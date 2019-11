São Bernardo x Palmeiras no Campeonato Paulista 2015 (0-1)

Obrigado a todos por acompanharem nossa transmissão! Ficamos por aqui com mais um VAVEL Live, boa noite.

Na próxima rodada o São Bernardo visita a Portuguesa, enquanto o Palmeiras tem clássico diante do São Paulo.

Já o Verdão segue cada vez mais tranquilo e lidera o Grupo 3 com 9 pontos de vantagem para o vice-líder Botafogo-SP.

Com a derrota em casa, o Bernô chega agora a 7 partidas sem vencer e amarga a última colocação no Grupo 1.

"Acho que foi um bonito gol, vou ver depois e vou comemorar com minha família", afirma Vitor Hugo, autor do golaço que deu a vitória ao Palmeiras.

"A gente vem treinando, vem trabalhando, mas a bola não tem entrado", disse Moradei na saída no gramado.

48' FIM DE JOGO NO ABC! Palmeiras 1x0 São Bernardo.

44' Três minutos de acréscimo no Primeiro de Maio.

43' Última substituição no Palmeiras, sai Dudu e entra Leandro Pereira.

42' Cartão amarelo para Fernando Prass após desentendimento com o bandeirinha.

41' Lúcio Flávio recebe na área e finaliza com perigo.

40' Troca no alviverde, entra Renato no lugar de Robinho.

37' ISOLOU! Em sua primeira jogada, Vanger puxa para perna esquerda, enche o pé e manda longe a oportunidade.

37' Troca no Bernô, entra Vanger para o lugar de Dudu.

34' Cartão amarelo para Rafael Marques.

30' Substituição no São Bernardo, entra Lúcio Flávio e sai Cañete.

29' No contra ataque, Marino tenta cruzamento para Maikon mas Victor Ramos faz o desarme.

27' Chegada ao ataque, Rafael Marques lança Gabriel Jesus, o juiz anota o impedimento equivocadamente.

25' Pressão do time da casa, após bobeira do Verdão, a bola sobra com Dudu que tenta o chute de longe mas sem direção.

24' LÁ VEM ELE! Troca no Palmeiras, sai Cristaldo e entra Gabriel Jesus, para delírio da torcida alviverde.

23' SALVA PRASS! Jean Carlos bate falta com perfeição no ângulo e o goleiro alviverde faz linda defesa.

20' Na cobrança, Fernando Prass defende com tranquilidade e ja liga Dudu no ataque, o atacante invade a área e cai pedindo pênalti, o juiz manda seguir.

19' QUE PERIGO! Moradei invade a área e finaliza bemm, Fernando Prass faz a defesa e manda para escanteio.

16' Troca no São Bernardo! No lance de Dudu, Vicente ficou no chão e prendeu o pé no gramado pedindo substituição. Para o lugar do lateral entra Jean Carlos.

14' Bela jogada de Dudu na direita, o atacante dribla o marcador e bate forte, a bola bate do lado de fora da rede.

12' Bola na área do São Bernardo, Robinho tenta a finalização ams ela sai em escanteio.

10' O Bernô responde com perigo e obriga Prass a sair da área para afastar a bola.

9' GOLAÇO DO PALMEIRAS, VITOR HUGO! Após cobrança de escanteio de Robinho, o goleiro Daniel desvia a bola e ela sobra pra Vitor Hugo, que de bicicleta manda a bola para o fundo das redes.

8' PERIGO! Rafael Marques recebe cruzamento, e ajeita para Robinho, o meia tenta o voleio mas a bola acaba saindo.

6' Marino acerta mais uma chapéu na marcação, mas não consegue alcançar a bola, que acaba ficando com Fernando Prass.

5' Movimentação na área do Palmeiras, Robinho tenta finalizar no rebote mas é marcado o impedimento.

1' Gabriel tenta a finalização de longe e bola passa perto da trave.

0' Bola rolando para a segunda etapa!

Equipes voltam sem mudanças para a segunda etapa.

Durante a etapa final do primeiro tempo, Cristaldo vem reclamando após sofrer pancada.

Enquanto os jogadores estão no vestiário, o lateral João Paulo aquece no gramado, pode haver mudança no alviverde.

Apesar da má fase, a defesa é a grande força dos donos da casa. Mas o ataque é quem decepciona, o Bernô não marcou nas últimas seis partidas.

Já o zagueiro Luciano Castan espera que a equipe saia com o resultado positivo e surpreender o adversário.

O primeiro tempo foi tomado por erros dos dois lados, Robinho, na saída para o intervalo enfatizou a forte marcação do Bernô, começando com os homens de frente.

46' Final da primeira etapa.

44' Um minuto de acréscimo no Primeiro de Maio.

41' Bela triangulação no ataque alviverde, a bola sobra para Dudu, que dribla um marcador e bate no canto, a bola passa tirando tinta da trave.

37' Cartões amarelos para Castan e Cristaldo após confusão.

