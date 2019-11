Resultado de Palmeiras x São Paulo pelo Campeonato Paulista 2015

A todos que acompanharam a vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o São Paulo com a VAVEL Brasil, o nosso muito obrigado. Continuem navegando em nosso site e saiba como foram os demais jogos dessa quarta-feira pelos estaduais em todo o Brasil. Boa noite a todos e até breve.

No fim de semana ambos os times voltam a campo pelo estadual. No domingo (29), o São Paulo, ás 16h, recebe o Linense no Morumbi, enquanto o Palmeiras, no mesmo dia, enfrenta o Red Bull Brasil ás 18h30 em Campinas, as duas partidas são pela 13ª rodada do Campeonato Paulista 2015.

Com a vitória sobre o Tricolor, o Palmeiras confirmou sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista e garantiu ainda a liderança do Grupo 3 com 27 pontos. O São Paulo, apesar da derrota, já está matematicamente classificado para a próxima fase, permanecendo na liderança do Grupo 1 com os seus 26 pontos.

Rafael Marques, jogador do Palmeiras: "É complicado. O pessoal sabe que o time está em crescimento, que está se formando. Da equipe do ano passado só tem o Prass e o Cristaldo, então é difícil. Mas estamos no caminho certo e aos poucos essa equipe vai chegar no mesmo nível das outras" - disse o meia, autor de dois gols, respondendo a pergunta se os adversários, depois do clássico de hoje, passariam a respeitar mais o Palmeiras..

Dudu, jogador do Palmeiras: "Time jogou bem, merecemos a vitória, pressionamos desde o começo do jogo. Derrotamos um grande rival mas ainda não tem nada cabado, tem muito jogo pela frente e nada foi decidido ainda" - disse o meia ao ser questionado na saída de camo sobre a vitória.

47' FIM DE JOGO: O Palmeiras vence e vence bem o São Paulo no primeiro Choque Rei do Allianz Parque. Com um gol de Robinho e dois de Rafael Marques, o Verdão bateu o Tricolor por 3 a 0 e voltou a vencer um clássico depois de 10 partidas sem vencer um clássico.

45' Reta final de jogo, o juiz da +2 de acréscimos.

43' UUUUUUUUUH! Gabriel Jesus toca para Leandro Pereira que tenta o chute, mas pega mal na bola e manda para fora.

41' Quem bate é Alan Patrick, que pega mal e manda por icma do gol de Rogério Ceni.

40' Falta para o Palmeiras na entrada da área, Zé Roberto na bola.

39' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS: Sai Dudu para a entrada de Leandro Pereira.

38' PRA FOOOOORA! Gabriel Jesus faz linda tabela com Alan Patrick, entra na área e bate no canto esquerdo de Rogério Ceni, mas a bola sai para fora.

36' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS: Sai Robinho e entra Alan Patrick.

36' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: Sai Alan Kardec e entra Boschilla.

35' Zé Roberto tenta cruzar na área mas Rogério Ceni sai do gol e fica com ela.

33' EXPULSO! Michel Bastos exagera no carrinho em Arouca e também leva o cartão vermelhor direto na partida.

32' São Paulo tenta diminuir o placar, enquanto o Palmeiras vai desperdiçando chances de ampliar no marcador.

31' Em contra-ataque, Dudu tenta tocar para Robinho mas Rogério Ceni sai do gol e fica com a bola.

29' Carlinhos cobra falta na área, Kardec sobe e tenta de cabeça, mas a bola passa ao lado da trave esquerda de Fernando Prass.

28' PERDEU! Dudu recebeu na área, demorou para finalizar e a defesa do São Paulo acabou afastando o perigo. Na sobra, Zé Roberto tentou o cruzamento mas a bola saiu pela linha de fundo.

26' Robinho tabela com Dudu, que na hora que entrou na área para receber o passe entrou em posição de impedimento. O bandeirinha, atento, assinalou a irregularidade.

25' Michel Bastos tenta colocar Centurión na cara do gol, mas o argentino não chega na bola e Tobio fica com ela.

