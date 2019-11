Resultado América-MG x Cruzeiro (0-2)

Encerramos aqui mais uma transmissão! Siga-nos no Twitter (@VAVEL_Brasil) e curta a nossa página no Facebook. Fique de olho também no @Cruzeiro_Vavel. Obrigado a todos que acompanharam este jogo conosco. Boa noite e até a próxima.

Leandro Damião retomou a liderança isolada do Mineiro, com 7 gols, superando o também atacante Luiz Eduardo, da Caldense, que anotou 6 gols na competição.

O América-MG visita a Tombense, na cidade de Tombos/MG no próximo domingo (29), às 16h.

A Caldense venceu a URT também nesta tarde, por 1 a 0, em Patos de Minas. Por esse motivo, o Cruzeiro não chegou a liderança, mas terá a oportunidade de chegar na primeira colocação, na próxima quarta-feira (25), quando joga com o Mamoré, no Mineirão, às 22h, em partida válida pela 8ª rodada do Mineiro, uma vez que o duelo foi adiado.

Já o Cruzeiro, retoma a vice-liderança da competição, com 20 pontos ganhos, ultrapassando o Atlético-MG, que venceu a Tombense nesta tarde por 3 a 0, em Ipatinga/MG.

O América-MG, mesmo com a derrota, se mantém na 5ª posição do Campeonato Mineiro com 16 pontos.

94' FINAL DE CLÁSSICO NO INDEPENDÊNCIA! O CRUZEIRO VENCE O AMÉRICA-MG POR 2 A 0

89' Arbitragem anuncia quatro minutos de acréscimo!

88' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Leandro Damião Entra: Henrique Dourado

83' SUBSTITUIÇÃO NO COELHO! Sai: Anderson Conceição Entra: Alisson

82' Após passe de Arrascaeta pela esquerda, Leandro Damião toca de leve na saída do goleiro João Ricardo. O atacante faz o sétimo gol no Campeonato Mineiro e se isola na artilharia da competição.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! LEANDRO DAMIÃO!

81' TÁ EXPULSO! O goleiro reserva do Coelho, Fernando Leal, reclama junto ao quarto árbitro no banco de reservas, e recebe o cartão vermelho.

79' Lateral do Cruzeiro, Gilson se choca contra o também lateral Robertinho. O jogador do América leva a pior e recebe atendimento médico fora de campo após receber um corte próximo ao olho.

77' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA-MG! Givanildo Oliveira promove a segunda alteração do Coelho na partida. Sai Bruno Sávio e entra Pedrinho.

76' Judivan é acionado pela primeira vez na partida, tenta o drible, mas é desarmado por Sávio.

74' DUPLA SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Saem: Alisson e Marquinhos. Entram: Gilson e Judivan.

73' Alisson faz boa finta em cima do zagueiro do Coelho, Wesley Mattos, e conclui, mas Conceição aparece pra desviar a bola.

71' Neste momento, a torcida celeste pede a entrada do jovem atacante Judivan.

70' Renato Silva levanta a bola para a área do Cruzeiro, e Mena afasta o perigo.

68' Em cruzamento da direita, defesa do América-MG desvia a bola e impede finalização do armador cruzeirense Arrascaeta, que estava dentro da pequena área.

67' INACREDITÁVEL! Mena cruza pela esquerda, e Leandro Damião, sozinho na área, cabeceia para fora. Perde um gol incrível o camisa 9 celeste.

65' Arrascaeta em velocidade disputa com o zagueiro Anderson Conceição, que cede escanteio. Na sequência, o zagueiro do Cruzeiro, Paulo André, comete falta.

62' SUBSTITUIÇÃO NO COELHO! Rubens é substituído pelo atacante Rodrigo Silva.

61' Renato Silva é derrubado por Willian Farias. É falta para o América-MG!

60' Robertinho faz boa jogada, aplica uma caneta em Alisson e é derrubado, árbitragem manda seguir. Técnico do América, Givanildo Oliveira ficou irritado com o lance.

58' Leandro Damião volta ao campo após receber atendimento médico fora das quatro linhas.

56' Em cobrança de falta, Arrascaeta bate muito forte, a bola acabou sobrando para Alisson que cruzou no segundo pau, mas a bola vai direto para as mãos de João Ricardo.

