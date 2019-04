Guilherme comemora renovação com Atlético-MG e relembra gols decisivos: “Momentos de glória”

O Atlético-MG anunciou na manha desta terça-feira (24) a renovação de contrato do meia Guilherme até dezembro de 2015. O jogador comemorou o acordo através de uma nota publicada via sua assessoria de imprensa e afirmou estar vivendo um momento especial na carreira. Motivado, ele espera poder ajudar o Galo até o final da temporada.

“Hoje, estou vivendo um dos dias mais importantes da minha carreira. Minha história foi marcada por dias de glória, porém sempre acompanhada de dias de luta, o que fez a vontade de escrever novos capítulos prevalecer”, escreveu.

Guilherme demorou a cair nas graças da torcida atleticana. Ex-Cruzeiro, arquirrival do Atlético, ele chegou vindo do CSKA Moscou, da Rússia, em março de 2011 com a banca de contratação mais cara do clube mineiro (€ 6 milhões). As constantes lesões atrapalharam seu desempenho e o jogador recebeu bastante crítica da mídia e dos torcedores.

Em 2013, contudo, a história mudou quando Guilherme marcou um gol decisivo contra o Newell’s Old Boys, pelas semifinais da Copa Libertadores. O fato se repetiu em 2014, quando ele foi às redes diante do Corinthians, mas desta vez nas quartas de final da Copa do Brasil. O meia não deixou de relembrar desses momentos marcantes.

“Considero esta data como um novo momento de glória, parecido com aquele 10 de julho de 2013, quando os refletores do estádio se reacenderam para mim. Ou no dia 25 do mesmo mês, quando todos os que estavam no Mineirão foram ao limite físico e emocional e viram que tudo vale a pena. Ou ainda, no dia 15 de outubro de 2014, quando o sentimento de acreditar foi colocado à prova máxima”, enfatizou.

Guilherme também fez questão de relembrar os maus momentos. “São, quase completos, quatro anos de recomeços e muita persistência no dia a dia, em que, às vezes, tinha um roteiro ingrato para o atleta. Houve momentos que não foram captados por olhares alheios e nem iluminados pelos "refletores da mídia". Em instantes assim, somente você é capaz de ter conhecimento de todo o contexto e, diante dele, tomar a decisão de acreditar ou não que a determinação vale a pena. Mas eu acreditei. Mesmo após dez, doze, quinze vezes, como queiram, eu não deixei de acreditar que a sensação de vencer novamente compensa todo o esforço”, pontuou.

Por fim, o atleta bateu na tecla do “acreditar”, fazendo analogia ao “eu, acredito” entoado pela torcida atleticana nos estádios quando o time precisa reverter uma situação difícil.

“Fico feliz de receber a oportunidade de prolongar esta história e, quem sabe, transformar toda luta em mais glórias para o Atlético nesta temporada. Eu vejo a renovação desta trajetória como um gol marcante com a camisa do Galo, pois, desde o início, o 'acreditar' foi uma palavra diária na minha rotina. Afinal, sempre acreditei que eu superaria cada novo obstáculo e que os bons momentos podem falar mais alto no mundo do futebol”, encerrou.