e Walter cabeceia para o gol. O auxiliar, erroneamente, anula o gol tricolor.

14' Substituição no Fluminense: Sai: Marlone/ Entra: Walter

14' O técnico do Tigres, Rubens Filho, está expulso.

12' UHHHHHHHHH! Jogadaça de Wagner, que lança Marlone, que bate cruzado, Santiago defende e a bola vai na trave. Quase a virada do Fluminense

11' Walter vem aí!

10' Amarelo para Renan Silva do Tigres

9' Fred leva a mão à coxa direita. Preocupação para Cristóvão.

7' CAVALIERI! Paulinho Guará recebe em condição legal, chuta e Cavalieri salva o tricolor.

2' Amarelo para Guilherme Santos do Fluminense

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes de volta ao gramado! Sem alterações.

Intervalo: Números do 1º Tempo(Via Acerj): Faltas- Fluminense 6 x 11 Tigres/ Chutes- Fluminense 11 x 7 Tigres

47' INTERAVALO NO MARACANÃ! Com gols de Jean Carioca e Wagner, Fluminense e Tigres vão empatando, 1 a 1.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! WAGNER É O NOME DA FERA! Cruzamento de Wellington Silva, Fred ajeita para Wagner de fora da área chutar rasteiro para empatar o jogo.

45' Dois minutos de acréscimos no Maracanã.

41' Amarelo para Fred do Fluminense

41' Amarelo para Zé Carlos do Tigres

40' CAVALIERI!! Goleiro tricolor sai da área de maneira fundamental, impedindo o 2º gol do Tigres

38' Torcida tricolor já escolheu a quem vaiar: Marlone

36' Com esse resultado, o Fluminense vai caindo para 6º, enquanto o Tigres do Brasil vai subindo para a 9ª posição.

32' E o momento é todo do Tigres do Brasil!

30' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO TIGRES! JEAN CARIOCA É O NOME DA FERA! Ele tocou para o Fabiano Oliveira, Wagner tentou cortar, e "tocou" para Jean Carioca que estufou a rede do Fluminense!

28' GOL ANULADO DO FLUMINENSE! Cobrança de escanteio, toque de cabeça do Fred, ia entrar, mas Édson, em impedimento, tocou para o gol que foi anulado. Segue 0 x 0.

24' Jogo parado para atendimento em Gérson

22' UHHHHH! Tabelinha entre Paulinho Guará e Fabiano Oliveira, que furou e a bola sobrou para o Paulinho que chutou travado, ganhando escanteio.

20' Parada técnica no Maracanã. 0 x 0

18' Na primeira finalização do Tigres, Edson isola;

16' SANTIAGO DE NOVO! Após falhar no primeiro momento, ele salva o Tigres no chute de Jean.

15' A equpe do Tigres começa a se soltar, mas esbarra na falta de qualidade técnica.

7' SANTIAGO! Bela tabela do Édson, com Fred, e o volante tricolor chutou cruzado para bela defesa do goleiro do Tigres

4' UHHHHHHH! No rebote do escanteio, Gérson cruza, a bola bate no travessão e sobra para Édson que não consegue a melhor finalização.

1' Cobrança de falta sem perigo de Jean.

BOLA ROLANDO! COMEÇA FLUMINENSE X TIGRES DO BRASIL

No Carioca Sub-20, o Fluminense venceu o Tigres de virada, nas Laranjeiras, por 3 a 1.

EQUIPES EM CAMPO!

Fluminense escalado: Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Marlon e Guilherme Santos; Edson, Jean, Wagner, Gerson e Marlone; Fred.

Tigres do Brasil escalado: Santiago, Tiago Bastos, Zé Carlos, Matheus e Edson; Renan Silva,Wellington Leão, Alex Sassá e Jean Carioca; Fabiano Oliveira e Paulinho Guará.

OLHO NELE: Fred do Fluminense! O atacante do Fluminense, e titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014, é o vice-artilheiro da competição com 6 gols. (Foto: Fluminense/ Divulgação)

OLHO NELE: Paulinho Guará do Tigres do Brasil! O atacante da equipe da Baixada Fluminense, é o artilheiro do clube no estadual com 3 gols. (Foto: Bernardo Gleizer/ Nova Iguaçu)

O palco da partida de hoje, o Maracanã, que tem capacidade para 78.838 torcedores, deverá receber um público abaixo de 15.000 hoje.

O Fluminense que nao contará com Kenedy, Giovanni e Henrique deve ir a campo assim (Arte: Fred Huber):

Um assunto tirou, parcialmente, o foco do jogo de hoje nas Laranjeiras: O atacante Michael, punido mais uma vez pela FIFA por uso de doping, desapareceu novamente, e desta vez nem a família do jogador sabia do paradeiro dele. O jogador se apresentou no clube, hoje cedo e teve uma reunião com a diretoria durante o treianamento desta manhã. Após o treino, Cristóvão comentou sobre o assunto: "Independente de qualquer coisa, neste caso não podemos fazer muito julgamento. Ele precisa de apoio especial, tratamento. Não tem isso de chance. Ele é um jovem, tem um filho. Às vezes na vida as pessoas fazem escolhas não tão boas. Não se pode fugir do histórico. É natural relacionar com o problema que ele teve, mas temos que ter cuidado. É um jovem talentoso, patrimônio do clube. Qualquer coisa que acontece com ele, existe a associação. Isso incomoda ele."

O zagueiro Gum afirmou que o jogo de hoje, é mais um obstáculo a ser superado, para o tricolor retornar ao G4: "Acho que conseguimos um padrão, mas o jogo contra o Macaé foi muito difícil. Jogamos desfalcados, e isso nos fez falta. Mas temos que concentrar em conseguir uma nova sequência de vitórias para alcançarmos a classificação.", disse o zagueiro.

Já o Tigres do Brasil, jogou em casa, no Los Larios, mas também foi derrotado, 3 a 1 para o Flamengo.

O Fluminense foi derrotado na última rodada pelo Macaé, por 1 a 0, no Moarcyzão. Veja o gol da vitória do Macaé, marcado por Juninho:

Boa tarde leitor da VAVEL Brasil! A partir de agora transmitiremos, em tempo real, Fluminense x Tigres do Brasil, jogo valido pela 11ª rodada do Campeonato Carioca 2015, às 18h30 no Maracanã.