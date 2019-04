Peter Siemsen ressalta conhecimento tático e momento financeiro na escolha de Drubscky

Na manhã desta terça-feira (24), o Fluminense anunciou que Ricardo Drubscky é o novo técnico do clube, substituindo Cristóvão Borges que foi demitido na segunda-feira (23). O presidente tricolor, Peter Siemsen, reuniu a imprensa nas Laranjeiras para coletiva. Siemsen deixou claro que a escolha do treinador está diretamente relacionada ao momento financeiro do clube e na maneira como ele trabalha com atletas jovens, já que parte do elenco do Fluminense conta com atletas formados nas categorias de base.

"O Ricardo foi uma escolha da nossa área técnica, baseado no conhecimento que ele tem na parte tática, no seu conhecimento teórico e na experiência de trabalhar com jogadores em formação, porque parte do nosso elenco é feito de jogadores jovens. Por outro lado, é preciso levar em consideração que o Fluminense vai aderir em breve ao parcelamento da dívida proposta pelo Ministério Público. Temos de nos adequar para o futuro. Precisamos ser comedidos nos gastos para podermos fazer essa transição de forma segura. Em um primeiro momento, teremos de limitar o investimento para sairmos forte dessa transição. Entendemos que era importante escolher um técnico com o perfil que se encaixasse dentro desse nosso desejo. Estamos trabalhando para que tudo dê certo", disse o mandatário tricolor.

Perguntado sobre Cristóvão Borges, o presidente tricolor foi só elogios ao ex-treinador, a quem deixou as portas do clube abertas: "O Fluminense quer deixar um agradecimento público ao Cristóvão. Ele sempre foi de uma elegância e seriedade ímpares. Como qualquer trabalho, o seu teve pontos altos e baixos, mas foi um ano de uma convivência muito boa. Houve um desgaste no trabalho dentro de campo, mas tenho certeza de que um dia ele voltará ao clube para alcançar resultados melhores."

Confira outros momentos da entrevista de Peter Siemsen:

Por que não anunciou Ricardo Drubscky na segunda-feira?

"Eu queria uma reunião com o treinador, pelo telefone não era o caminho. Esperamos ele no Rio ontem (segunda-feira) à noite, foi uma reunião importante, de duas horas. Discutimos a necessidade do Fluminense."

Comissão técnica permanente

"Era importante um perfil que se encaixasse nesse desenho. Trabalhando para que dê certo e a gente saia vitorioso. Gostamos do modelo que o técnico não traga sua equipe. Troca de treinador de goleiro, preparação, mexe com o trabalho da temporada. Ele vem só com o auxiliar."

A pressão

"É um desafio, sabemos que a pressão existe. Já passamos por muitas coisas difíceis, vamos sair fortalecidos dessa."

A escolha pelo treinador

"Flu olha para o futuro e está construindo o amanhã. Não houve reação em relação ao nome. Ele está há muito tempo no mercado, mas como não teve sucesso em clube grande, é natural uma certa reação. A gente vive de desafios e dificuldades no futebol."

O elenco

"Vamos avaliar o trabalho em curso. Ver como os jovens vão amadurecer nesse processo. Temos uma espinha dorsal, boa parte de grupo jovem. Isso exige trabalho individual de amadurecimento."