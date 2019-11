Jogo Cruzeiro x Mamoré pelo Campeonato Mineiro 2015 (1-1)

Encerramos aqui mais uma transmissão! Siga-nos no Twitter (@VAVEL_Brasil) e curta a nossa página no Facebook. Fique de olho também no @Cruzeiro_Vavel. Obrigado a todos que acompanharam este jogo conosco. Boa noite e até a próxima.

Leandro Damião marcou mais um gol e se isola ainda mais na artilharia do Campeonato Mineiro. O centroavante celeste já balançou as redes oito vezes, enquanto o atacante da Caldense, Luiz Eduardo, anotou seis gols e é o segundo colocado.

Agora todas as equipes do Mineiro jogaram nove partidas! No próximo domingo (29), às 16h, o Cruzeiro visita a URT, em Patos de Minas, pela décima rodada do Estadual. No mesmo dia e horário, o Mamoré enfrenta o Democrata-GV no Mamudão.

O Mamoré agora é o oitavo colocado, com 8 pontos ganhos, cada vez mais tomando distância do Z-2 da competição.

Mesmo com o empate, o Cruzeiro é o novo líder do Campeonato Mineiro com 21 pontos, mesma pontuação da Caldense, vice-líder. O desempate ocorre pelo saldo de gols (15x11).

A partida de hoje teve um público pagante de 5.978 pessoas, e uma renda de R$170.080,00.

TERMINA A PARTIDA NO MINEIRÃO! CRUZEIRO E MAMORÉ FICAM NO EMPATE EM 1 A 1

48' QUASE! Em bate-rebate dentro da área, Joel teve a chance de marcar o gol da virada celeste, mas a defesa do Mamoré leva a melhor.

47' Judivan tenta passar por quatro marcadores dentro da área do Mamoré e é desarmado.

45' Teremos mais cinco minutos de partida!

44' SUBSTITUIÇÃO NO MAMORÉ! Sai: Bruno Limão; Entra: Radar

43' CONFUSÃO EM CAMPO! Bruno Limão cai no gramado, mas Judivan continua com a jogada, o que causou a reclamação dos jogadores do Mamoré.

41' Marcos Vinícius arrisca de fora da área, a bola acaba desviando na zaga e sobrando para Leandro Damião, que não perdoa e manda para o fundo das redes! É o empate da Raposa na partida! É o oitavo gol do centroavante no Mineiro, no qual é artilheiro.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!

37' Em cobrança de falta realizada por Marcos Vinicius, Manoel cabeceia fraco, nas mãos do goleiro Gilberto.

35' SUBSTITUIÇÃO NO MAMORÉ! Sai: Erick; Entra: Denilson

34' PERDEU! Em cruzamento da direita, Damião cabeceia e Henrique pega a sobra, mas manda pra fora.

31' Neilton cobra a falta e a bola mais uma vez bate na barreira. Na cobrança de escanteio, a defesa do Mamoré leva a melhor.

30' Damião é derrubado na entrada da área do Mamoré e o árbitro assinala falta. Dessa vez, a posição para o gol é frontal.

28' Na cobrança de falta, Marcos Vinicius acerta a barreira do Mamoré.

26' Mais uma falta para a Raposa! Judivan é derrubado na entrada da área e o árbitro marca falta. Torcida do Cruzeiro neste momento se anima no Mineirão.

25' Falta marcada para o Cruzeiro após Marcos Vinicius ser derrubado. Na cobrança, o goleiro Gilberto faz a defesa nos pés de Joel.

23' SUBSTITUIÇÃO NO MAMORÉ! Sai: Charles; Entra: Diego Salles

22' NÃO VALEU! Neilton recebe na pequena área e empurra a bola para o gol, mas é flagrado em posição de impedimento! Mamoré segue na frente no placar.

21' Neilton cobra escanteio, mas a defesa do Mamoré leva a melhor e afasta o perigo.

18' ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Willian Farias; Entra: Marcos Vinícius

17' Neste momento, Marcelo Oliveira conversa com o meia Marcos Vinícius. Em breve, a última alteração do Cruzeiro na partida.

15' Em cobrança de escanteio, Leandro Damião tenta cabecear, mas defesa do Mamoré evita.

