Resultado do jogo Brasil x França 2015 (3-1)

19:01 Muito boa noite a você que acompanhou a vitória do Brasil diante da França por 3 a 1! No próximo domingo (29), a Canarinho volta a campo contra o Chile, em Londres!

18:59 Além do 100% de aproveitamento no retorno de Dunga, o Brasil tem 17 gols marcados, dois sofridos e cinco jogos sem ter a defesa vazada

18:57 O goleiro Jefferson ressaltou a importância de manter a calma na segunda etapa para conseguir sair com a vitória: "Colocamos a bola no chão, conseguimos empatar e alcançar a virada, que foi importante"

18:55 Desde o fatídico 7 a 1 sofrido diante da Alemanha, o Brasil jogou sete vezes sob o comando de Dunga: sete vitórias

49' Final de jogo no Stade de France para França 1x3 Brasil! Os gols foram marcados por Oscar, Neymar e Luiz Gustavo; Varane marcou pelos mandantes

48' Até o momento, nenhum cartão amarelo registrado

46' Substituição no Brasil! SAI Elias, ENTRA Marcelo

45' Arbitragem assinala quatro minutos de acréscimo

43' Substituição no Brasil! SAI Luiz Gustavo, ENTRA Fernandinho

42' Substituição no Brasil! SAI Roberto Firmino, ENTRA Luiz Adriano

41' UHHHHHHHHHHHH! Fekir faz boa jogada e chuta no canto, mas a bola passa com perigo

40' Substituição no Brasil! SAI Oscar, autor do gol de empate, ENTRA Souza

38' Substituição na França! SAI Matuidi, ENTRA Giroud

37' Substituição no Brasil! SAI Willian, ENTRA Douglas Costa

36' Substituição na França! SAI Valbuena, ENTRA Payet

32' Neymar é atrapalhado pelo quique da bola e finaliza sem direção

30' A convocação de Fekir, inclusive, gerou polêmica. O atleta teve que escolher entre França e Argélia

28' Substituição na França! SAI Griezmann, ENTRA Fekir

28' Substituição na França! SAI Sissoko, ENTRA Kondogbia

25' Brasil sai bem em contra-ataque e tem a oportunidade de ampliar. Willian recebe passe em profundidade e chuta no canto, mas Mandanda corta

23' GOL DO BRASIL! Após belíssima cobrança de escanteio de Willian, Luiz Gustavo saiu bem da marcação e faz o terceiro!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! LUIZ GUSTAVO!

22' UHHHHHHHHHHH! Após boa transição no campo ofensivo, Neymar serve Oscar, que chuta no canto e Mandanda faz boa defesa

11' GOL DO BRASIL! Neymar recebe pela esquerda, entra na área e bate forte para o gol. Mandanda nada pode fazer. O Brasil vira a partida!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! NEYMAR VIRA O JOGO!

10' POR POUCO! Firmino desvia de cabeça a cobrança de escanteio e Thiago Silva, por um triz, não toca para o fundo das redes.

9' Danilo chega pela direita e cruza rasteiro buscando Firmino. Sakho, de carrinho, impede o segundo gol canarinho e afasta o perigo.

5' Luiz Gustavo pega forte da entrada da área e Mandanda espalma para lateral, como manda o almanaque.

2' Valbuena tenta o lançamento para Benzema, mas Jefferson sai do gol e fica com ela.

ROLA A BOLA NO SEGUNDO TEMPO!

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Brasil e França empatam por 1 a 1!

42' VINE | Oscar empata a partida no Stade de France!

40' Firmino toca entre as pernas de Varane e Oscar, de bico, chuta por baixo de Mandanda. O Brasil empata no Stade de France!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! OSCAR EMPATA!

35' Willian é lançado na linha de fundo e cruza pra área. Mandanda sai do gol e fica com ela.

29' Neymar toca para Firmino arriscar da entrada da área. Mandanda espalma para escanteio.

27' Tabela na entrada da área brasileira. Matuidi toca para Benzema, mas a devolução não sai boa. Novo escanteio para a França.

25' Elias arrisca de fora da área, mas a bola sobe demais. Sem perigo para Mandanda.

23' VINE | Varane abre o placar para a França.

21' GOL DA FRANÇA! Lembrou 1998. Cobrança de escanteio para a França. Varane sobe mais que a defesa brasileira e abre o placar no Stade de France.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA FRANÇA! VARANE ABRE O PLACAR!

19' ESPALMA, MANDANDA! Oscar recupera a bola, abre pra Neymar que chuta rasteiro, obrigando Mandando a cair no cantinho para defender. No rebote, Willian tenta de carrinho, mas não alcança.

18' Griezmann tenta encontrar Benzema dentro da grande área, mas Miranda percebe a movimentação do atacante e faz o corte.

15' Neymar abre para Firmino em profundidade, mas a bola desvia em Varane e sai para escanteio.

