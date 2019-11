Jogo Fortaleza x Sport pela Copa do Nordeste 2015 (1-0)

23:59 Boa noite para você que acompanhou a vitória do Fortaleza sobre o Sport na partida de ida das quartas de final da Copa do Nordeste! Siga o nosso perfil no Twitter e nossa página no Facebook

23:56 Fortaleza sai em vantagem para o jogo do próximo domingo (29), na Ilha do Retiro, obrigando o Sport a vencer por dois gols de diferença

93' Final de jogo na Arena Castelão para Fortaleza 1x0 Sport! Gol de Éverton, aos 19 do segundo tempo, dá a vitória ao Tricolor do Pici

90' Três minutos de acréscimo!

88' UHHHHHHHHH! Após boa troca de passes, Corrêa cruza na pequena área e Cássio cabeceia no travessão

86' Reta final na Arena Castelão e o Sport busca a todo custo o empate, mas para na forte marcação do Fortaleza

84' Última alteração do Fortaleza! SAI Lúcio Maranhão, ENTRA Cássio

81' Última mudança no Sport! SAI Mike, ENTRA Régis

79' MAGRÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO! Lúcio Maranhão bate na esquerda e o goleiro do Sport faz uma brilahte defesa

78' Pênalti para o Fortaleza! A bola vai na mão de Durval e o árbitro assinala pênalti

76' Cartão amarelo para Lima! Zagueiro do Fortaleza é punido por falta em cima de Joelinton

75' Mais uma alteração no Fortaleza! SAI Maranhão, ENTRA Márcio Diogo

72' Substituição no Sport! SAI Diego Souza, ENTRA Joelinton

70' Substituição no Fortaleza! SAI Pio, ENTRA Uilliam Correia

68' Sport tenta sair para o ataque, mas peca no último passe

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FORTALEZA! ÉVERTON! Meia do Tricolor do Pici arrisca bem de fora da área aproveitando o espaço da zaga do Leão após receber de Adalberto e abre o placar. Fortaleza 1x0 Sport

62' Maranhão cai sozinho na pequena área após ser seguido por Ewerton Páscoa, mas a arbitragem não marca nada, apesar do pedido da torcida

61' Substituição no Sport! SAI Wendel, ENTRA Danilo

58' Magrão faz mais uma boa defesa e salva o Sport

56' Torcida do Fortaleza canta e incentiva a equipe

53' Cartão amarelo para Ewerton Páscoa! Zagueiro do Sport recebe a primeira punição do jogo

52' Incrível! Maranhão sai em contra-ataque veloz, mas na hora da finalização, conclui fraco e Magrão defende

51' UHHHHHHHHHHHHHH! Após boa jogada ofensiva, Tinga cruza na pequena área e Lúcio Maranhão cabeceia, mas Magrão faz uma brilhante defesa. No rebote, Maranhão isola

47' Diferente do primeiro tempo, quando o Fortaleza era pressão desde o início, o Sport consegue rodar mais a bola

46' Bola rolando na etapa final de Fortaleza 0x0 Sport!

23:03 Sport e Fortaleza voltam para a etapa final sem mudanças

23:00 Já já a bola volta a rolar na Arena Castelão! Não saiam daqui!

22:56 Fortaleza começou mais forte nos 20 minutos iniciais, mas sem conseguir concluir as chances em gol. O Sport equilibrou, chegando a acertar a trave com Diego Souza, mas pouco criou

22:52 O zagueiro Durval, do Sport, afirma que a equipe se portou bem, mas espera voltar mais focado: "O primeiro tempo foi bom. Agora é voltar para o segundo tempo um pouquinho melhor e tentar fazer o gol"

22:49 Mesmo com o placar zerado, o meia Éverton, do Fortaleza, lamenta não sair em vantagem ainda na etapa inicial: "Estamos marcando bem, falta só a bola entrar"

45+1' Final de primeiro tempo na Arena Castelão para Fortaleza 0x0 Sport! Etapa inicial termina zerada

