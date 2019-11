Jogo Náutico x Sport pelo Campeonato Pernambucano 2015 (0-2)

17:58 Bom final de domingo a você que acompanhou Náutico 0x2 Sport conosco! Para seguir informado, curta nossa página no Facebook e/ou os perfis do Náutico e do Sport no Twitter

17:56 O Sport volta a campo na próxima quarta-feira (25), diante do Fortaleza, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Nordeste. O Náutico, porém, só atua no dia 5 de abril, na última rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano contra o Salgueiro. O Timbu joga por um empate para assegurar a vaga nas semifinais

17:53 Com a vitória, o Leão chega aos 24 pontos, com a liderança cada vez mais consolidada. O Timbu, porém, se estabelece na 4ª posição, com 10 pontos

92' Final de jogo na Arena Pernambuco para Náutico 0x2 Sport! Gols do Leão foram marcados por Wendel e Ewerton Páscoa, ambos na etapa final

89' Arbitragem assinala dois minutos de acréscimo

88' Público de 6.063 na Arena Pernambuco!

85' Torcida rubro-negra grita "Olé!" a cada passe concluído com sucesso

82' Pelo Campeonato Pernambucano, o Central vai vencendo o Salgueiro por 2 a 1. Com isso, Salgueiro e Náutico, que se enfrentam na última rodada, disputarão a última vaga e a definição do adversário do Sport nas semifinais

80' Última mudança no Sport! SAI Oswaldo, ENTRA Vitor

77' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! EWERTON PÁSCOA! Renê dá lançamento em profundidade, Durval domina, faz boa jogada em cima de Diego e serve Ewerton Páscoa, que mandou para o fundo do gol. Náutico 0x2 Sport

70' CARTÃO AMARELO PARA DAVID! Jogador alvirrubro é advertido e não atuará na última rodada diante do Salgueiro

69' Meia Roni faz sua estreia no Náutico, após três meses de contratado pelo Timbu

68' Última mudança no Nãutico! SAI Patrick Vieira, ENTRA Roni

64' CARTÃO AMARELO PARA MAGRÃO! Goleiro do Sport demora a cobrar o tiro de meta e é advertido

62' UHHHHHHHHHHHHHHHH! Gastón Filgueira cobra escanteio, Welton Felipe cabeceia e Patrick Vieira dá o corta luz, assustando Magrão

60' Substituição no Sport! SAI Wendel, ENTRA Élber

59' Substituição no Náutico! SAI Bruno Alves, ENTRA David

59' Renato arrisca de fora da área, mas sem assustar Magrão, que defende fácil

56' UHHHHHHHHHH! Após boa trama ofensiva do Sport, a bola fica com Wendel, que tenta encobrir Júlio César, mas manda muito forte

54' CARTÃO VERMELHO PARA GUILHERME! Lateral-direito do Náutico toma o vermelho direto após impedir chance clara e manifesta de gol de Wendel, que saiu livre de marcação

51' Substituição no Náutico! SAI Anderson Preto, ENTRA Renato. Lisca visa dar mais ofensividade ao Timbu

49' CARTÃO AMARELO PARA JOÃO ANANIAS! Volante alvirrubro faz falta em Wendel

48' Mesmo com um jogador a menos, Leão sai em vantagem no primeiro minuto da etapa final

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! WENDEL! Diego Souza cobra escanteio no primeiro pau, Wendel cabeceia e Júlio César não consegue cortar! Náutico 0x1 Sport

46' Bola rolando na etapa final do Clássico dos Clássicos entre Náutico 0x0 Sport!

17:04 Náutico, porém, volta da mesma forma que começou

17:03 Sport volta com mudança. SAI Régis, ENTRA Mike

17:00 Já já a bola volta a rolar na Arena Pernambuco para o segundo tempo do Clássico dos Clássicos. Até o momento, o placar permanece zerado e sem muitas emoções

16:55 O volante Fillipe Soutto, porém, disse que o Timbu deverá entrar com mais calma na etapa final: "Com essa situação de jogo precisamos ter paciência com a bola no pé. O time deles é mais experiente e querem conturbar o jogo para deixar o juiz confuso. O Diego Souza e o Wendel estão fazendo isso, mas esse resultado não é interessante para a gente. Por isso, temos que ter atenção e paciência para buscar o gol"

