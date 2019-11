Lucas Lima, a sensação da orquestra alvinegra

Contratado para ser opção no banco, Lucas Lima superou todas as expectativas e virou peça fundamental no elenco santista. Hoje, é titular absoluto no meio campo e o responsável pela criação de tantos gols.

O meio campista não é geralmente visto como protagonista, fica as sombras de Robinho, mas pelo contrário é peça chave, o criador, o organizador, o maestro de toda essa orquestra que vem tocando um som extremamente agradável até agora, sem ruído nenhum (invicto).

Chegada no clube sob elogios

Moral? Um pouco. Lucas Lima chegou ao Santos bastante elogiado, jovem e habilidoso com uma visão de jogo sem igual. Porém, apenas uma peça para elenco, alternativa a Cícero (titular da epoca) e com um grande potencial para chegar ao time principal e ser uma estrela.

"Nós entendemos que no elenco não tinha meias de organização, e o Lucas nos despertou isso, de ser o organizador do time, que dá o passe final para o atacante. Quando a gente perdeu o Montillo isso ficou mais gritante, nós entendemos que o Lucas é essa peça", afirmou Zinho, gerente de futebol daquele ano.



Entretanto, ninguem esperava que chegasse tão rápido no time titular. Em poucos meses, o camisa 20 ganhou a vaga, a saída de Cícero ajudou um pouco, mas o principal elemento foi as boas atuações do meio campista.

No primeiro semestre, Lucas foi um pouco desprezado, jogou apenas 4 partidas o semestre todo, marcando um gol e dando uma assistência, porém na segunda parte do ano foi mostrando todo seu futebol, ainda com Oswaldo ganhou a vaga no time tiutular, e com a chegada de Enderson a selou.

Melhor momento na carreira, ou seja, hoje

E foi lá, no segundo semestre do ano passado, que seu auge começou. Lucas Lima virou uma solução a quase todos os problemas do Santos. Entrou no lugar de Alan Santos, e resolveu as questões ofensivas e da criação de jogadas, fazia um bom trabalho defensivamente também, o que ajudou o clube a ter a terceira defesa menos vazada do campeonato.

Lucas não é de marcar tantos gols, não é um artilheiro como era Neymar, porém com passes milimetricos resolvia jogos, o peixe não foi muito longe no Brasileirão, e chegou as semis na Copa do Brasil, mérito do meio campista, que orquestrava todo ataque alvinegro.

A boa fase do camisa 20 foi tanta que atraiu olhares de alguns clubes europeus, principal deles o Porto, e do Cruzeiro e do Flamengo. O rubro-negro não obteve sucesso nas negociações, o atual bi-campeão brasileiro já tentou duas vezes e tentará novamente ao final do Campeonato Paulista, já os portugueses tentarão na janela de inverno europeia, no começo da temporada lá.

Começo de carreira "esquecido", e ascensão

Lucas Lima começou a carreira no Inter de Limeira em 2011, devido a grandes atuações chamou atenção do Internacional, em 2012, porém não teve muitas oportunidades no elenco, após Dunga assumir acabou perdendo espaço e foi esquecido.

Sem utilidade no elenco, o camisa 20 foi emprestado para o Sport no começo de 2013, por lá foi vice-campeão pernambucano sendo eleito o melhor meio campo do torneio. Também ajudou o leão a garantir o acesso a Série A, foi o destaque do clube e do campeonato, sendo eleito o melhor jogador de tal.

O destaque foi tanto que chamou a atenção do Santos. Teve alguns problemas em sua chegada e por isso foi um pouco demorada. No Campeonato Paulista, Lucas jogou poucos jogos, também fez parte de alguns pela Copa do Brasil, mas foi praticamente esquecido no elenco.

Porém, no segundo semestre, o camisa 20 se redimiu pela ausência na primeira parte do ano. Entrou no time titular no lugar de Alan Santos, dando ao time mais ações ofensivas, com as boas atuações selou seu lugar no clube. Fez parte da campanha do Campeonato Brasileiro, onde o peixe não se saiu muito bem, e também da Copa do Brasil, quando o alvinegro foi semi-finalista.

Atualmente, como vocês já sabem, Lucas Lima continua no Santos, titular absoluto no clube, um dos principais jogadores do peixe. Segue fazendo grandes atuações e como dito mais acima, atraiu o interesse de alguns clubes, o que faz de sua permanencia uma incógnita.

Expectativa para 2015

O que esperar para 2015? Titulos. O próprio Lucas Lima afirmou que está feliz no Santos, mas que faltavam mais taças para complementar sua passagem pelo clube. A equipe se encontra como uma das favoritas no paulista, invicto até o jogo da última quinta-feira (26), com o melhor ataque e a melhor defesa.

Lucas é um dos melhores jogadores do time e do campeonato, consequentemente é candidato a alguns prêmios individuais. Para o Brasileirão, também há de se esperar muito do camisa 20, a expectativa é que ele puxe mais a responsabilidade e decida mais os jogos quando o time estiver precisando, para seguir somando pontos e ficar entre os primeiros.

Não dúvido nada de uma convocação para a Seleção Brasileira se o meio campista continuar com as grandes atuações e as evoluindo. Ainda é cedo para afirmar, tem muita estrada pra andar, porém não seria equivoco nenhum dizer que Lucas poderia vestir a amarelinha em poucos anos ou até nesse.

Ficha Técnica

Nome: Lucas Rafael Araujo Lima

Nascimento: Marília - SP

Nacionalidade: Brasileiro

Altura: 1.75

Clubes por onde passou: Inter de Limeira (SP); Internacional (RS); Sport (PE); Santos (SP)

Títulos Individuais: Melhor meio campista do Campeonato Pernambuano 2013; Melhor jogador do Campeonato Brasileiro Série B 2013.