43' Arbitragem já assinala um minuto de acréscimo

37' Fortaleza tenta aproveitar um descuido da zaga leonina, mas Lúcio Maranhão chuta fraco e Magrão defende seguro

37' Mike passa por Deola, mas chuta mascado e o goleiro do tricolor do Pici defende fácil

36' Após cobrança de escanteio, a bola fica com Mike, que enche o pé e acerta o haste da trave

35' UHHHHHHHHH! Em tiro livre indireto, Diego Souza rola para Wendel, que chuta e a bola desvia em Auremir

27' UHHHHHHHHHHHHHH! Após boa troca de passes no campo ofensivo, Wendel cruza para Diego Souza, que cabeceia e obriga Deola a fazer boa defesa. No rebote, o próprio Diego chuta, mas a bola explode na trave

23' Com metade da etapa inicial rolando, o Fortaleza é amplamente superior na posse de bola: 61% x 39%

18' Sport tenta equilibrar os ímpetos, mas segue sendo presa fácil em campo

13' Fortaleza começa gostando do jogo, mas chega ao ataque muito afobado

8' Sport prioriza a marcação por zona, enquanto o Fortaleza sai forte para o ataque em velocidade e pelos lados

4' Diego Souza constrói boa jogada pelo meio e chuta, mas Deola defende sem sustos

2' UHHHHHHHHHH! Durval sai jogando errado e Pio chuta cruzado, obrigando Magrão a fazer boa defesa

0' Bola rolando para Fortaleza x Sport na Arena Castelão! Saída de bola é dos mandantes

21:57 Hino do Brasil já foi reproduzido e vai começar a partida na Arena Castelão!

21:55 Hino nacional será reproduzido antes da bola rolar

21:53 Equipes entram no gramado baseado no Padrão Fifa!

21:49 Já já a bola rola na Arena Castelão para Fortaleza e Sport! Não saiam daqui

21:46 Goleiros já retornaram aos vestiários após o aquecimento

21:42 O Fortaleza, porém, usará seu padrão principal, a camisa tricolor

21:38 Sport jogará, nesta noite, com o uniforme número 3, o laranja

21:34 Apesar do público estar pequeno dentro da Arena, fora é maioria, com a expectativa de entrarem momentos antes da bola rolar

21:30 Torcedores continuam chegando ao estádio, enquanto a arbitragem realiza o aquecimento

21:25 Torcida do Sport se faz presente em bom número à Arena Castelão, tal qual na final do ano passado, diante do Ceará, onde o Leão sagrou-se tricampeão regional

21:20 Magrão e Danilo Fernandes também estão no gramado

21:15 No momento, goleiros do Fortaleza realizam o último aquecimento antes da bola rolar

21:12 Chamusca tem como opções entre os suplentes: Erivelton, Genilson, Max Oliveira, Laertes, Bruno, Samuel, Márcio Diogo, Uilliam, Cássio e Dudu Cearense

21:10 O Fortaleza também está confirmado para o jogo! Marcelo Chamusca escala o tricolor com: Deola; Tinga, Lima, Adalberto e Wanderson; Corrêa, Auremir, Pio, Maranhão e Éverton; Lúcio Maranhão

21:07 No banco de reservas, Eduardo Baptista tem à disposição: Danilo Fernandes, Oswaldo, Danilo, Ronaldo, Neto Moura, Régis, Joelinton e Ítalo

21:05 Sport definido! Conforme era esperado, o Leão vai a campo com Wendel no meio-campo e sem Joelinton: Magrão; Vitor, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely e Wendel; Élber, Diego Souza e Mike

21:02 Além do patch da Copa do Nordeste, que todas as equipes terão, o uniforme do Sport terá um adicional: Campeão 2014

20:58 Além do duelo de Leões, ocorrerão outros dois jogos também pelas quartas da Copa do Nordeste: Campinense x Bahia no Amigão, em Campina Grande, e Salgueiro x Ceará no Cornélio de Barros, em Salgueiro

20:53 Delegação do Sport também chega à Arena Castelão!