16:51 Na saída para o intervalo, o meia do Sport, Diego Souza, desceu a lenha na arbitragem, criticando a falta de critério em um lance que poderia ter expulsado Diego, do Náutico, e expulsou Joelinton

48' Fim de primeiro tempo na Arena Pernambuco para Náutico 0x0 Sport! Festival de cartões chamou a atenção em uma primeira etapa sem muitas emoções

45' Arbitragem assinala três minutos de acréscimo

42' UHHHHHHHHHHHHHHH! Após lançamento na pequena área, Renê domina mal e a bola fica com Guilherme, que vê Magrão e tenta encobrir. A bola bate no travessão e sai

40' UHHHHHHH! Gastón Filgueira recebe bom lançamento na esquerda e cruza na pequena área, mas Bruno Alves chuta sem direção

35' CARTÃO AMARELO PARA RENÊ! Lateral-esquerdo do Sport é advertido pela arbitragem

33' CARTÃO AMARELO PARA DIEGO SOUZA! Meia rubro-negro toma amarelo por reclamação

33' CARTÃO AMARELO PARA GUILHERME! Lateral-direito do Timbu recebe o cartão após falta em cima de Wendel e não enfrenta o Salgueiro na última rodada

32' Clima esquenta na Arena Pernambuco!

30' CARTÃO VERMELHO PARA JOELINTON! Atacante rubro-negro dá uma cotovelada em Diego, zagueiro do Náutico, e é expulso de campo

24' Sport joga no erro do Náutico, que abdica de atacar e deixa o jogo truncado no meio campo e sem muitas emoções

20' Partida segue sem muitos ímpetos ofensivos das duas equipes

14' Apesar de estar mais focado na defesa, o Náutico peca muito nos passes, cedendo mais espaços ao Sport

11' Sport começa mais ofensivo, mas não consegue espaços na defesa do Náutico

8' Sport dá a primeira finalização clara do jogo. Ronaldo cruza da direita para a esquerda, mas Wendel chuta mal de primeira e isola

6' Partida segue equilibrada no meio campo, com poucas chances de ataque dos dois times

2' Zagueiro Diego, do Náutico, já escapou de ser o primeiro punido com cartão amarelo pela arbitragem

0' Bola rolando na Arena Pernambuco para Náutico x Sport! Saída de bola é do Timbu

15:58 Hino reproduzido! A bola vai rolar na Arena Pernambuco

15:55 Náutico e Sport no campo de jogo! Teremos ainda o hino de Pernambuco antes da bola rolar

15:53 Já já a bola rola na Arena Pernambuco e as equipes entrarão no gramado. Não saiam daqui!

15:49 Ontem, na abertura da rodada, o Santa Cruz venceu o Serra Talhada por 3 a 0. Os gols foram marcados por Raniel e Betinho, duas vezes, dando a classificação às semifinais ao Mais Querido, que se juntou ao Sport

15:45 Além do Clássico dos Clássicos, teremos Central x Salgueiro no Luiz Lacerda, também às 16h

15:40 Goleiros rubro-negros retornam ao vestiário. Em instantes, as equipes entrarão de maneira definitiva no gramado para a bola rolar

15:34 Eduardo Baptista surpreende na escalação do Sport, deixando Régis e Diego Souza juntos na armação de jogadas, fato questionado pela torcida no início da temporada e visto sob desconfiança pela ausência de ambos

15:30 Faltando meia hora para a bola rolar, o público tem uma melhora considerável na Arena Pernambuco, mas ainda é fraco para um clássico

15:25 O comandante alvirrubro tem como opções no banco de reservas: Jefferson, Niel, Feliphe, David, Guilherme Dentão, Piauí, Hélder Ribeiro, Roni, Pedro Carmona, Jefferson Nem e Renato

15:22 NÁUTICO ESCALADO! Lisca confirma o Timbu com: Júlio César; Guilherme, Diego, Welton Felipe e Gastón Filgueira; João Ananias, Fillipe Soutto, Bruno Alves, Anderson Preto e Patrick Vieira; Josimar

15:20 No banco de reservas, Baptista tem à disposição: Danilo Fernandes; Vitor, Henrique Mattos, Willian, Danilo, Rithely, Neto Moura, Ítalo, Mike e Élber

15:18 SPORT DEFINIDO! Surpreendendo, Eduardo Baptista leva o Leão a campo sem Vitor, Rithely, Mike e Élber, cotados para serem titulares e define o time com: Magrão; Oswaldo, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Ronaldo, Rodrigo Mancha, Wendel, Régis e Diego Souza; Joelinton