12' Mamoré se abre na partida e propicia contra-ataque da Raposa, com isso, Judivan arriscou da entrada da área e a bola sai a esquerda do goleiro Gilberto.

10' Em cobrança de escanteio, zagueiro Juliano sobe de cabeça e manda para o fundo das redes. Goleiro Fábio apenas olhou a bola entrar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MAMORÉ!

08' Zagueiro Léo tenta uma meia bicicleta, mas goleiro Gilberto efetua a defesa.

05' Mamoré tenta responder em outra cobrança de falta, mas a bola passa por todos e vai para a linha de fundo.

02' UUUUUH! Em cobrança de falta, Neilton manda para a área, e Manoel cabeceia para fora!

ROLA A BOLA PARA A SEGUNDA ETAPA!

CRUZEIRO VOLTA COM ALTERAÇÕES! Saem: Paulo André e Riascos. Entram: Manoel e Neílton

As duas equipes voltam ao gramado neste momento!

Fim de primeiro tempo no Mineirão! Cruzeiro e Mamoré não balançaram as redes nesta primeira etapa.

47' Charles prende a bola no campo de defesa do Cruzeiro.

45' O árbitro marca três minutos de acréscimo! Vamos até os 48.

43' Mayke acerta Charles, e o árbitro marca falta. O próprio Charles fez a cobrança, que foi direto para as mãos do goleiro Fábio.

42' Joel comete falta no campo de defesa no Mamoré. O árbitro não assinala cartão.

40' Em jogada com Leandro Damião, Riascos finaliza e Gilberto defende com os pés.

33' Riascos cobra a falta, mas a defesa do Mamoré tira do jeito que pode.

33' Falta para o Cruzeiro cobrar do lado esquerdo, após Gilson ser derrubado por Thales.

31' Pablo cai no gramado após divida com Judivan, que havia acabado de entrar em campo após receber atendimento médico.

30' Judivan leva a mão ao joelho e recebe atendimento médico fora das quatro linhas.

27' Jonathan Reis, atacante do Mamoré, recebe a bola na intermediária, arrisca o chute para o gol, mas a bola passa longe, sem perigo para Fábio.

24' Após cobrança de escanteio feita por Riascos, a defesa do Mamoré leva vantagem e consegue afastar.

21' Mamoré tenta responder após cobrança de falta feita por Ernani, mas a bola vai direto para as mãos do goleiro Fábio.

19' GILBERTO! O goleiro do Mamoré pega no reflexo, a cabeçada a queima-roupa do camaronês Joel, após cruzamento vindo da direita, partindo de Judivan.

17' Neste momento, os 11 jogadores do Mamoré estão no campo de defesa.

16' Lado direito do Cruzeiro tem sido mais acionado para atacar até o momento.

12' Judivan em jogada com Mayke, invade a grande área do Mamoré. Na tentativa de cruzamento, defesa do Sapão cede escanteio. Na cobrança, o zagueiro Léo cabeceia para fora.

11' UUUUUUUUUUUUH! Em cruzamento de Mayke pela direita, Joel cabeceia livre na pequena área, mas a bola passa rente a trave esquerda do goleiro Gilberto.

10' Mamoré tenta se impor na partida, após Cruzeiro chegar com perigo aos quatro minutos de partida.

07' Mamoré chega ao ataque após arremesso lateral, Léo afasta o perigo e cede escanteio para a equipe de Patos de Minas. Na cobrança, a zaga da Raposa consegue se safar.

04' NA TRAAAVE! Mayke manda a bola para a área em arremesso lateral, Leandro Damião recebe e bate conta a meta de Gilberto que espalma para o meio da área, Riascos, no rebote, manda no travessão!

01' As duas equipes trocam passes no meio de campo, onde o jogo está concentrado.

ROLA A BOLA NO MINEIRÃO!

Cruzeiro e Mamoré entram em campo neste momento!

Mamoré definido! Técnico Pael que também fez mistério na escalação da equipe, anuncia os 11 jogadores que irão começar a partida contra a Raposa: Gilberto; Bruno Limão, Juliano, Pablo e Ernani; Thales, Maxsuel, Erick e Luizinho; Jonathan Reis e Charles. O experiente volante Alan Bahia, estará a disposição no banco de reservas.

