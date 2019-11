Resultado São Paulo x Marília (3-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre São Paulo e Marília. Acompanhe em breve o pós-jogo e as repercussões da partida no nosso site. Boa noite!

49'' Fim de jogo no Morumbi! São Paulo bate o Marília sem dificulades por 3 a 0. Gols marcados por Ewandro e dois de Alan Kardec. O Tricolor segue líder do grupo 1 e o Marília lanterna do grupo 3.

45'' Vamos ter quatro minutos de acréscimos.

44'' Quase o quarto gol Tricolor! Primeiro com Jonathan Cafu chutou mascado, sobrando para Michel Bastos que chutou forte e o goleiro rebateu e por fim no rebote, Boschilia arrematou e a defesa bloqueou.

41'' Boschilia faz grande jogada pela esquerda do ataque e toca para Jonathan Cafu que ajeita o corpo e bate por cima do gol. Quase um golaço no Morumbi.

38'' Sai o garoto Ewandro, autor de um gol e um passe e entra Michel Bastos.

36'' Michel Bastos vem aí !

32'' Primeira alteração no São Paulo, sai Centurión e entra Jonathan Cafu.

30'' O treinador do Marília, Bruno Quadros é expulso por reclamação. Junto com ele, o lateral Gil Bahia que estava no banco, também vai pro chuveiro mais cedo.

Ewandro rouba a bola de Thiago Gomes e só rola para Kardec, sozinho na pequena área, empurrar para o fundo das redes.

28'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO

27'' Leandro Costa percebe Rogério Ceni adiantado e chuta para o gol, a bola passa muito perto.

24'' Com a diferença técnica muito grande, o São Paulo deu uma relaxada na partida e não força as jogadas como no primeiro tempo. Mesmo assim as chances claras seguem surgindo.

19'' Bruno Farías cobra falta forte mas a bola passa ao lado sem muito perigo.

17'' Última alteração feita por Bruno Quadros: Sai Gilberto Santos e entra Fabiano Gadelha.

13'' Primeira finalização do Marília: Bruno Farías arrisca chute de fora mas longe do gol de Rogério Ceni.

11'' Paulo Miranda cruza pela direita do ataque e a bola sobra mais uma vez para Centurión que domina bem, mas bate por cima do gol.

9'' Auro faz linda jogada individual e acha Centurión livre na área, o argentino bate mas encima do goleiro. Outra chance clara para o Tricolor.

7'' A chuva dá uma apertada no estádio do Morumbi.

6'' Boschilia bate falta para dentro da área e encontra Edson Silva que cabeceia mal e perde boa oportunidade.

4'' Alan Kardec puxa bom contra-ataque, mas na hora de cruzar, erra e desperdiça boa chance.

1'' - O São Paulo voltou com a mesma formação. Já o Marília mexeu duas vezes, saíram Gil Bahia e Marcus Vinícius e entraram Rafael Mineiro e Thiago Elias, respectivamente.

0'' - Bola rolando para a segunda etapa no Morumbi.

Alguns dados desse primeiro tempo:

45' Termina o primeiro tempo, São Paulo domina amplamente o Marília e vence com gols de Ewandro e Alan Kardec. O placar poderia estar até mais elástico, tamanha a fragilidade do MAC.

44' Auro faz boa jogada pela esquerda e finaliza, mas encima do zagueiro Marcus Vinicius.

39' Centurión recebe na área em condições de arrematar, mas prefere o passe e a defesa adversária afasta.

36' Tranquilo na partida, o São Paulo toca a bola sem pressa, mas quando acelera, causa sempre perigo para a defesa do Marília.

29' NA TRAAAAVE! Após cobrança de escanteio, Alan Kardec sobe bem e manda na trave, no rebote, Rodrigo Caio não consegue marcar.

25' Paulo Miranda consegue bom lançamento para Centurión que cabeceia para fora. São Paulo segue encima do Marília.

21' O São Paulo manda completamente na partida, o time é rápido e envolvente, conseguindo furar facilmente a defesa do Marília. O time visitante não consegue trocar passes, mesmo com o seu meio campo com 5 jogadores.