15:17 Antes do aquecimento, o goleiro Magrão afirmou que o Leão entrará em busca dos três pontos: "O Sport tem que jogar sempre com o objetivo da vitória, independente de quem entrar em campo"

15:15 Goleiros Magrão e Danilo Fernandes realizam o último aquecimento antes da bola rolar

15:13 O Sport, porém, só tem três atletas: Élber, Ronaldo e Mike

15:09 Para o duelo, o Náutico tem Júlio César, Gastón Filguera, Diego, Renato, David, Fillipe Souto e Guilherme pendurados com dois cartões amarelos

15:03 Mandante na partida que começa em menos de uma hora, o Náutico vê a torcida do Sport ser maioria, no momento

14:55 Além disso, o zagueiro Flávio também passará 60 dias afastado, tal qual na temporada passada

14:48 Um fato curioso no Náutico. Ano passado, uma lesão grave com um meia (Carmona) e com um zagueiro (Luiz Alberto). Esse ano a mesma coisa, com Jefferson Renan e Elivelton

14:41 Delegação rubro-negra já se faz presente à Arena Pernambuco. A alvirrubra, porém, ainda está a caminho

14:35 No momento, a movimentação nos arredores da Arena Pernambuco é fraca. Os portões já estão abertos e o público é baixo

O Náutico, porém, foi eliminado da Copa do Nordeste na última quarta-feira (18) e tentará classificação através do Pernambucano. Para seguir vivo, uma simples vitória diante do Sport, nessa tarde, será de fundamental importância

Apesar do duelo pelo estadual, o Leão terá, na próxima quarta-feira (25), a primeira decisão na Copa do Nordeste. Para a partida de ida das quartas de final do regional, diante do Fortaleza, os rubro-negros reconhecem que não terão vida fácil

A arbitragem para Náutico x Sport será comandada por Sebastião Rufino Filho. Ele será auxiliado por Clóvis Amaral e Wlademir Lins. O trio é do quadro da Ceaf-PE

O artilheiro do clube na temporada ainda afirmou que não se vê com espaço consolidado entre os titulares, apesar da boa fase e der atuado em todas as partidas: "Não me sinto referência, sou muito jovem e tenho muita bola para rodar. Fico feliz com a confiança do treinador, me colocando nos jogos como titular ou reserva. Ainda mais de ter feito gols e dado assistências. É um começo bom para mim e quero continuar nesse ritmo, nessa pegada"

Náutico x Sport 2015

Leia mais: Náutico faz clássico com Sport para garantir classificação às semifinais do Pernambucano

Quem falou do lado do Sport foi o meia-atacante Élber, que garantiu entrar em campo disposto a sair vitorioso: "Nunca aconteceu comigo e espero que nunca aconteça (pedido dos jogadores do Náutico para que o Sport alivie), porque o Sport sempre entra para vencer. Sabemos da situação do Náutico, mas não temos nada a ver com isso. Queremos sair com a vitória"

Mesmo focando no sistema defensivo, Lisca foi categórico e afirmou que também priorizará o ataque quando necessário: "Precisamos ter paciência. Mas, independente de se soltar mais ou não, temos que agredir o adversário. Não podemos ficar o tempo inteiro atrás"

Em entrevista coletiva, Lisca, técnico do Náutico, pede para que os jogadores optem por uma postura mais defensiva, mesmo com tática ofensiva: "Os desfalques nos trazem para trás. Já estávamos consolidando a defesa como uma base. Sentimos fragilidade num primeiro momento e ainda não é a hora de soltar um pouco mais"

A Arena Pernambuco é o palco do confronto de logo mais entre Náutico e Sport. O estádio tem capacidade para 46 mil torcedores e promete receber bom público, mesmo que não alcance sua lotação máxima

Se para essa partida não tem muitos problemas, o Sport segue na busca de reforços para o restante da temporada. Durante a última semana, a diretoria negou que estivesse negociando com os uruguaios Diego Arismendi e Iván Alonso, do Nacional-URU, mas os atletas confirmaram que houve sim um interesse

O Sport, por sua vez, só terá a baixa do atacante Felipe Azevedo para o confronto que começa em instantes. Mantendo a ideia de colocar os titulares para dar ritmo de jogo, Eduardo Baptista explicou os motivos da força máxima

