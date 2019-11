Fique de olho: Gilberto, atacante do Vasco

Ele chegou com moral e com status de solução para o ataque vascaíno. Gilberto Oliveira Souza Junior, o Gilberto, é um atacante de 25 anos de idade, revelado no Santa Cruz, que chegou ao Vasco esse ano, mais precisamente em fevereiro, após disputar a MLS pelo time canadense Toronto FC, onde formou dupla de ataque com o conhecido atacante inglês Jermain Defoe.

Gilberto é, sem sombra de dúvidas, o jogador que pode decidir o clássico de domingo a favor dos cruzmaltinos. Pelo lado do Vasco, as atenções estarão voltadas principalmente para Dagoberto, atacante que estreou no último fim de semana com a camisa do Gigante da Colina e marcou um dos gols na goleada por 5 a 1 sobre o Nova Iguaçu. Mas o camisa 9 vascaíno é a maior esperança de gols e poderá ser a grande arma da equipe para se sair vitoriosa no confronto do fim de semana.

Início da carreira e demora para se firmar

Gilberto foi formado nas categorias de base do Santa Cruz vindo da base do Confiança. Em 2009, disputou o Pernambucano Sub-20, no qual foi artilheiro da competição marcando 23 gols. Em 2010 foi emprestado ao Vera Cruz até o fim do Campeonato Pernambucano. Assumiu a condição de titular da equipe no Campeonato Pernambucano de 2011, sendo peça fundamental na conquista do título.

No final do Campeonato Pernambucano, foi contratado pelo Internacional, sua estréia foi em 28 de maio de 2011 contra o Ceará com uma derrota por 1 a 0. No meio de 2012 foi emprestado ao Sport até maio de 2013. Pelo Sport atuou em 25 partidas marcando 7 gols, mas antes do fim do contrato o técnico Dunga pediu sua volta, mas como o seu contrato só acabava em maio o Internacional cedeu outro jogador ao Sport e assim ele pode voltar ao clube. Gilberto ainda foi emprestado para a Portuguesa, onde fez grande temporada, marcando 14 gols no Campeonato Brasileiro. Depois, no fim de 2013, o atleta foi vendido para o Toronto FC, do Canadá, por R$ 7 milhões.

Um dos grandes reforços para o Vasco

Após um ano no Toronto FC, Gilberto chegou ao Vasco no começo do ano, incialmente apenas para treinar e manter a forma física. Mas logo o atacante despertou o interesse da diretoria cruzmaltina, que buscou a contratação do atleta por empréstimo junto ao time canadense. Depois de uma longa negociação, Gilberto foi anunciado no dia 18 de fevereiro, com empréstimo válido até dezembro de 2015.

Com a carência do Vasco no setor de ataque, Gilberto é logo se firmou entre os titulares da equipe e suas atuações estão enchendo a torcida vascaína de esperanças, que há um bom tempo não têm um grande camisa 9. Com apenas 5 jogos até agora com a camisa do Vasco, o jogador não sentiu o peso da camisa e já marcou 4 gols, mostrando que pode sim ser a referência do time no setor de ataque. As boas atuações do atleta fizeram com que ele caísse rapidamente no gosto da torcida, rendendo até o apelido de ''Gibagol''.

Neste domingo, Gilberto vai ter a grande chance de agradar de vez a torcida vascaína e se firmar ainda mais como o centro avante do time. Um gol sobre o Flamengo, maior rival do Vasco, traria ao atleta status de jogador decisivo. Se vencer o clássico de domingo, o Vasco seguirá líder do Campeonato Carioca e assumirá de vez a condição de um dos favoritos ao título, que não vem desde 2003.

Ficha ténica do jogador:

Nome: Gilberto Oliveira Souza Junior

Nascimento: 28/08/1989, em Piranhas (AL)

Idade: 25 anos

Posição: Atacante

Clubes anteriores: Santa Cruz (2009-2011), Vera Cruz (2010), Internacional (2011-2013), Sport (2012), Portuguesa (2013), Toronto FC (2014) e Vasco (2015).

Títulos

Santa Cruz

Campeonato Pernambucano: 1 (2011)

Copa Pernambuco: 1 (2010)

Internacional

Campeonato Gaúcho: 2 (2012, 2013)

Prêmios individuais

Melhor Atacante do Campeonato Pernambucano: 2011

Melhor jogador da 24ª Rodada do Campeonato Brasileiro: 2013

Melhor jogador da 26ª Rodada do Campeonato Brasileiro: 2013

Gol mais bonito do ano na liga MSL