23' PÚBLICO: Estão presente no Allianz Parque 25.804 expectadores, renda de R$ 2.187.256,23

22' Centurión cobra escanteio, Edson Silva sobe e testa para fora. Tiro de meta para Fernando Prass, que pouco foi testado até aqui.

21' Rafael Marques é lançado por Lucas, ele entra na área, tromba com Edson Silva e cai na área, O juiz manda seguir o jogo.

20' Lucas tenta cruzamento na área para Robinho, mas ela passa pelo meia e sai pela linha de fundo. TIro de meta para Rogério Ceni.

18' Bruno rouba a bola e tenta sair correndo, passa por um, passa por outro mas é parado por Tobio, que recupera a bola sem fazer falta.

16' São Paulo, que tinha começado o segundo tempo mais em cima, caiu de rendimento depois do terceiro gol enquanto o Palmeiras corre em busca de mais.

14' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS: Sai Cristaldo e entra Gabriel Jesus.

13' Centurión tenta lançar Kardec, mas Tobio faz o corte por baixo. No rebote, Carlinhos tenta o cruzamento mas a bola sai pela linha de fundo.

11' Centurión tenta chute de longe mas a bola sai para fora.

8' E QUE GOLAÇO! Zé Roberto cruza, Rafael Marques de primeira, num belo voleio, marca o seu segundo gol na partida, o terceiro do Palmeiras no clássico.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!

5' Arouca é lançado, entra na área mas Edson Silva chega em cima e coloca pela linha de fundo.

4' Palmeiras tem a posse de bola e toca ela no meio de campo, administrando o tempo e o placar.

2' São Paulo volta melhor, ligado na partida, e corre em busca do primeiro gol.

0' APITA O ÁRBITRO: Bola rolando para o segundo tempo de Palmeiras 2x0 São Paulo.

23:16 SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: Sai Paulo Henrique Ganso e entra Centurión.

23:15 Muricy Ramalho, técnico do São Paulo: "Não pode né? Futebol é contado, jogador tem que aguentar. Toloi errou, o Dudu também, mas o juiz só viu o gesto do Rafael. Não pode perder a cabeça assim" - disse o treinador sobre a expulsão do seu zagueiro.

23:14 São Paulo está de volta para o segundo tempo Centurión vai entrar nesse segundo tempo.

Robinho, jogador e autor do primeiro gol do Palmeiras: "A importância é a mesma. Foi um belo gol mas quero sair daqui com a vitória" - disse o atleta ao ser questionado se foi importante marcar um golaço em cima de Rogério Ceni no clássico.

Rogério Ceni, goleiro do São Paulo: "Eu errei o tempo da bola. Não fui nela, achei que ela ia para fora, achei que ia sair, mas errei o tempo. Falha minha" - comentou o goleiro sobre o primeiro gol do Palmeiras.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO: Com gols de Robinho e Rafael Marques, o Palmeiras vai vencendo até aqui o Choque Rei sobre o São Paulo por 2 a 0.

45' ROGÉRIO CENI! Após cruzamento para a área, a bola sobrou para Cristaldo que acertou um chute forte, mas o goleiro do São Paulo fez grande defesa.

44' Por falta em Kardec, Vitor Hugo recebe o cartão amarelo.

43' Após bela troca de passes a bola sobrou para Zé Roberto, que tenou o chute cruzado, procurando alguém na área, mas a bola saiu pela lateral do campo.

42' São Paulo tenta crescer no jogo, mas o Palmeiras se defende bem e não dá espaços.

39' AI NÃO! Kardec recebe na área, faz bela jogada individual e toca para Bruno bater, mas o lateral erra o tempo e fura o chute, a bola sai pela lateral.

38' Robinho lança Rafael Marques que entra livre na área, mas o meia estava em posição irregular e o bandeirinha assinalou o impedimento.

36' Palmeiras administra o resultado e toca a bola no setor defensivo, esperando brecha para sair no contra-ataque.

34' Ganso faz falta dura em Zé Roberto e leva cartão amarelo.

32' Hudson tenta sair jogando pelo São Paulo mas Rafael Marques para o meia com falta.

30' São Paulo sentiu o primeiro gol e a expulsão. Praticamente toca a bola na defesa e tenta acionar Kardec com chutões para a frente, todos sem sucesso.

