Eduardo Baptista mantém dúvida no Sport para jogo com Fortaleza: "Formação com e sem Wendel"

Na manhã dessa terça-feira (24), o Sport encerrou os preparativos para a partida de ida das quartas de final da Copa do Nordeste, diante do Fortaleza, na capital cearense. Em treino fechado à imprensa e ao público no CT José Médicis, o técnico Eduardo Baptista afirmou ter treinado com duas formações e mantido a dúvida que teve na última segunda-feira (23), quanto à presença do volante Wendel entre os 11.

A entrada do cabeça de área no meio-campo leonino deve-se à indecisão pela escolha do centroavante Joelinton na referência, deixando a equipe mais ofensiva. Caso opte pela forte marcação, priorizará uma tática mais defensiva e define que, a priori, os titulares serão definidos apenas momentos antes da bola rolar no Castelão, sem dar indícios de quais peças seriam utilizadas.

"Tenho duas formações testadas. Uma é com Wendel e a outra é sem ele. As duas são boas e vamos decidir amanhã (quarta-feira). Ainda iremos assistir mais partidas do time do Fortaleza para ver qual é o melhor sistema. As situações estão definidas na minha cabeça", afirmou Baptista, que garante o mistério para despistar e complicar a vida do adversário Marcelo Chamusca.

"Essa é uma maneira de criar uma dúvida para ele e dificultar o trabalho. Além disso, essa é a primeira decisão e é importante criar esse clima. O Sport vai para um jogo de mata-mata fora de casa e não tem favorito. O favorito é o que ganhar 180 minutos. Temos que jogar de maneira inteligente, saber marcar e ser agressivo. Um gol fora é importante e também não tomar é importante", completou o comandante do Leão da Ilha.

Primeiro homem na volância, Rithely assegura que não se incomoda com mais um companheiro de posição em campo, dando detalhes de como o grupo poderá se portar caso Wendel esteja com a titularidade confirmada.

"Acho que não muda muito para mim. Eu normalmente posicionado mais atrás. Acontece meio que um rodízio. Uma hora vai Wendel, outra hora vai Rodrigo Mancha, e eu posso ir também. Quem tiver mais pelo meio vai se tornar o primeiro volante. Inicialmente essa posição é minha, mas no decorrer do jogo muda", comentou.

O provável time para o duelo contra o Tricolor do Pici deverá ser: Magrão; Vitor, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely, Wendel (Joelinton), Élber e Mike; Diego Souza.

Zagueiro Matheus Ferraz chega pronto para jogar

Se no time titular Eduardo Baptista tem uma dúvida, para a sequência da temporada já tem um reforço. O zagueiro Matheus Ferraz, anunciado na noite da última segunda-feira (23), já está regularizado junto à CBF e com ritmo de jogo ideal para os preparadores físicos leoninos.

Com contrato assinado até o fim de 2015, o defensor não precisará passar por treinamentos especiais e poderá ficar no banco de reservas já no próximo domingo (29), na partida de volta das quartas de final da Copa do Nordeste. Desejo de Eduardo Baptista desde a temporada passada, Matheus não esconde a alegria em defender o rubro-negro da Praça da Bandeira.

"Estou muito feliz pela oportunidade. O Sport tem uma estrutura excelente, é um clube grande, e que vem crescendo bastante. Pude comprovar a boa estrutura hoje e ver que o clube é muito profissional. Fui tratado super bem. Isso atrai muito os jogadores e comigo não foi diferente", afirmou, falando também da sua personalidade em campo.

"Fui capitão no Criciúma e agora no Boa Esporte também. Tenho personalidade, procuro cobrar de uma maneira natural, não sou um cara muito explosivo. Procuro sempre ajudar da melhor maneira. Dentro de campo cobrando, fora de campo dando moral a todos, agregando cada vez mais o grupo. Vejo dessa maneira. Vou procurar ajudar não apenas com o futebol dentro de campo, mas de todas as formas que puder", completou.