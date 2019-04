Avaí anuncia Gilson Kleina como novo técnico para evitar rebaixamento no Catarinense

O Avaí anunciou no começo da tarde desta terça (24), a contratação de um novo técnico, Gilson Kleina, 46 anos, é o nome do novo reforço. A diretoria do clube iria manter Raul Cabral até o final do quadrangular do Campeonato Catarinense, mas a derrota para o Marcílio Dias por 2 a 1 fez o clube repensar a ideia.

Gilson estava sem clube desde a saída do Bahia, na temporada passada. O novo comandante será apresentado quarta, às 12h30, na Ressacada. Geninho iniciou a - desastrosa até o momento - temporada no Avaí após conquistar o acesso à Série A no ano passado, mas pediu demissão após derrota para o Guarani de Palhoça e Raul Cabral comandou interinamente, porém comandou o time apenas em uma partida.

A chegada do novo técnico no clube será num momento conturbado. A equipe é lanterna do quadrangular do Campeonato Catarinense, com apenas três pontos somados e tem um duelo importante sábado (28), contra o Marcílio Dias, em casa. Na temporada, contabilizando apenas os jogos oficiais, o Leão tem apenas dois triunfos e um aproveitamento de 27,7%.



Kleina tem passagens por grandes clubes brasileiros, seu último clube foi o Bahia. Anteriormente passou por Paraná e Ponte Preta fazendo grande campanha, que depois o levaram ao Palmeiras. No comando do clube paulista, foi campeão da Série B e disputou a Libertadores no mesmo ano em 2013 e ajudou a reerguer o clube. No ano seguinte, no entanto, não fez parte dos planos da diretoria paulista.