28' UUUUUUUUUUUUUH! Cristaldo recebe na entrada da área e bate cruzado, a bola passa com perigo pela trave esquerda de Rogério. São Paulo não consegue sair para o jogo.

26' Por falta em Ganso, Zé Roberto recebe cartão amarelo.

23' Dudu faz linda jogada individual, toca no meio para Cristaldo que fura, mas a bola sobra para Rafael Marques que, livre, bate cruzado para marcar o segundo do Palmeiras.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!

21' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: Sai Alexandre Pato e entra Edson Silva.

20' O clima está quente dentro de campo no Allianz Parque. Jogadores de Palmeiras e São Paulo estão se estranhando toda hora.

19' Edson Silva vai entrar no São Paulo para recompor a defesa.

18' PARA FOOOOORA! Rafael Marques entra na área e toca livre para Tobio que, sozinho, na cara do gol, manda pra fora.

17' São Paulo toca a bola no campo defensivo e não consegue levar perigo a Fernando Prass. Palmeiras recua e aperta a marcação.

15' ANULADO! Palmeiras marcou o segundo gol, mas em posição irregular. O bandeirinha viu e assinalou corretamente a marcação.

14' Em novo escanteio, Dudu coloca a bola na cabeça do Vitor Hugo que testa para baixo, mas a bola sobra para Carlinhos que afasta.

13' UUUUUUUUUUUUUUUH! Após cobrança de escanteio de Dudu, a bola sobrou para Lucas que tentou o chute e a bola passou com perigo pelo gol de Rogério Ceni.

10' Empurrado pela torcida, Palmeiras começa melhor e pressionando o São Paulo, que ainda tenta se encontrar no jogo.

7' O zagueiro do São Paulo se desentendeu com Dudu e deu uma rasteira no jogador do Palmeiras. Vinicius Furlan, auxiliado pelo 4° árbitro, expulsou o zagueiro do São Paulo.

7' EXPULSO! Rafael Toloi leva o cartão vermelho e está expulso do jogo.

5' UUUUUUUUUUH! Ganso recebe na entrada da área e arrisca o chute, Fernando Prass faz grande defesa.

3' E QUE GOLAÇO! Após Rogério Ceni afasta a bola mal, Robinho, de primeira, num lindo chute, encobriu o goleiro do São Paulo e abriu o placar no Allianz Parque. Um gol de placa neste noite.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!

1' Robinho põe na área mas Alan Kardec afasta de cabeça.

1' Mais uma falta marcada a favor do Palmeiras. Vem bola na área do São Paulo.

0' Nem dez segundos de jogo e já tem falta no jogo.

0' ROLA A BOLA! Após um minuto de silêncio, apita Vinicius Furlan, começa o Choque Rei entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque.

22:06 Jogadores de São Paulo e Palmeiras estão perfilados para a execusão do hino nacional.

22:05 Agora sim, o Palmeiras sobe ao gramado. Vai começar o primeiro Choque Rei no Allianz Parque.

22:03 Time do Palmeiras ainda não subiu ao gramado. Juiz já foi ao vestiário mas o Verdão ainda não subiu para o jogo.

21:58 São Paulo já está no gramado do Allianz Parque, o Palmeiras ainda não subiu. Equipe alviverde chegou atrasada no estádio para a partida.

21:55 Muricy Ramalho, técnico do São Paulo: "Alan Kardec é mais rápido, se movimenta bem mais que o Luís Fabiano, mas ele faz falta sim, principalmente por ser um jogador experiente" - disse o treinador são paulino sobre a asuência do seu camisa 9.

21:54 Com alguns cartazes, torcedores do São Paulo, presentes no estádio, protestam contra o preço de R$ 200 do ingresso que pagaram para assistir o clássico. Torcida do tricolor está em um número pequeno no Allianz Parque.

21:49 Quem apita a partida é Vinicius Furlan, que será auxiliado por Alex Ang Ribeiro e João Edilson de Andrade. Ambos os árbitros são do Estado de São Paulo

21:42 Os dois trocaram farpas por conta do Alan Kardec e do Wesley, ambos ex-jogadores do Palmeiras que trocaram o alviverde pelo São Paulo recentemente.

