Eduardo Baptista sinaliza possibilidade de mudança no Sport para jogo com Fortaleza

A vitória do Sport sobre o Náutico, no último domingo (22), confirmou o bom momento e a superioridade técnica em que a equipe rubro-negra adquire em relação aos concorrentes estaduais neste início de temporada. No entanto, isso nada vale para um confronto decisivo. O time volta a manter o foco no Copa do Nordeste, onde enfrentará o Fortaleza, pela primeira partida das quartas de final. O jogo será realizado às 22h desta quarta-feira (25), na Arena Castelão.

Participaram das atividades desta segunda-feira (23) os atletas que não entraram em campo ou que disputaram apenas 45 minutos do Clássico dos Clássicos. Os treinamentos contaram com o retorno do volante Anderson Pedra e do atacante Samuel, que estavam afastados do grupo após longo período de contusão, principalmente o cabeça de área.

O triunfo na última rodada do Pernambucano, porém, deixou uma dúvida na mente do treinador Eduardo Baptista. O meia Wendel se destacou com uma boa atuação, coroada com o primeiro gol nos 2 a 0 sobre o Timbu e o comandante leonino afirmou apenas que tem apenas uma dúvida, sem definir quem vai a campo no Ceará. A entrada do meio-campista possivelmente sacaria o atacante Joelinton da equipe, o que mudaria a tática do Leão da Ilha.

Com o centroavante, o escrete da Praça da Bandeira mantém o quarteto ofensivo dos últimos jogos, complementado por Diego Souza, Mike e Élber. Por outro lado, com o experiente articulador nas quatro linhas, o grupo ganha uma marcação mais composta. Além disso, por jogar fora de casa contra um adversário obrigado a partir para o ataque desde os primeiros minutos, gerando mais cautela para segurar o ímpeto pernambucano.

O técnico comentou sobre o assunto, ainda que não tenha dado maiores detalhes sobre possível escalação dos 11 iniciais para o duelo do regional: "Independente da formação, quero essa postura tática em campo. Se a gente quiser passar pelo Fortaleza, não podemos ser diferentes do que mostramos contra o Náutico. Já sei o que quero. Agora é trabalhar para recuperar os jogadores. Temos duas formações. Vamos tomar a decisão, mas eles estão sabendo o que precisam fazer em campo", disse Baptista.

A última movimentação antes do primeiro duelo das fases eliminatórias no Nordestão será fechado, com o objetivo de esconder a tática o máximo possível. A delegação viaja com destino à capital cearense às 17h, desta terça-feira (24).