No último treino coletivo aberto à imprensa, Lisca testou o Náutico com três atacantes, uma vez que o 3-5-2 teve de ser abortado. No setor ofensivo, deixou Bruno Alves mais próximo a Renato e Josimar, assim como Moacir Júnior fazia

O zagueiro Elivélton, inclusive, sofreu uma grave lesão. O defensor alvirrubro sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e desfalcará o Náutico de seis a oito meses. Flávio, porém, passará três meses longe dos gramados

Durante a semana, o Náutico perdeu os zagueiros Flávio e Elivélton, que se machucaram na partida contra o Salgueiro e foram vetados para o confronto com o Sport. Náutico perde zagueiros Flávio e Elivélton por lesão e Lisca será obrigado a mexer na tática

FIQUE DE OLHO Náutico x Sport: Diego Souza, meia-atacante do Sport. Contratado a peso de ouro pelo Leão para a reta final do último Brasileiro, o articulador agradou não somente a torcida, mas também a diretoria, que renovou seu contratado para a atual temporada. Mesmo com altos e baixos, é a esperança de mudar o panorama das partidas em favor do rubro-negro

FIQUE DE OLHO Náutico x Sport: Josimar, centroavante do Náutico, que vive excelente fase no Pernambucano. Até o momento, já são cinco gols marcados no estadual, sendo o artilheiro do time no certame

Enquanto isso, Eduardo Baptista, comandante do Sport, garante que o deverá utilizar força máxima, visando dar ritmo de jogo ao time que será titular nas quartas da Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira (25): "A minha intenção é ir para o clássico com o que eu tenho de melhor. Lógico que se algum jogador apresentar algum problema eu posso segurar. Mas a ideia é seguir o planejamento e colocar em campo a equipe que também vai iniciar o jogo das quartas de final da Copa do Nordeste"

Durante a semana, Lisca, técnico do Náutico, lamentou a eliminação precoce na Copa do Nordeste, mas garante foco total nos dois últimos jogos do estadual: "É duro aprender com a derrota, mas a gente tem um trabalho longo pela frente. Domingo temos um jogo com o Sport e precisamos recuperar alguns atletas. Não temos mais chances na Copa do Nordeste. Agora, temos de nos concentrar no Pernambucano para buscar essa vaga"

Em 2007, uma das grandes goleadas da história do duelo entre Náutico e Sport foi aplicada pelo Leão. O Sport abriu quatro gols de vantagem no marcador de maneira avassaladora, sofrendo o gol de honra do Náutico somente na reta final e ganhou por incríveis 4 a 1 em casa; o jogo foi válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Em 2012, os adversários de hoje protagonizaram um duelo decisivo na Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Araújo, um dos artilheiros do Náutico no certame, decidiu o confronto com um gol na etapa final e “rebaixou” o Sport à Série B do Brasileirão

O último jogo entre as equipes foi no dia 31 de janeiro de 2015, pela 1ª rodada do Hexagonal do Título, e terminou com uma vitória polêmica do Leão por 1 a 0. Na ocasião, o Sport contou com um gol que deveria ser anulado de Danilo, que pode ser titular contra o Náutico no jogo de hoje

Favorito no jogo de logo mais, o Sport conta com um retrospecto pra lá de positivo no confronto: em 542 partidas, são 208 vitórias, 154 empates, contra apenas 179 vitórias do Náutico. Um duelo, porém, tem resultado desconhecido

Contra o Salgueiro, no último sábado (14), mais um resultado positivo. Com dois gols marcados no fim do jogo, o Sport mostrou forças e saiu vitorioso. Sport bate Salgueiro e confirma liderança no Hexagonal do Título do Pernambucano

Já o Sport vive sua melhor fase: com a classificação às semifinais já garantida, é o líder também já confirmado do Hexagonal, com 21 pontos ganhos. Até o momento, são sete vitórias, nenhum empate e só uma derrota

Na última rodada, o Náutico bateu o Serra Talhada por 2 a 0 em tarde inspirada do meia-atacante Bruno Alves, que deu um passe e marcou um gol. Náutico volta a vencer no estadual ao superar Serra Talhada-PE fora de casa

O mando de campo é do Náutico, que ocupa a 4ª colocação no Hexagonal do Título, com 10 pontos ganhos. Até aqui, foram apenas duas vitórias, quatro empates e duas derrotas

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Náutico x Sport, pela 9ª rodada do Campeonato Pernambucano, partida a ser disputada às 16h, na Arena Pernambuco