21:39 Paulo Nobre, presidente do Palmeiras: "Não existe relação com o presidente do São Paulo. Agora, sejamos sinceros: quem são Paulo Nobre e Aidar diante das grandezas de Palmeiras e São Paulo? São irrelevantes" - disse o mandatário do Palmeiras ao ser questionado sobre a presença de Carlos Miguel Aidar, presidente do São Paulo, na Allianz Parque.

21:33 Na chegada ao estádio, Alan Kardec comentou rapidamente sobre ser titular no clássico de logo mais contra o seu ex-clube: "A oportunidade que eu pedi a Deus" - disse aos jornalistas entrando para o vestiário.

21:29 Oswaldo de Oliveira tem a sua disposição no banco de reservas os seguintes jogadores: Aranha; Jackson, João Paulo, Renato, Alan Patrick, Gabriel Jesus e Leandro Pereira.

21:27 PALMEIRAS ESCALADO! Definido os 11 jogadores do Verdão que entram em campo logo mais para o seu primeiro Choque Rei em sua nova casa. O Palmeiras vem a campo com: Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel e Arouca; Rafael Marques, Robinho e Dudu; Cristaldo.

21:24 São Paulo está neste momento fazendo o trabalho de aquecimento no Allianz Parque. Tocida palmeirense já está presebte em um bom número para o clássico.

21:16 AUSÊNCIA Palmeiras x São Paulo: Com uma contratura na coxa esquerda, Luís Fabiano foi vetado para o clássico de hoje, segundo informou membros da comissão técnica do São Paulo. Como já divulgado, Alan Kardec será o titular ao lado de Alexandre Pato.

21:11 Muricy Ramalho tem a sua disposição no banco de reserva os seguintes jogadores: Renan; Boschilla, Reinaldo, Centurión, Edson Silva, Thiago Mendes e Ewandro.

21:10 SÃO PAULO ESCALADO! Definido os 11 jogadores do Tricolor que entram em campo logo mais para o primeiro Choque Rei Palmeiras x São Paulo no Allianz Parque. O São Paulo vem a campo com: Rogério Ceni; Bruno, Toloi, Lucão e Carlinhos; PH Ganso, Denílson, Hudson e Michel Bastos; Alexandre Pato e Alan Kardec.

21:05 VOCÊ SABIA? Entre os anos de 1971 e 1974, o São Paulo ficou 15 jogos sem perder para o Palmeiras. É, até os dias de hoje, o maior tempo de invecibilidade da história do Choque Rei.

20:53 Denílson, volante do São Paulo, completa no 'Choque Rei' contra o Palmeiras o seu jogo de número 200 com a camisa tricolor. O meia, que retornou ao clube que o revelou em 2011, fez sua primeira partida pelo São Paulo em Julho de 2005, na vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0.

20:01 O São Paulo não vence o Palmeiras pelo Campeonato Paulista desde 2009, quando derrotou a equipe alviverde por 1 a 0, no Morumbi, em março daquele ano. De lá para cá acontecerem 5 confrontos, três terminaram em empate e o Palmeiras venceu as outras duas vezes.

19:45 Aos poucos o torcedor já vai chegando ao estádio para assistir ao clássico entre Palmeiras x São Paulo . A última informação recebida era que mais de 21 mil ingressos já haviam sido vendidos para a partida e um dos setores, o Cadeira Gol Norte, já está esgotado. Promessa de um bom público para o primeiro 'Choque Rei' da Arena.

19:38 TRÂNSITO: Torcedor que for ao clássico é bom sair cedo de casa. Segundo a CET, a lentidão nas principais avenidas que ligam ao Allianz Parque por conta do horário de pico. É recomendável também que, aqueles que puderem, evitem ir de carro, utilizem do transporte público para ir ao jogo. Justamente por conta da partida, algumas ruas serão bloqueadas.