20:49 Delegação do Fortaleza acaba de chegar à Arena Castelão. O volante Corrêa comentou que a atenção será importante para o tricolor sair em vantagem: "São dois jogos e temos que entrar bem hoje à noite"

20:47 Apesar dos 15 mil ingressos vendidos de maneira antecipada e de ser feriado em Fortaleza, a expectativa gira em torno dos 30 mil nessa noite

20:44 O Sport, inclusive, já está a caminho do estádio. Em instantes, a delegação rubro-negra deverá chegar à Arena Castelão

20:38 O Tricolor do Pici também deu uma amostragem de como o vestiário está preparado para os jogadores

20:33 O Fortaleza divulgou que foram vendidos, antecipadamente, 15.500 ingressos

A arbitragem do jogo Fortaleza x Sport será comandada pelo alagoano Charles Hebert, do quadro da CBF. Ele será auxiliado pelo conterrâneo Esdras Mariano, e pelo potiguar Lorival Cândido, também integrantes do escalão nacional

Fortaleza x Sport

O arqueiro ainda ressaltou as qualidades do campo e a curta viagem, que evitará desgastes: "Comentamos isso entre nós. Alguns (jogos) com longas viagens, outras com campos não tão bons, e tinha a chance de Fortaleza ou América-RN, com campos bons e viagens curtas, rápidas. Deu o Fortaleza. O campo lá tem plenas condições e tenho certeza que estará cheio no Castelão. Tem tudo para ser um grande jogo"

Fortaleza x Sport 2015

Quem falou do lado do Sport foi o goleiro Magrão, que prega a cautela e reconhece as qualidades do adversário: "A gente sabe que vamos ter que lutar muito pra passar do Fortaleza. Tem tudo para ser um grande jogo, contra um time grande, de massa, que há uma rivalidade. Trata-se de um adversário difícil que a gente tem pela frente para tentar seguir em frente na competição"

Fortaleza x Sport

Mesmo mostrando consciência das dificuldades que serão encontradas, o jogador garante estar focado no confronto: "O elenco do fortaleza foi montado para buscar grandes objetivos em todas as competições, então vamos focar e temos sim um time pra chegar até as finais da Copa do Nordeste. Todos os jogos são teste de fogo, não vai ser diferente contra o Sport, duas equipes muito qualificadas buscando chegar à final e consequentemente ser campeão. Espero que minha equipe esteja concentrada e ciente da responsabilidade"

Em entrevista coletiva, Pio, volante do Fortaleza, ressaltou a importância e o apoio da torcida no duelo, mas dando favoritismo ao Sport: "Todos os jogos são de suma importância e esse não é diferente, sabemos da qualidade da equipe do Sport, o favoritismo é todo deles, mas temos o mando de campo, o apoio da torcida e vamos impor nosso ritmo como sempre fazemos e tenho certeza que será um grande jogo"

Fortaleza x Sport

A Arena Castelão é o palco do confronto de logo mais entre Fortaleza e Sport. O estádio tem capacidade para 65 mil torcedores, promete receber bom público e marcará o reencontro do Leão com o palco do tricampeonato regional, conquistado ano passado

Se para essa partida não tem muitos problemas, o Sport anunciou mais um reforço para o restante da competição. Trata-se do zagueiro Matheus Ferraz, que estava no Boa Esporte e acumula passagem apagada no futebol japonês. O defensor foi destaque no Criciúma, na Série A 2013. Sport anuncia contratação do zagueiro Matheus Ferraz, ex-Boa Esporte

O Sport só terá uma baixa para o confronto que começa em instantes. O atacante Felipe Azevedo, que sofreu um estresse no joelho direito, deverá retornar em até três semanas. Felipe Azevedo tem lesão simples e não preocupa departamento médico do Sport

Visando a sequência da temporada, o Tricolor do Pici anunciou mais um reforço na última segunda-feira (23). Trata-se do volante Felipe, que veio como destaque do Maranguape no Cearense, em busca de consolidar seu espaço entre os titulares