36' Muitas falhas de passe impedem o bom futebol na partida.

32' Rafael Marques aproveita bola na área e cabeceia firme, a bola passa perto da trave.

27' Cartão amarelo para Cañete, após falta em Gabriel.

26' FUROU Mais uma jogada pela lateral, Lucas cruza na área e Rafael Marques erra na hora de tentar a bicicleta.

26' Cristaldo faz bela jogada na esquerda, tenta o cruzamento mas erra.

25' Mais uma bola na área alviverde e novamente o Bernô não consegue a finalização.

24' Robinho cobra direto para o gol e Daniel faz a defesa.

23' Falta perigosa para o Palmeiras.

20' Um jogo de muitos erros dos dois lados, as equipes falham na hora do último passe.

17' MAIS UMA DELE! Marino aparece mais uma vez e agora aplica belo lençol em Arouca.

14' Mais uma chegada do Bernô, dessa vez Marino não alcança para concluir o lance.

9' Marino vai pra cima da defesa, acerta belo corte mas acaba desarmado por Victor Hugo.

8' Palmeiras tenta a ligação para o ataque mas Cristaldo é flagrado em posição irregular.

6' FOGUEIRA! Defesa alviverde recua a bola para Prass, o atacante Maikon faz pressão mas o goleiro alviverde consegue tirar.

4' Após jogada pela lateral, Maikon cabeceia livre na área e a bola passa perto do gol.

4' Boa troca de passes no ataque, Rafael Marques finaliza mal e a bola sai em tiro de meta.

3' Falta próxima a área do Verdão, Canñete tenta cruzar mas a bola vai direto em Prass.

1' Palmeiras sobe ao ataque logo na primeira etapa, Zé Roberto e Dudu tabelam pela esquerda mas a bola acaba nas mãos do goleiro.

0' ROLA A BOLA! Começou o confronto São Bernardo x Palmeiras.

Hino em execução no Primeiro de Maio!

Equipes se alinham para o iniciar o hino nacional.

O Verdão também já está em campo.

O São Bernardo é a primeira equipe a entrar no gramado.

FIQUE DE OLHO São Bernardo x Palmeiras : Reconhecendo a fase crítica do Bernô, Cañete afirma que a equipe ainda não se familiarizou com o novo técnico, mas mesmo assim o meia quer um time ofensivo para o duelo diante do Palmeiras: "Foram poucos dias com o Fonseca. Acho que não deu para treinar muito. Agora é um momento em que se conversa mais e é claro que nós já entendemos a proposta dele. Vamos tentar atacar mais, o que é importante, pois precisamos fazer gols", afirmou o argentino.

FIQUE DE OLHO: Responsável por marcar o único tento Alviverde no final da última partida diante do XV de Piracicaba, o jovem Gabriel comentou sobre a parti de hoje: "O jogo contra o São Bernardo vale três pontos, não é uma preparação para enfrentar o São Paulo. É uma decisão, como encaramos cada jogo. Deixa o São Paulo para quarta-feira", disse o volante.

O fato curioso do confronto São Bernardo x Palmeiras fica por conta dos mandos dos jogos. Nos três encontros o Verdão era o mandante, sendo este o primeiro compromisso na cidade do ABC Paulista.

No histórico de confrontos São Bernardo x Palmeiras os adversários da noite se enfrentaram apenas três vezes. A equipe Alviverde venceu todos os jogos, marcando sete gols no total. Em 2014, vitória tranquila por 2 a 0 com gols de Alan Kardec e Valdivia marcou o último embate. Relembre os melhores momentos:

Quem comanda o decorrer da partida desta noite será o árbitro Douglas Marques das Flores, contando com o auxílio de Emerson Augusto de Carvalho e Vitor Carmona Metestaine.

O palco do jogo São Bernardo x Palmeiras será o estádio Primeiro de Maio, situado no centro da cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista

Para que o objetivo de classificação seja concretizado, basta ao Verdão vencer este jogo e torcer para que Portuguesa e Linense, respectivamente terceiro e quarto colocados, não vençam suas partidas.

Já o Palmeiras vem apresentando uma boa campanha no Campeonato Paulista, apesar de ainda não ter conquistado a vitória em nenhum clássico neste ano, e pode assegurar sua classificação antecipadamente às quartas de final na partida de hoje, contra o São Bernardo.

Agora o Tigre amarga na última colocação do Grupo 1, tendo apenas oito pontos. Nas últimas cinco rodadas foram quatro derrotas e apenas um empate. Hoje, estaria rebaixado.

Lutando contra a zona de rebaixamento durante quase todo o campeonato, o São Bernardo não consegue engrenar na competição. Em sua última partida, o Bernô somou mais um derrota em casa, desta vez para o Rio Claro.

Boa noite torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre São Bernardo x Palmeiras , pelo Campeonato Paulista 2015. Partida a ser disputada às 19h30, no estádio Primeiro de Maio. Fique conosco!