CASA CHEIA: Até essa terça-feira, o Palmeiras informou que quase 20 mil ingressos já tinham sido comprados para o ‘Choque Rei’ dessa noite. Desde sua inauguração, o torcedor palmeirense tem comparecido em bom número a todos os jogos de sua equipe no Allianz Parque, e contra o São Paulo, ao que tudo indica, não será diferente.

Alexandre Pato, atacante do São Paulo: "Acredito que será um jogo Palmeiras x São Paulo como todos esperam. Um clássico, em um estádio novo e com o nosso torcedor presente para nos apoiar. Será um clássico alucinante. Estamos preparados e, junto com a nossa torcida, vamos confiantes em busca de um resultado positivo"- comentou o atacante sobre o ‘Choque Rei’ de logo mais.

Alexandre Pato, atacante do São Paulo: “Estou 100% de novo. Trabalhei todos os dias, manhã tarde e noite, para me recuperar da lesão. Ficou bastante inchado, mas agora estou bem novamente. Não posso parar. Tenho que jogar, e vou em cima da dor e do limite, porque quero estar junto com o time para ajudar os meus companheiros” - disse o atacante são paulino em sua coletiva após ser questionado sobre sua condição física.

Oswaldo de Oliveira, técnico do Palmeiras: “Gosto muito desse cara (Muricy Ramalho). Primeiro porque vi o Muricy jogar e acho legal quando ele fala que jogava mais. E ele jogava muito. No ano passado, tive o prazer de conviver com ele e o Tite mais de perto. Fizemos uma campanha publicitária, convivemos diariamente. Isso aumentou a minha admiração por ele. Tenho maior orgulho de entrar dirigindo o Palmeiras contra o São Paulo do Muricy. E o Rogério é uma pessoa que eu considero amigo, nos encontramos fora do ambiente futebolístico, tenho muita admiração como pessoa e por ser uma exceção absolutamente excepcional. Um goleiro que marca a quantidade de gols que ele marcou é muito diferente. Reencontrá-lo e participar do jogo Palmeiras x São Paulo, assim como fiz referência ao Muricy, faço ao Rogério. Vou poder contar que enfrentei esses caras. Trabalhei com um deles e pra mim é motivo de orgulho” - disse o treinador palmeirense ao ser questionado sobre Muricy Ramalho e Rogério Ceni, adversários nessa noite.

Oswaldo de Oliveira, técnico do Palmeiras: “Toda vitória é promissora, nos dá confiança, nos dá a sequência vitoriosa. Depois da derrota para o Corinthians, ganhamos seis jogos consecutivos e todo mundo falou, era uma coisa legal. Aí, perdemos para o Santos e quebrou a sequência, mudou completamente. Parece o Waze, que vai vendo o trânsito e modificando” – disse o treinador palmeirense, comparando os comentários sobre sua equipe com um aplicativo de celular que analisa e informa a situação do transito.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x São Paulo : Rogério Ceni, São Paulo: O capitão do tricolor dispensa qualquer tipo de apresentação. Em busca de encerrar a carreira conquistando um último título, o goleiro são paulino, nessa quarta, quebrará mais um recorde. Na sua primeira vez na Arena do Palmeiras, Rogério Ceni atingirá a marca de 1.200 jogos oficiais disputados com a camisa do São Paulo. Recentemente, Ceni superou Ryan Giggs e se tornou o jogador com mais vitórias por um único clube. Superando Recorde atrás de recorde, Rogério tenta guiar o Tricolor de volta as glórias para assim pode encerrar sua carreira vitoriosa com chave de ouro.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x São Paulo : Cristaldo, Palmeiras: Criticado e contestado por muito torcedores, o argentino Cristaldo, pelo menos nesse começo de ano, tem correspondido em campo. Ao lado de Robinho, Cristaldo é um dos artilheiros do time com 3 gols, e será a referência no ataque do Verdão no ‘Choque Rei’ contra o tricolor. Aos poucos, com gols ali e aqui, o argentino tenta mostrar o seu valor e conquistar o coração de seu torcedor.

Pelo lado do Palmeiras, quem gosta de enfrentar o São Paulo é o volante Arouca. Enquant esteve defendendo o Santos, Arouca, que já jogou pelo Tricolor, das 19 vezes que enfrentou o São Paulo perdeu apenas 5 partidas, tendo vencido 10.