Fortaleza x Sport

Para ocupar as respectivas vagas, Auremir é o mais cotado na cabeça de área, disputando com Dudu Cearense. Mais na frente, a dúvida na cabeça de Marcelo Chamusca fica entre Samuel e Daniel Sobralense, fazendo com que Lúcio Maranhão jogue mais isolado no ataque

Para a partida que começa em instantes, o Fortaleza já tem dois desfalques certos. O volante Vinícius Hess e o atacante Cassiano, ambos suspensos, não poderão atuar diante do Sport

Fortaleza x Sport

FIQUE DE OLHO Fortaleza x Sport: Diego Souza, meia-atacante do Sport. Mesmo marcando apenas um gol na atual Copa do Nordeste, se mostra importante no ataque rubro-negro dando assistências e criando as principais jogadas

Fortaleza x Sport

FIQUE DE OLHO Fortaleza x Sport: Corrêa, volante do Fortaleza. Peça importante no meio campo do Leão do Pici, o cabeça de área se mostra forte tanto no sistema defensivo, quanto no ofensivo, sendo importante por ligar a defesa ao ataque

Enquanto isso, Eduardo Baptista, comandante do Sport, deixa um tom e mistério quanto à escalação, mas afirma que os atletas estão conscientes do que será cobrado: "Estou bem tranquilo. Já sei o que quero. Agora é trabalhar para recuperar os jogadores. Temos duas formações. Vamos tomar a decisão somente momentos antes da bola rolar, mas eles estão sabendo o que precisam fazer em campo"

Durante a semana, Marcelo Chamusca, técnico do Fortaleza, comentou sobre o favoritismo de sua equipe pedindo aos jogadores que mantenham os pés no chão, garantindo respeito ao Sport: "Estamos com elenco forte, competitivo e muito bem concentrados para conquistar os nossos objetivos, respeitando muito o Sport, mas sem temê-lo"

Fortaleza x Sport

Em 2002 ocorreu a última vitória oficial tricolor da história no duelo entre Fortaleza e Sport. O Fortaleza saiu atrás no marcador, mas conseguiu a virada e ganhou por incríveis 4 a 3 em casa; o jogo foi válido pela 9ª rodada da Copa do Nordeste

Em 2013, também, os adversários de hoje protagonizaram a reinauguração do estádio onde jogarão esta noite. Na ocasião, as equipes contaram com atuação pouco inspirada e ficaram em um insosso empate em 0 a 0

O último jogo entre as equipes foi em janeiro de 2013, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, e terminou com uma vitória maiúscula dos pernambucanos por 3 a 0. Na ocasião, o Sport contou com atuação inspirada do lateral-direito Cicinho, que deu duas assistências diretas para gol

Favorito no jogo de logo mais, o Sport conta com um retrospecto pra lá de positivo no confronto: em 21 partidas oficiais, são dez vitórias, oito empates, contra apenas vitória do Fortaleza

Fortaleza x Sport

Contra o Sampaio Corrêa, na última quarta-feira (18), mais um resultado positivo. Com boa atuação do meia-atacante Élber, que marcou um gol e foi fundamental no ataque, o Sport mostrou forças no fim da partida e bateu o Tubarão por 3 a 1

O Sport também vive boa fase, mas sofreu mais para confirmar a classificação: o Leão passou como líder do Grupo B, com 10 pontos ganhos. Na primeira fase do Nordestão, foram três vitórias, um empate e duas derrotas

Na última rodada, o Fortaleza foi derrotado pelo rival Ceará por 2 a 1, em noite pouco criativa do setor ofensivo

O mando de campo é do Fortaleza, que chega após se classificar como o melhor dos três segundos colocados, com 11 pontos ganhos no Grupo D. Até aqui, foram três vitórias, dois empates e uma derrota

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fortaleza x Sport, pela ida das quartas de final da Copa do Nordeste, partida a ser disputada às 22h, na Arena Castelão