Resultado Flamengo - Vasco (2-1)

21:23 | Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Flamengo e Vasco.

21:21 | O Flamengo vence o Vasco no Maracanã por 2 a 1. Alecsandro, duas vezes, marcou para o Rubro-negro, enquanto Gilberto anotou a favor do Cruzmaltino. Com o resultado, os mandantes permanecem na terceira colocação com 26 pontos. Com os mesmo número de pontos, os visitantes caem para a quarta posição e sofrem a sua primeira derrota no Campeonato Carioca.

49' Finaaal de jogo no Maracanã!!!

48' Após bate-rebate na área, Christiano tenta de voleio, mas manda pra longe.

46' Bola lançada na área, Gilberto cabeceia e Paulo Victor defende.

45' Teremos mais quatro minutos de acréscimo.

44' Yago cruza da esquerda, mas sem direção.

42' Vasco tenta o empate na base da raça.

40' Jogo recomeça após confusão.

37' Cartão vermelho para Anderson Pico! (Flamengo)

37' Cartão vermelho para Paulinho! (Flamengo)

37' Cartão vermelho para Bernardo! (Vasco)

37' Cartão vermelho para Guiñazu! (Vasco)

37' Confusão no gramado após falta de Paulinho.

36' Cartão amarelo para Paulinho! (Flamengo)

35' Cartão amarelo para Rodrigo! (Vasco)

35' Yago é lançado, mas Paulo Victor sai e faz a defesa.

34' Anderson Salles cruza, a bola sobra a Bernardo, que chuta fraco.

32' Substituição no Vasco! Sai: Jhon Clay; Entra: Yago.

31' Cartão amarelo para Christiano! (Vasco)

28' Jhon Cley perde uma grande oportunidade! A bola sobra para o meia, que bate para fora.

28' Cartão amarelo para Everton. (Flamengo)

26' Público presente no Maraca: 56.020 espectadores.

25' Pela direita, Canteros dá chapeu em Rodrigo, cruza e Anderson Salles cede escanteio.

24' Escanteio para o Vasco e Paulo Victor afasta.

23' Após cruzamento da direita, a bola sobra para Marcelo Cirino, que chuta prensado no lateral.

22' Rodrigo cobra falta, mas manda pra fora.

21' Cartão amarelo para Wallace! (Flamengo)

20' Substituição no Vasco! Sai: Serginho; Entra: Thalles.

20' Parada técnica.

19' Marcelo Cirino cruza e Everton dá um leve desvio de cabeça.

18' Jhon Cley briga com Marcelo Cirino e ganha escanteio.

17' Canteros lança Alecsandro. Impedimento!

15' Impedido! Após rebote do goleiro do Flamengo, Gilberto estava em posição irregular

14' UUUH!! Bernardo cobra falta e Paulo Victor espalma.

13' Cartão amarelo para Cáceres! (Flamengo)

11' Rodrigo cobra no meio do gol e Paulo Victor defende.

11' Jhon Cley é derubado Wallace. Falta boa para o Vasco.

Vine | Veja o segundo gol do Flamengo marcado pelo Alecsandro, de pênalti.

7' Cartão amarelo para Alecsandro! (Flamengo)

7' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! ALECSANDRO!! Atacante cobra e recoloca o rubro-negro em vantagem no clássico!

6' PÊNALTI! Guiñazu derruba Marcelo Cirino pra área e o árbitro marca.

4' Everton dá linda caneta em Madson, que para com falta.

3' Flamengo vem no contra-ataque. Canteros recebe na linha da área e chuta. Martin Silva espalma.

1' Everton cruza para área, mas a defesa cruzmaltina afasta.

0' Substituição no Flamengo! Sai: Gabriel; Entra: Everton.

0' Começa o segundo tempo!!

20:15 | Flamengo e Vasco vão empatando em 1 a 1 em clássico movimentado no Maracanã. Antes da paralização por conta da forte chuva, o Rubro-negro abriu o placar com Alecsandro. Após recomeço, o Cruzmaltino empatou com Gilberto. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

47' Final de primeiro tempo no Maracanã.

