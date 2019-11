Fique de olho: Marcelo Cirino, atacante do Flamengo

Marcelo Cirino é um jovem jogador que, antes de chegar ao clube de maior torcida do Brasil, teve uma passagem curta pelo Vitória-BA e passou quase toda a sua carreira no Atlético Paranaense. Sua chegada ao Flamengo foi por meio de uma parceria do clube carioca com o grupo de investidores, Doyen Sports, mas uma nova lei da FIFA que proíbe a participação de grupo de investidores em direitos federativos de jogadores fez com que Marcelo Cirino renovasse com Atlético Paranaense até 2019 para depois assinar com o rubro-negro carioca, fazendo com que o negócio estivesse na legalidade.

O Cara do Estadual

Após insistência e confiança do técnico Vanderlei Luxemburgo, Marcelo Cirino se firmou no ataque do rubro-negro marcando oito gols no Campeonato Carioca sendo o artilheiro isolado da competição. Cirino, mesmo não sendo um centro-avante, passou a jogar assim por insistência de Luxemburgo, e a partir dessa insistência ele passou a mostrar características que surpreenderam até o próprio Marcelo Cirino. Faz o papel pivô como poucos, tem um raciocínio muito veloz, um excelente passe e um poder de finalização mortal, mérito de Luxemburgo, que o colocou a treinar finalizações à exaustão.

Ficha do Jogador:

Nome: Marcelo Cirino da Silva

Data de Nascimento: 22 de janeiro de 1992 (23 anos)

Altura e peso: 1,82m e 74kg

Gols pelo Flamengo: 8 gols em 14 jogos

Clubes:

Atlético Paranaense: 2009-2010 e 2012-2014

Vitória-BA: 2011

Flamengo: 2015

Títulos pelo Flamengo:

Torneio Super-Series 2015