55' MAYKE! Em cruzamento de Felipe Amorim, a bola passava por toda a área, e Mayke afasta o perigo.

53' Arrascaeta é derrubado por Thiago Santos e arbitragem assinala falta. Na cobrança, o zagueiro Léo é flagrado em impedimento.

52' Cruzeiro troca passes no meio de campo, América-MG reforça a marcação.

46' América-MG começa com a posse de bola, porém erra o último passe.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO INDEPENDÊNCIA!

Cruzeiro também em campo para o começo da segunda etapa.

Jogadores do América-MG voltando ao gramado do Estádio Independência sem alterações.

45' Termina o primeiro tempo no Horto! Com um gol de Alisson, o Cruzeiro termina a primeira etapa vencendo o América-MG por 1 a 0.

43' Não teremos acréscimo neste primeiro tempo.

40' Arrascaeta é derrubado e juiz assinala falta para o Cruzeiro. Na cobrança, a bola passa por todos na área e sai para a linha de fundo.

37' Sávio é quem resolve experimentar desta vez e resolve arrsicar de fora da área, mas Fábio mais uma vez faz a defesa.

35' FÁBIO! Diego Lorenzi rouba a bola no meio-campo e chuta forte, para a defesa do capitão celeste.

31' NA TRAAAAAVE! Em jogada com Renato Silva, Sávio arrisca da entrada da área em chute colocado, e a bola acerta a trave do goleiro Fábio.

30' Volante Henrique faz falta dura em Brayan e também recebe o cartão amarelo, primeiro do Cruzeiro na partida.

29' CARTÃO AMARELO! Em falta mais dura no meio campo, Diego Lorenzi recebe o terceiro cartão amarelo na competição e está fora da próxima partida do América-MG.

28' Cruzamento de Robertinho para Sávio, Mayke faz corte providencial para escanteio.

24' Cruzeiro puxa mais um contra-ataque em jogada de Arrascaeta para Alisson, mas desta vez o domínio não foi bom e João Ricardo efetuou a defesa sem maiores dificuldades.

22' Torcida celeste que comparece ao Independência, se agita na arquibancada após o gol.

19' Lançamento de Arrascaeta para Alisson, que cortou Diego Lorenzi e bateu colocado no canto direito de João Ricardo. Um lindo gol do armador celeste!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!

14' Arrascaeta chega forte em Conceição no meio do campo, porém o árbitro assinala apenas falta, sem cartão para o uruguaio.

12' Arrascaeta é flagrado em posição de impedimento após ataque da Raposa.

10' Marquinhos recebe belo lançamento de Arrascaeta, porém errou o passe dentro da grande área.

07' Mais uma investida do Cruzeiro pela esquerda, desta vez com Mena, porém Robertinho chega por baixo e cede escanteio.

06' Arrascaeta tenta puxar o contra-ataque para o Cruzeiro e ganha escanteio.

04' América-MG começa a partida pressionando o Cruzeiro em seu campo de defesa.

01' Arrascaeta cobra o escanteio em curta distância e facilita a defesa do goleiro do Coelho, João Ricardo

00' Partida começa com três minutos de antecedência.

ROLA A BOLA NO INDEPENDÊNCIA!

Cruzeiro também escalado: Fábio; Mayke, Léo, Paulo André e Mena; Willian Farias, Henrique e De Arrascaeta; Marquinhos, Alisson e Leandro Damião.

América-MG confirmado para a partida: João Ricardo; Robertinho, Wesley Matos, Anderson Conceição e Bryan; Thiago Santos e Diego Lorenzi; Felipe Amorim, Renato Silva e Sávio; Rubens.

Jogadores do América e do Cruzeiro neste momento entram em campo!

Os jogadores do Coelho também encerraram as atividades de aquecimento.

Neste momento, os atletas do Cruzeiro terminam o aquecimento em campo e se dirigem ao vestiário, onde em instantes, voltam ao gramado para dar início a partida contra o América.

Com a vitória do Atlético-MG sobre a Tombense por 3 a 0 em Ipatinga, nesta tarde, e a vitória da Caldense sobre a URT por 1 a 0 em Patos de Minas, o Cruzeiro neste momento vai ocupando o 3º lugar na classificação. O América-MG se manteve na 5ª colocação.