45' Marcelo Cirino tenta lançar Alecsandro na área, mas bola vai muito forte.

43' Rodrigo cobra falta, mas a bola bate na barreira.

42' Cartão amarelo para Gilberto! (Vasco)

40' Flamengo ataca pela esquerdo, mas Anderson Pico erra o cruzamento.

38' Jhon Cley fica reclamando de falta. Segue o jogo.

36' Julio dos Santos lança Gilberto, Bressan afasta. A bola sobra a Jhon Cley, que chuta de primeira. A bola bate em Wallace

35' Mádson arranca pela direita e corre muito, acaba tocando muito forte na bola e ela sai pela linha de fundo.

34' Nesse momento, Vasco é melhor em campo. Flamengo sentiu o gol.

Vine | Veja o gol de Gilberto, que deixou o clássico tudo igual.

33' Pará tenta cruzamento, mas manda direto pela linha de fundo.

31' Anderson Pico tenta cruzamento, mas a bola acaba saindo pela linha de fundo

29' UUH!! Alecsandro toca para Canteros entrar sozinho na área, ele tenta cavadinha, mas a bola acaba saindo por muito pouco

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!! GILBERTO!! Bernardo cobra escanteio, Julio dos Santos desvia na primeira trave e Gilberto completa ao gol de cabeça.

26' Jhon Cley cabeceia para fora após cobrança de escanteio.

25' Recomeça o clássico no Maracanã. Flamengo 1 a 0.

25' Substituição no Vasco! Sai: Dagoberto; Entra: Bernardo.

19:46 | 50 minutos de paralização. Clássico irá recomeçar em breve.

19:45 | Vasco em campo.

19:40 | O quarto ártibro, Lenilton Gomes, foi ao vestiário chamar o time do Vasco.

19:36 | Jogo vai ser reiniciado. Times terão dez minutos para aquecimento.

19:35 | Veja o gol de Alecsandro, que abriu o placar no Maracanã.

19:31 | Árbitros voltam para avaliarem o gramado. Aparentemente, a chuva diminuiu e a drenagem vem agindo bem. Ou seja, não há motivo para que jogo não seja reiniciado

19:26 | "Vamos respeitar o que a arbitragem determinar. Agora, fico assustado com o que o Flamengo disse. Como assim não tem nada no campo?", disse Paulo Angioni, diretor executivo de futebol do Vasco.

19:20 | ''Não tem conversa com a Ferj. Estamos disputando uma partida e não há motivo para ela ser cancelada'', disse Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo.

19:10 | Lembrando que o clássico pode ser cancelado e remarcado para outra data. Caso isso ocorra, nova partida começaria com o placar de 0 a 0.

19:06 | "O jogo está paralisado. Vamos esperar 30 minutos. Se não diminuir, vamos analisar o que fazer", diz Marcello Viana, diretor de competições da Ferj.

Foto | No Maracanã, jogo paralisado. Temporal no Rio de Janeiro e o gramado não tem condições.

22' Árbitro conversa com jogadores e delegado do jogo para decidir se prossegue com o jogo. Bola mal rola devido a muita chuva.

21' Substituição no Flamengo! Sai: Jonas; Entra: Cáceres.

20' Parada técnica.

18' UUUH!! Na saída da bola, chutão para frente e a bola sobra para Julio dos Santos, que chuta na trave.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!! ALECSANDRO!! Martin Silva sai jogando, bola para na poça e Alecsandro aproveita e marca.

16' Cartão amarelo para Guiñazu! (Vasco)

14' Clássico muito pegado, com muitas faltas e lances ríspidos.

13' Rodrigo cobra falta de muito longe, no rebote a bola sobre para a Dagoberto, mas o Paulo Víctor chega antes e afasta

12' Cartão amarelo para Serginho! (Vasco)

11' Cartão amarelo para Marcelo Cirino! (Flamengo)

10' Segue o jogo. Tudo ok com o jogador do Flamengo.

9' Volante Jonas, do Flamengo, cai no gramado e recebe atendimento.