Cruzeiro confirmado! Marcelo Oliveira coloca fim no mistério e divulga os 11 titulares para a partida desta noite: Fábio; Mayke, Léo, Paulo André e Gilson; Willian Farias, Henrique, Judivan, Riascos e Joel; Leandro Damião

No último final de semana, o Cruzeiro venceu o América-MG por 2 a 0, no Estádio Independência, enquanto o Mamoré recebeu o Tupi em Patos de Minas, e goleou a equipe de Juiz de Fora por 4 a 0.

O Mineirão não deverá receber um grande público para a partida de hoje. Faltando menos de uma hora para a partida, a movimentação em torno do estádio é relativamente pequena.

A última vitória do Mamoré em cima do Cruzeiro, ocorreu no dia 20 de setembro de 1953, em Patos de Minas. Ou seja, em duelos contra a equipe do Alto Paranaíba, a Raposa mantém um tabu de 61 anos sem perder para o adversário desta noite.

O técnico Marcelo Oliveira não poderá contar com três jogadores em jogo Cruzeiro x Mamoré na noite desta quarta-feira (25), por motivos de convocação. Os armadores Alisson e Arrascaeta, servem a Seleção Brasileira Olímpica e Uruguaia, respectivamente, enquanto o lateral-esquerdo Mena, serve a Seleção Chilena. O treinador também optou em poupar o meia Marquinhos nesta partida.

Jefferson Antônio da Costa será o responsável pela arbitragem em Cruzeiro x Mamoré , auxiliado por Marcus Vinícius Gomes e Ricardo Júnio de Souza.

Cruzeiro x Mamoré 2015

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Mamoré : Alan Bahia, volante do Mamoré, tem um histórico impecável no futebol. Recordista de jogos, campeão brasileiro e da Libertadores da América pelo Atlético-PR, o jogador de 32 anos é uma das esperanças do técnico Pael para ajudar a salvar a equipe do rebaixamento. Caso entre em campo, poderá ajudar a equipe de Patos de Minas, com toda a sua experiência.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Mamoré : Joel, meia-atacante do Cruzeiro, é uma das armas do treinador Marcelo Oliveira para sair com a vitória nesta noite no Mineirão. O camaronês soma apenas um gol no Campeonato Mineiro, mas está motivado a aumentar este número.

O presidente do Mamoré, Beto Ribeiro, está confiante na permanência da equipe no módulo 1 do Mineiro. O mandatário projetou uma vitória e um empate, para que o time escape do rebaixamento: "Devido aos adversários diretos e a tabela que cada equipe que está nessa situação tem, acredito que com uma vitória e um empate, o Mamoré não cai. Estamos trabalhando forte para isso. Os jogadores estão focados, sabem que são os responsáveis pelo resultado dentro de campo", avaliou Beto.

O lateral-esquerdo Gilson, do Cruzeiro, espera aproveitar a oportunidade da titularidade na partida de hoje, no lugar de Mena, que está servindo a Seleção Chilena: “São quatro laterais no elenco. Sempre que tiver a oportunidade, tem que aproveitar ao máximo e colocar um ponto de interrogação na cabeça do professor. Cada um vai procurar dar o seu melhor dentro de campo", afirmou o jogador.

O time do Alto Paranaíba também terá mudanças drásticas na equipe titular. Visando a briga pela permanência no módulo 1 do Mineiro nas próximas rodadas, o técnico do Mamoré, Pael, poupou cinco jogadores que estão pendurados com dois cartões amarelos, e não confirmou a escalação para a partida de hoje.

Enquanto isso, o Mamoré chega a Belo Horizonte em situação complicada no Mineiro. A equipe de Patos de Minas, que luta para não cair para o módulo 2 da competição, ocupa a 9ª colocação, somando 7 pontos.

O Cruzeiro entra a campo disposto a assumir a liderança do Estadual nesta noite. A equipe celeste ocupa o 2º lugar na classificação, com 20 pontos ganhos, contra 21, da atual líder Caldense.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Cruzeiro x Mamoré , jogo adiado da oitava rodada do Campeonato Mineiro 2015, partida a ser disputada às 22h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.