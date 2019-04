Tiago Cardoso pode reforçar Santa Cruz ainda no Pernambucano

O Santa Cruz pode ter um grande reforço na reta final do Campeonato Pernambucano. Fora de combate desde novembro do ano passado, o goleiro e ídolo Coral, Tiago Cardoso, deixou o departamento médico e tem chances de atuar nas finais do estadual ou ao menos ficar no banco de reservas, caso o tricolor passe pelo Central nas semifinais.

A participação do jogador no Campeonato Pernambucano estava descartada pelo departamento médico, pois Tiago Cardo não estava conseguindo sequer colocar o pé no chão durante o mês passado. No entanto, Cardoso fez sessões de hidroterapia e acabou evoluindo. Assim, o atleta está realizando trabalhos específicos e, de acordo com o médico José Carlos Cordeiro Júnior, o mesmo tem chances de atuar na decisão do certame estadual.

“Tiago Cardoso foi liberado do departamento médico. O goleiro, agora, se encontra na transição. Ele tem feito alguns trabalhos específicos com o preparador de goleiros Bosco e vem alcançando bom resultados. Acredito que ele estará apto para entrar na final do Campeonato Pernambucano, mesmo ele precisando de um período a mais por ser um goleiros. Se ele vai jogar ou não, não cabe a mim, porém terá condições de entrar”, comentou o médico Coral.

Apesar de acreditar na liberação de Tiago Cardoso para uma eventual final, o médico José Carlos Cordeiro Júnior prefere não cravar a participação do atleta. De acordo com José Carlos, o camisa 1, sem dúvida estará presente no primeiro jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, que inicia no dia 9 de maio.

“Tiago Cardoso tem uma força de vontade muito grande. Não vou cravar que ele jogará até o fim do Pernambucano, mas não está descartada uma volta daqui para o final do Campeonato Pernambucano. Tem mais um mês até a decisão, mas para o Brasileiro vai estar pronto com toda a certeza”, falou.

Tiago Cardoso sofreu uma lesão na penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Na ocasião, o arqueiro se chocou com um atleta do Avaí, no Arruda, e acabou tendo uma lesão no ligamento cruzado. Apesar disso, Cardoso não precisou fazer cirurgia.

Sem o ídolo Tiago Cardoso, o gol do tricolor do Arruda acabou sendo um ponto de contestação no início desta temporada. O clube contratou Bruno, ex-Palmeiras, e renovou com Fred. O primeiro assumiu a condição do titular no começo do Campeonato Pernambucano e foi alvo das criticas da torcida Coral por conta do mau desempenho, com isso, Ricardinho resolveu promover a entrada Fred, que passou mais segurança e não deu brechas para Bruno voltar.