América e Cruzeiro entram em campo neste momento para darem início aos aquecimentos.

O último confronto entre América-MG x Cruzeiro , aconteceu ano passado, também pelo Estadual. Na ocasião, a equipe celeste venceu o Coelho por 2 a 0 com dois gols do zagueiro Léo, titular do clássico desta noite, formando dupla com Paulo André.

América-MG x Cruzeiro já se enfrentaram 65 vezes no Campeonato Mineiro, sendo 32 vitórias da Raposa, contra 13 do Coelho. Em outras 13 partidas, houveram empates.

O clássico desta noite no Independência, não deverá ser de casa cheia. Ao portal Superesportes, a superintendência administrativa do América, que é o mandante da partida, revelou que apenas 5 mil ingressos foram comercializados em três dias de vendas. Foram disponibilizados nas bilheterias, pouco mais de 22 mil ingressos.

Pelo lado da Raposa, o atacante Willian, que se recupera de dores no púbis e o volante Willians, com lesão na coxa direita, também permanecem no departamento médico do Clube.

O meia do América, Mancini, permanece fora da equipe por conta de uma lesão na coxa direita.

Wanderson Alves de Souza será o responsável pela arbitragem em América-MG x Cruzeiro , auxiliado por Marcus Vinícius Gomes e Ricardo Júnio de Souza.

Já Marcelo Oliveira, repete a mesma escalação que duelou contra o Mineros de Guayana, na última quinta-feira (19), pela Libertadores da América. Na ocasião, a equipe mineira saiu vitoriosa por 2 a 0.

Givanildo Oliveira, técnico do América, optou pelo jovem Diego Lorenzi, que herda a vaga de Leandro Guerreiro, que inicia a partida no banco de reservas.

Já o armador Alisson, do Cruzeiro, espera que a equipe repita a atuação brilhante que teve contra o Villa Nova, para vencer a partida desta noite, que, na avaliação do jogador, não será fácil: "Vai ser um jogo muito difícil. A equipe do América-MG é de muita qualidade, ainda mais jogando no Independência. Mas vamos mais leve por ter conseguido essa vitória tão importante na Libertadores, e esperamos fazer uma grande partida, como foi o nosso segundo tempo contra o Villa Nova", afirmou.

Para o lateral do América, Robertinho, a equipe entrará em campo motivada, com um único objetivo: Voltar ao G-4 do Mineiro. "Clássico dá um animo a mais. A cidade se move, a motivação é outra. E a gente está preparado para conseguir uma vitória que será muito importante para a gente dar um passo a mais rumo a classificação", disse.

FIQUE DE OLHO América-MG x Cruzeiro : Leandro Damião, atacante do Cruzeiro, não quer saber de dividir a artilharia com o também centroavante Luiz Eduardo, da Caldense, ambos empatados com seis gols no Estadual. Para se isolar na artilharia, Damião terá que superar a defesa bem estruturada do América-MG.





FIQUE DE OLHO América-MG x Cruzeiro : João Ricardo, goleiro do América, é um dos responsáveis pela ótima campanha que a defesa da equipe vem fazendo no Campeonato Mineiro. Na competição, foram apenas três gols sofridos.

Quatro jogadores do América entram em campo nesta noite, pendurados, são eles: Diego Lorenzi, Felipe Amorim, Thiago Santos e Rodrigo Silva. Já pelo lado do Cruzeiro, nenhum jogador soma dois cartões amarelos.

O clássico América-MG x Cruzeiro desta noite no Independência, marca o duelo entre a melhor defesa do campeonato, que pertence ao Coelho, contra o melhor ataque, do Cruzeiro. América sofreu até aqui, apenas três gols, enquanto a Raposa marcou 17 gols.

Já o Cruzeiro está na vice-liderança da competição com 17 pontos, porém a Raposa tem um jogo a menos, pelo fato de a partida da oitava rodada, contra o Mamoré, ter sido adiada para a próxima quarta-feira (25), às 22h, no Mineirão.

O Coelho ocupa a quinta posição do estadual, com 16 pontos. Na última rodada foi até Varginha, onde empatou com o Boa Esporte por 0 a 0.

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora América-MG x Cruzeiro , pela nona rodada do Campeonato Mineiro 2015, partida a ser disputada às 18h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte.