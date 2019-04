Palmeiras enfrenta São Bernardo fora de casa para assegurar classificação no Paulista

PARTIDA VÁLIDA PELA 11ª RODADA DO CAMPEONATO PAULISTA, A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO PRIMEIRA DE MAIO, EM SÃO BERNARDO, ÀS 19H30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA 11ª RODADA DO CAMPEONATO PAULISTA, A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO PRIMEIRA DE MAIO, EM SÃO BERNARDO, ÀS 19H30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Embora ainda não tenha vencido nenhum clássico neste ano, o Palmeiras faz uma boa campanha no Campeonato Paulista e pode garantir a sua classificação antecipadamente às quartas de final neste domingo (22), contra o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, às 19h30 (horário de Brasília). Basta o Verdão vencer e torcer para que Portuguesa e Linense, respectivamente terceiro e quarto colocados, não vençam suas partidas.

No último jogo pelo estadual, o Alviverde suou a camisa para vencer no final do jogo o XV de Piracicaba por 1 a 0. O time do interior se fechou durante boa parte do jogo e o placar só foi inaugurado devido a um belo chute de fora da área do volante Gabriel. O resultado deixou o clube da capital com 21 pontos, na primeira colocação do grupo 3.

Já o Bernô não consegue engrenar na competição e vem lutando contra a zona de rebaixamento praticamente durante todo o campeonato. Na rodada anterior, o Tigre somou mais um derrota em casa, desta vez para o Rio Claro. e amargou a última colocação do grupo 1 com apenas oito pontos. Nas últimas cinco rodadas foram quatro derrotas e apenas um empate. Hoje, estaria rebaixado.

Até hoje, os adversários se enfrentaram apenas por três vezes. O time de Palestra Itália venceu todos os jogos, marcando sete gols no total. Em 2014, vitória tranquila por 2 a 0 com gols de Alan Kardec e Valdivia. A curiosidade do confronto fica por conta dos mandos dos jogos. Nos três encontros o Verdão era o mandante, sendo este o primeiro compromisso na cidade do ABC Paulista.

Com Rafael Marques como titular, Palmeiras pode variar sistema

O técnico Oswaldo de Oliveira terá dois desfalques importantes para o jogo de domingo, os argentinos Tobio e Allione, titulares até aqui, ficarão de fora para se recuperarem de dores musculares. Com isso, Rafael Marques e Victor Ramos ganharão uma chance entre os onze iniciais.

Marques pode desempenhar duas funções dentro da partida. Inicialmente ele pode atuar aberto, como um terceiro homem no meio, mas pode fazer as vezes de atacante ao lado de Cristaldo. Soma-se a isso, o fato de que Zé Roberto também pode ser deslocado para a faixa central, oportunizando mais uma opção ao treinador. Oswaldo comentou a entrada da dupla no time titular.

"Tem essa coisa do Allione e do Tobio. Eles já vêm sentindo há algum tempo. Passa o período de recuperação e voltam a sentir no jogo seguinte. Não vão participar do jogo deste domingo para ver se se recuperam (para o clássico contra o São Paulo, na quarta). Victor Ramos e Rafael Marques vão para o jogo", relatou.

Cañete, ex-São Paulo, afirma que é possível vencer o Verdão

Mesmo com a briga contra o rebaixamento e a recente troca do comando técnico da equipe, o meia Cañete acrita ser possível derrotar o time do Palmeiras, jogando em casa. O jogador comentou a chegada do novo técnico e avaliou ser necessário atacar o Alviverde.

"Foram poucos dias com o Fonseca. Eu acho que não deu para treinar muito. Agora é um momento em que se conversa mais e é claro que nós já entendemos a proposta dele.Vamos atacar mais e isso é importante pois precisamos fazer gol. A vitória será muito importante para a gente crescer como grupo", concluiu.

Com o desempenho ruim e o jejum de vitórias, as chances do São Bernardo rebaixar são de 32.4 %. O novo treinador, Roberto Fonseca, que assumiu a equipe na última terça-feira (17), comentou sobre o jogo contra o Verdão e necessidade da ajuda dos torcedores.

"Enfrentaremos o Palmeiras e a força da torcida será motivadora para que a gente faça uma grande partida. A equipe está bem fisicamente, o clima, apesar dos resultados, está bom, todos os jogadores estão fazendo o seu melhor e acredito que isso possa resultar em vitórias", ressaltou.