Santa Cruz se reapresenta após classificação antecipada à semifinal do Pernambucano

Depois do triunfo diante do Serra Talhada no Arruda, por 3 a 0, o Santa Cruz se reapresentou nesta segunda-feira (23) visando retomar as atividades para o restante de temporada. Os tricolores terão pela frente um bom tempo de treinamento, já que o clássico contra o Sport, pela 10ª e última rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, acontece apenas no dia 5 de abril.

No período matutino o grupo teve mais um tempo de folga. Porém, na parte da tarde, os jogadores fizeram um trabalho integrado: treino físico na academia (força) e técnico no gramado (posse de bola), sob o olhar atento do preparador físico George Castilhos e do técnico Ricardinho.

Os atletas que aturam os 90 minutos na vitória sobre os sertanejos, que classificou a Cobra Coral às semifinais do estadual, fizeram atividade de reforço muscular no vestiário e um regenerativo. As novidades na movimentação foram os retornos do lateral-esquerdo Renatinho e do atacante Bruno Mineiro, liberados pelo departamento médico.

Mesmo assim, a volta em jogos oficiais ainda deve demorar. Liberado pelos médicos do clube, o centroavante iniciou a fase de transição no departamento físico. Processo que, de acordo com George, levará em torno de um mês para ser eficiente.



"O processo de recuperação passa por três fases: médica, física e técnica. Bruno Mineiro foi liberado da parte médica para a parte física e creio que ele precisará de mais 15 dias. Depois, será liberado para a parte técnica, mas isso não significa condição de jogo. O ideal seria que ele passasse quatro semanas até ser liberado. Mas nem sempre temos o ideal. Porém, menos do que três semanas é improvável", disse.

Outro que também pode desfalcar a equipe na primeira partida contra o Central é o ala esquerdo. Segundo Castilhos, o atleta, que se recupera de um estiramento na coxa, precisará de 15 a 20 dias para ser liberado da transição e estar apto para defender o Mais Querido.

"Renatinho teve uma lesão mais leve. No caso dele, creio que de 15 a 20 dias nós podemos pensar em uma situação de jogo e passar isso para o treinador Ricardinho", finalizou.