Falando no Alexandre Pato, o rival Palmeiras trás boas recordações para o camisa 11. Foi justamente diante do adversário dessa noite que Pato fez sua estreia como atleta profissional. Em 2006, pelo Internacional, o garoto, na época só com 17 anos, marcou um gol e deu duas assistências na goleada gaúcha por 4 a 1 no antigo Palestra Itália.

Classificado, Palmeiras x São Paulo para vencer primeiro clássico no ano

Mas, para esse duelo, Muricy Ramalho tem desfalques importantes. Souza, referência no meio campo são paulino, está com a Seleção Brasileira e com isso não vai disputar o clássico, assim como Rodrigo Caio, mas esse está servindo a Seleção Olímpica do Brasil.

Quem também retorna para a partida dessa quarta-feira, mas pelo lado do São Paulo, é o atacante Alexandre Pato. Um dos artilheiros do campeonato, e o homem gol do time do Morumbi, o camisa 11 volta a equipe após se recuperar de um problema no tornozelo direito, que o tirou de campo aos 17 minutos de jogo na partida diante do San Lorenzo, pela Copa Libertadores da América.

Para a partida dessa noite, o Palmeiras vai contar com o retorno de Fernando Tobio. O argentino, que ficou de fora do último jogo por conta de aprimoramento de reforço muscular, volta a zaga do verdão enquanto Allione, se recuperando de lesão, e Valdívia, com a Seleção do Chile, são os principais desfalques.

O último confronto entre Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Paulista foi em Fevereiro de 2014, justamente a última vez que o time da Barra Funda venceu um clássico. No Pacaembu, o Verdão saiu de campo vitorioso por 2 a 0, gols de Valdívia e Alan Kardec, que hoje defende o Tricolor.

Como mandante, o Palmeiras leva a vantagem sobre o rival. Foram 38 vitórias contra 22 do São Paulo, sendo que 23 terminaram empatados.

Como já mencionado, será o primeiro clássico entre as equipes na nova Arena do Palmeiras, mas, pelo Campeonato Paulista, será o jogo de número 167. Até aqui, o São Paulo foi quem mais venceu o ‘Choque Rei’ pelo estadual: 67 contra 52 do Palmeiras, tendo acontecidos ainda 47 empates.

São Paulo é superior e vence frágil Marília sem dificuldades

O Tricolor, também no domingo, recebeu o Marília no Morumbi e venceu. Com gol de Ewandro e dois de Alan Kardec, o São Paulo derrotou, sem esforço, a equipe do interior por 3 a 0.

Golaço de Vitor Hugo dá vitória para Palmeiras diante do São Bernardo

No último domingo (22), o Palmeiras entrou em campo pelo estadual e conseguiu uma vitória. Fora de casa, o Palestra venceu o São Bernardo no estádio 1° de Maio por 1 a 0, gol anotado por Vitor Hugo.

O Sâo Paulo também é líder. O tricolor, no Grupo 1, tem 26 pontos, também estando nove a frente do seu segundo colocado, o Mogi Mirim. O time do Morumbi tenta vencer o seu primeiro clássico no ano. Uma vitória diante do Palmeiras garante a classificação do São Paulo para a fase do mata-mata no Campeonato Paulista 2015.

Corinthians vence Portuguesa com time reserva e segue invicto no Paulista

O Palmeiras é líder do Grupo 3 do Paulistão com 24 pontos, nove a mais que o segundo colocado Botafogo-SP. O time da Barra Funda tenta quebrar o tabu de não sbaer o que é vencer um clássico há 10 jogos. Com a vitória do Corinthians sobre a Portuguesa nesta terça-feira, o Palmeiras, matematicamente, se garantiu nas quartas de finais do estadual.

Boa noite caros leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora todos os lances em tempo real do clássico entre Palmeiras x São Paulo pelo Campeonato Paulista 2015. O Verdão e o Tricolor se enfrentam logo mais ás 22h no Allianz Parque, o primeiro ‘Choque Rei’ na nova Arena, em partida válida pela 12ª rodada do estadual.