Em ataque rápido, Boschilia acha Alan Kardec na área, que dribla o goleiro e só empurra para o fundo das redes. São Paulo começa a partida muito bem, aproveitando a fragilidade do Marília.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO

Em outra bela troca de passes entre Alan Kardec e Boschilia, a bola acaba sobrando para Ewandro que dá belo chute de fora da área no cantinho do goleiro. Tricolor na frente.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO

8' Após boa troca de passes no sistema ofensivo, Ewandro arrisca chute de fora da área e leva certo perigo ao gol adversário.

3' Centurión faz grande jogada driblando dois jogadores adversários e dá bela metida de bola para Ewandro que bate mascado e desperdiça boa chance para o São Paulo.

0' Bola rolando no Morumbi para São Paulo e Marília.

Hino nacional sendo executado agora.

Chove e faz frio em São Paulo, com isso o público é baixo.

Nesse momento, o São Paulo e Marília entram em campo no estádio do Morumbi.

MARÍLIA CONFIRMADO:

Mesmo vencendo hoje, o São Paulo não garante sua classificação antecipada as quartas-de-final, pois o RB Brasil venceu ontem sua partida por 1 a 0.

SÃO PAULO ESCALADO:

Trio de Arbitragem: O árbitro principal será Thiago Duarte Peixoto que terá os auxílios de Mauro André de Freitas e Luis Alexandre Nilsen.

Apesar da promoção realizada pela diretoria do São Paulo, o público de hoje deverá ser apenas razoável. Saiba mais: https://www.vavel.com/br/futebol/sao-paulo/465786-em-busca-de-aumentar-publico-sao-paulo-faz-promocao-de-ingressos.html

Já pelo lado do Marília, o técnico Bruno Quadros terá de mudar sua zaga, pois o zagueiro Braga está com suspeita de dengue e está fora. Em compensação, Thiago Elias que sofreu pancada em jogo amistoso está apto para a partida e será titular.

O treinador do São Paulo, Muricy Ramalho, deverá poupar vários titulares na partida de hoje, Ganso, Bruno, Carlinhos e Luís Fabiano estão fora, nem entre os convocados estão. Rogério Ceni, Michel Bastos e Denílson são dúvidas.

FIQUE DE OLHO: BOQUITA: Meia que já atuou no Corinthians é a principal aposta do Marília para surpeender o São Paulo.

FIQUE DE OLHO: CENTURIÓN: O meia atacante argentino do São Paulo quer mostrar serviço e pode ser uma arma poderosa do time para conseguir a vitória hoje.

Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo, mostrou-se ansioso em voltar a jogar no Morumbi, após se recuperar de lesão que o deixou fora por 7 meses: ''A expectativa é muito grande. Não tenho boas recordações, mas o importante é que superei tudo. Meu pensamento agora é entrar no Morumbi e sentir o calor do torcedor. Agora é hora de jogar, de mostrar trabalho'', revelou o jogador.

O último confronto entre as duas equipes foi no ano de 2009, e o São Paulo bateu o Marília no estádio do Morumbi por 2 a 1.

Em seu último jogo, perdeu por 4 a 1 do Santos dentro de casa. Leia mais https://www.vavel.com/br/futebol/santos/463203-santos-goleia-marilia-com-time-reserva-e-encaminha-vaga-as-quartas-de-final.html

Já o Marília faz campanha decepcionante no campeonato, disputou dez partidas e conseguiu apenas dois empates e incríveis oito derrotas.

Na última rodada, venceu a Ponte Preta de virada em Campinas com um time misto, pelo placar de 2 a 1. Leia mais https://www.vavel.com/br/futebol/sao-paulo/463652-sao-paulo-vence-ponte-preta-de-virada-e-segue-lider-isolado-do-grupo-1-do-paulistao.html

O São Paulo faz uma ótima campanha até o momento, em dez jogos, conseguiu oito vitórias, dois empates e só uma derrota. Marcou 21 gols e sofreu apenas 5.

São Paulo e Marília fazem um duelo de opostos no campeonato, o time da casa joga para manter a liderança folgada do seu grupo enquanto os visitantes buscam desesperadamente uma vitória para fugir do rebaixamento.

Boa tarde para você que navega pela Vavel Brasil! Chegou o grande dia! Você acompanha à partir de agora, tudo sobre o confronto entre São Paulo x Marília , em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2015, que será realizado no estádio Morumbi, ás 16h. Acompanhe tudo conosco!