10' Neymar arranca pela direita, abre para Roberto Firmino que avança e tenta o chute. A bola explode em Varane e não segue a caminho do gol.

9' VINE | A defesa espetacular de Jefferson para espalmar a cabeçada de Benzema.

7' JEFFERSON! Após cobrança de escanteio, Sakho desvia e Benzema, na pequena área, cabeceia a queima-roupa obrigando uma defesa brilhante de Jefferson!

6' Griezmann cobra falta buscando Evra na segunda trave, mas Danilo aparece bem para mandar pra escanteio.

5' Sagna lança Benzema na lateral, que é derrubado por Luiz Gustavo. Falta a favor do time francês.

4' Elias rouba a bola, parte em velocidade e acha Oscar. O brasileiro tenta abrir o jogo pra Willian, mas a bola prende no gramado e é interceptada por Varane.

1' França toca bola no campo de defesa, com calma, sem pressa. Brasil se recompõe em duas linhas de quatro.

ROLA A BOLA! COMEÇA 2015 PARA A SELEÇÃO BRASILEIRA!

Teremos um minuto de silêncio em homenagem as vítimas do acidente aéreo da companhia Air France.

HINO NACIONAL FRANCÊS SENDO ENTOADO NO ESTÁDIO!

HINO NACIONAL BRASILEIRÃO SENDO EXECUTADO!

Seleções Francesa e Brasileira sobem ao gramado do Stade de Frances. Torcida europeia tremula bandeiras do país na arquibancada, junto ao belíssimo bandeirão.

As duas equipes já se preparam para entrar no gramado.

Zidane no centro do gramado do Stade de France.

Stade de France ainda não está completamente lotado para a partida de hoje. Faltam 35 minutos para a bola rolar.

Escalações e banco de reservas confirmados para o confronto entre Brasil e França.

Já a França vai a campo com: Mandanda, Sagna, Varane, Sakho e Evra; Sissoko, Schneiderlin e Matuidi; Valbuena, Griezmann e Benzema.

Brasil escalado com: Jefferson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Filipe Luis; Luiz Gustavo, Elias, Oscar e Willian; Neymar e Roberto Firmino.

O Stade de France será o palco do confronto de hoje. Todos os ingressos para a partida já foram vendidos, tanto para a torcida local, quanto para os visitantes.

Deschamps, sobre Griezmann: "Acho que falamos muito disso, não gosto muito. É bom para ele, evoluiu, melhorou, está mais completo e eficaz. Tem que mostrar na seleção francesa que tem melhorado seu futebol"

Miranda, sobre Griezmann: "O Griezmann atravessa um momento muito bom, um dos melhores de sua carreira, e será um grande duelo contra ele. Ele é um jogador muito rápido, com muita qualidade técnica. A França, com certeza, ganhou um grande jogador"

Benzema, sobre Griezmann: "Está fazendo bom papel, tem que continuar assim, a jogar bem, tentar ganhar títulos, vai ser difícil para ele. Falo com ele. Sei que é alguém que gosta de trabalhar e quer dar o melhor para ajudar a equipe"

Deschamps, sobre o Brasil: "O Brasil teve uma Copa do Mundo difícil, mas não esqueçam que eles chegaram às semifinais (acabou em quarto), o que é sempre um feito. A equipe mudou muito, só há oito ou nove jogadores da Copa do Mundo. Fizeram uma série impressionante nos amistosos com a mesma equipe, que ganha continuidade"

Deschamps, sobre o quarteto ofensivo brasileiro: "Tem uma grande qualidade ofensiva com os quatro da frente, Oscar, Willian, Neymar e se jogar Firmino ou Luiz Adriano. Com muita técnica e mobilidade. Tem um bloco defensivo que defende muito bem. Tem um objetivo em junho (Copa América), vi os seis amistosos, estão jogando bem e vi coisas boas."

Deschamps, sobre o reencontro com Dunga: "É um jogo de prestígio, paixão. O jogador brasileiro é muito valorizado no mundo pela técnica, mas também pelas boas defesas. Não se pode esquecer que o Brasil foi campeão do mundo cinco vezes. Os jogos que tive foram diferentes, o último foi o mais difícil. É bom sempre enfrentar equipes mais fortes"

Mas no confronto mais importante da história do confronto, deu França. Na final da Copa do Mundo de 98, os europeus venceram por 3 a 0, com show de Zinedine Zidane. Dunga e Deschamps, os dois capitães daquela decisão, hoje são os treinadores de ambas as seleções.

Em partidas oficiais, Brasil e França se enfrentaram 15 vezes, com vantagem canarinho. São 6 vitórias, contra 5 triunfos frances e 4 empates. Aproveitamento de 60% a favor dos brasileiros.

Boa tarde torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha a transmissão do jogo entre Brasil x França . Partida a ser realizada às 17h, no Stade de France. Fique conosco!