8' No momento, chove muito forte no Maracanã.

7' Anderson Pico faz falta em Julio dos Santos.

5' Após cobrança de escanteio, Martín Silva divide com Wallace e Anderson Pico finaliza sem perigo.

4' Os dois presidentes de ambos os clubes estão nos camarotes do estádio.

3' Guinãzu desarma Gabriel, com carrinho, e impede ataque do Flamengo.

2' Flamengo é o quarto colocado no Carioca com 23 pontos, enquanto o Vasco é o terceiro com 26

1' Vasco mantém a posse de bola neste começo de jogo.

0' COMEÇA O CLÁSSICO!!

As equipes já estão em campo para a partida.

Em homenagem ao Dia Internacional da Sindrome de Down, Romário, com uma camisa metade de cada time, acompanha 60 crianças, metade de cada time na entrada ao gramado.

O clima é de festa no Maracanã! Ambas as torcidas fazem muito barulho nos minutos antes da partida.

O Vasco também já está confirmado: M. Silva, Madson, Rodrigo, Luan e Christiano; Serginho, Guiñazu, J. dos Santos e Jhon Cley; Dagoberto e Gilberto

O Flamengo vai a campo com a seguinte escalação: Paulo Victor, Pará, Bressan, Wallace e Anderson Pico; Jonas, Márcio Araújo e Canteros; Marcelo Cirino, Gabriel e Alecsandro.

João Batista de Arruda apitará o clássico Flamengo x Vasco . Ele será auxiliado pelo Wagner de Almeida Santos e Jackson Lourenço Massara dos Santos.

Uma Páscoa que jamais será esquecida: o dia que Pedrinho calou a torcida do Flamengo

O Maracanã é o palco do confronto de logo mais entre Flamengo x Vasco . O estádio tem capacidade para 73 mil torcedores e promete receber bom público. (Foto: Getty Images)

Já no Vasco, o zagueiro Luan não treinou pelo segundo dia seguido e pode ser desfalque contra o Flamengo. Ele, que rasgou elogios a Doriva, é um dos destaques do elenco cruzmaltino e recentemente foi convocado à seleção olímpica. Caso não jogue, Anderson Salles deverá formar dupla com Rodrigo no clássico.

Para o time que irá a campo no clássico, o técnico do Flamengo Vanderlei Luxemburgo irá manter o mesmo esquema que iniciou o duelo com o Brasil de Pelotas, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Arthur Maia e Everton, ambos recuperados de lesão, treinaram normalmente entre os reservas e ficam no banco de reservas.

A última conquista: Aos 48 minutos, Márcio Araújo muda o título de lado

Fique de olho Flamengo x Vasco da Gama: Gilberto, atacante do Vasco. Um dos destaques do Cruzmaltino, o camisa 9 é a grande esperanças de gols da torcida vascaína para o clássico dos milhões. (Foto: Divulgação/Vasco)

Fique de olho Flamengo x Vasco da Gama: Marcelo Cirino, atacante do Flamengo. Artilheiro do Campeonato Carioca, ele vem mostrando a que veio nesse início de temporada. (Foto: Divulgação/Flamengo)

Um dos destaques para esta boa campanha do Vasco no Campeonato Carioca é o lateral Madson. Ele, que foi revelado pelo Bahia, se diz mais maduro, apesar da pouca idade - 23 anos, e mais feliz: ''Naquela época eu tinha 19 anos, não estava preparado psicologicamente. Hoje estou mais maduro, mais rodado. O empréstimo para o ABC no ano passado me fez muito bem. Pude sair do Bahia, respirar novos ares. Estou feliz e espero manter a regularidade para seguir ajudando o Vasco'', disse.

Grande parte dos técnicos gostam de ter um jogador ''coringa'' em seu time. Aquele que exerce várias funções dentro de campo. No Flamengo, o volante Márcio Araújo é um deles. Versátil, ele ganhou elogios de Vanderlei Luxemburgo. ''É um jogador que se encaixou muito bem no ano passado, em uma função diferente. Tivemos uma consistência. Pedimos a renovação pela versatilidade dele, que cresceu, limpando a frente, clareando as jogadas. Às vezes, eu trago até um prejuízo para ele, porque ele fica de costas, mas compensa por outra situação. É um jogador fundamental para nós. Acho que a carreira dele poderia ter sido melhor se fosse definida pela posição de trás. Não pode achar que o Márcio Araújo é um jogador de criação de uma equipe. A técnica dele não é de um jogador extremamente talentoso, mas acho que ele é um jogador extremamente útil para nós.''

Vasco da Gama: as mentiras por trás do rótulo de vice

No Vasco, o atacante Dagoberto, que estreou marcando gol na goleada frente ao Nova Iguaçu, elogiou Marcelo Cirino, artilheiro do Campeonato Carioca pelo Flamengo. ''Marcelo é um grande jogador. Está se adaptando a uma função diferente, como referência, mas tem feito gols. Por isso precisamos estar atentos. Não só com ele, mas temos que neutralizar taticamente o Flamengo. E isso sem abrir mão do jogo. Vamos jogar e ter precauções para não ficarmos expostos à velocidade deles. Temos que minimizar erros para vencer'', avisou.

Antes mesmo de a bola rolar, o técnico do Flamengo Vanderlei Luxemburgo criticou o presidente do Vasco Eurico Miranda. No último domingo, o presidente da Ferj, Rubens Lopes, acompanhou a vitória vascaína sobre o Nova Iguaçu, em São Januário, no camarote de Eurico Miranda. A relação entre ambos incomodou o treinador rubro-negro: ''Tudo o que está sendo falado faz parte de uma rivalidade muito grande de Vasco e Flamengo. A única coisa que não faz parte é saber que o presidente da Ferj está frequentando o camarote do presidente do Vasco. O que não faz parte é o presidente do Vasco estar sentado na cadeira do presidente da Federação em algum momento. Isso tudo é que não faz parte do jogo do futebol. Eu não tenho nenhuma preocupação quanto ao árbitro. Eu reclamo, gesticulo. Antigamente, eu ofendia, agora não. O que me preocupa mesmo é essa relação'', disse Luxa.

Flamengo: uma história de hegemonia contra o Vasco

Já no Maracanã e em jogo oficial, o último Flamengo e Vasco aconteceu pela final do Campeonato Carioca de 2014. Naquela ocasião, o Márcio Araújo (em posição de impedimento) marcou o gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo e deu o 33º título estadual ao Rubro-Negro.

O último encontro entre Flamengo e Vasco foi com vitória rubro-negra. Em jogo válido pelo Torneio de Manaus de 2015, Everton garantiu 1 a 0 na Arena da Amazônia, após falha de Sandro Silva.

No histórico de confrontos Flamengo x Vasco da Gama, ao todo, foram 368 jogos, com 143 vitórias do Flamengo, 99 empates e 126 vitórias do Vasco. O rubro-negro assinalou 502 gols, contra 482 tentos vascaínos. Confira a lista completa.

O Vasco, assim como seu rival, também venceu na última rodada. O Cruzmaltino goleou o Nova Iguaçu por 5 a 1, em São Januário. Gilberto, Luan, Dagoberto, Serginho e Cleyton (contra) marcaram para os mandantes, enquanto Marlon descontou a favor dos visitantes.

Na rodada passada, o Flamengo derrotou o Tigres do Brasil por 3 a 1, em Los Larios. Alecsandro e Marcelo Cirino (2x) marcaram para o Rubro-negro. Fabiano descontou para os mandantes.

Flamengo e Vasco fazem boa campanha no Campeonato Carioca, até aqui. O Rubro-negro perdeu somente uma partida das dez disputadas e está no G-4, com 23 pontos ganhos. O Cruzmaltino, por sua vez, é o segundo colocado com 26 e o único invicto da competição, com oito vitórias e dois empates.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Flamengo x Vasco e minuto a minuto, partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, a ser disputada às 18h30, no Maracanã.