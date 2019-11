Corinthians x Penapolens pelo Campeonato Paulista 2015 (5-3)

Agradecemos à todos pela companhia. Esperamos vocês na próxima transmissão aqui pela Corinthians VAVEL. Um grande abraço.

Vamos terminando aqui mais uma transmissão em tempo real, minuto a minuto, de mais um jogo do Campeonato Paulista. Hoje, o Corinthians bateu o Penapolense, em casa, por 5-3, num jogo muito intenso e com grandes chances, de ambas equipes.

Já o Penapolense receberá o Audax, em Penápolis. Também no domingo, jogo será decisivo para o time do interior

O Corinthians agora vai à Bragança Paulista enfrentar o Bragantino pela 13ª rodada do Campeonato Paulista. Tite deverá mexer na equipe de novo.

Já o time do Penapolense, caiu uma posição. Agora é o terceiro pelo saldo de gols. Ainda correndo risco de rebaixamento, vai precisar se empenhar mais nas próximas rodadas

Com a vitória, o Timão bate o recorde invicto em casa, agora com 21 vitórias, e lidera seu grupo com 32 pontos. Já classificado, briga contra o Santos pela 1ª posição no geral.

No finalzinho, Luiz Gustavo ainda mandou o terceiro gol na Arena

Este foi o segundo gol do atacante do Penapolense

Este foi o gol da noite. Cryslan é o nome da fera.

Bruno Henrique após o jogo: "Certeza que o Tite vai falar com a gente. Não podemos sofrer os gols que sofremos. Ele bate muito nesta tecla. Não tivemos a mesma intensidade nesse final"

Cryslan em entrevista: " Nós atacantes vivemos de gols. Graças a Deus eu venho entrando e conseguindo deixar meus gols. Tivemos chance no primeiro tempo mas não marcamos, eles foram e aproveitaram. Futebol é isso."

Renato Augusto: "A gente tirou o pé, relaxou neste final, não pode ser assim. Temos de ter a bola."

Jogo movimentado, com vários gols. Quem foi na Arena, gostou.

47' APITA O ÁRBITRO! FIM DE JOGO NA ARENA CORINTHIANS

45' MAIS DOIS DE ACRÉSCIMOS

44' LUIZ GUSTAVO! DE CABEÇA! Falta batida no segundo pau, Cryslan mandou pro meio da área e Luiz Gustavo sobe pra descontar de novo.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PENAPOLENSE!

43' Penapolense tenta mais um gol e tem uma falta pela meia direita.

41' PÚBLICO NA ARENA CORINTHIANS: 27.403 PESSOAS PARA UMA RENDA DE 1.113.002,95 REAIS.

39' BRUNO HENRIQUE TENTA. Chegada em velocidade do meia que chutou rasteiro para boa defesa de Samuel

Veja o 5º gol do Timão, segundo do peruano Paolo Guerrero

32' MUDANÇA NO CORINTHIANS: MALCOM ENTRA NO LUGAR DE EMERSON SHEIK

32' ARTILHEIRO DO INTERIOR! Cryslan de novo! Lançamento longo, Dracena passou batido, o atacante dominou, ajeitou e chutou forte sem chances de defesa. O jogo fica ótimo!

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PENAPOLENSE!

30' CRYSLAN MARCA COM MUITA CATEGORIA! Após dividir com Yago e ficar cara a cara contra Cássio, o atacante meteu uma cavadinha linda e desconta no placar

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAÇOOOOOOO DO PENAPOLENSE!

28' Jogo cai de produção. Corinthians parece se poupar. Penapolense não tem reação.

26' TITE QUER MAIS. Treinador fica à beira do gramado pedindo intensidade ao time.

23' QUE PRESSÃO! Fágner faz linda jogada, manda na área, mas ningém aproveita o bate-rebate.

22' LOVE AZARADO. Primeira dele mas foi travado na hora do chute. Segue a pressão.

21' TROCA ALVINEGRA: GUERRERO POR VÁGNER LOVE E BRUNO HENRIQUE POR PETROS

20' MUDANÇA NA PENAPOLENSE: ARNALDO SAI E ENTRA RODRIGO SOUZA

18' Corinthians segue com a bola e não dá chutão. Joga fácil!

16' CONTINUA A PRESSÃO. Escanteio da direita e Guerrero quase marca seu 3º gol.

15' No melhor estilo tiki-taka, Corinthians roda a bola e agride a zaga rival

12' MEXE A PENAPOLENSE: RONALDO MENDES NO LUGAR DE LÉO

11' JOÃO LUCAS...... CÁSSIIIIIIIOOOO! Chute de fora do lateral esquerdo e o goleiro faz grande defesa.

9' FESTA EM ITAQUERA! A Fiel faz muito barulho para mais uma vitória do alvinegro

7' Guerrero de novo! Jádson deu um lindo passe para Paolo Guerrero. O peruano, no melhor estilo centroavante, girou e mandou rasteira, no canto do goleiro. Massacre!

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TIMÃO!!!!

6' PETROS ISOLOU... Tabela entre o volante e Guerrero, o meia pegou forte cruzado, mas muito embaixo da bola, isolou.

4' QUAAASEE Renato Augusto. Após boa troca de passes, Guerrero tocou para o meia, que parou, pensou e deu um tapa colocado. Samuel se esticou todo para evitar o gol.

3' Fernando espirrou o chute e perdeu chance frontal ao gol corinthiano. Pressão inicial dos visitantes.

2' Cryslan na sua primeira chance, manda fraco no meio do gol. Cássio pega fácil.

0' Apita o árbitro e o jogo volta a rolar na Arena Corinthians.

ALTERAÇÃO NA PENAPOLENSE: Cryslan entra para a saída de Diego Rosa

INTERVALO: Equipes voltam ao gramado. A bola já vai rolar.

INTERVALO: Dados do jogo:

Posse de bola: 65% x 35%

Finalizações: 12 x 10

Passes errados: 16 x 19

Faltas: 3 x 7

Fechando o primeiro tempo, Petros deixou sua marca

Impedido, Emerson Sheik fez seu aqui também. E que belo gol!

Diga Petros: " Não chego a dizer que é oportunidade. Todos nós temos nossas chances. Tenho o mesmo número de jogos do Elias e hoje sou eu quem está em campo. O elenco é forte e quem entrar dá conta do recado."

Fala Yago: " Pode falar que é massacre sim. Com todo respeito, mas 4-0 no primeiro tempo, é massacre sim. Agora é manter o respeito e continuar fazendo o que o Tite pede."

45' Sem acréscimos, o árbitro termina o primeiro tempo. Atropelo corinthiano. 4-0

44' Na traaaaaaaaaaaave! Jádson recebeu com liberdade e colocou Sheik para correr. Dividindo com o zagueiro, a bola foi na trave e no rebote, Emerson escorregou e mandou fora.

43' Fágner tentou o seu. Da meia direita mandou forte mas muito acima do gol. Apenas tiro de meta.

42' Corinthians não rifa a bola. Sai tocando desde sua área e vai envolvendo o time do interior

41' Contra ataque muito bem armado, Léo colocou Sergio Mota para correr. No mano a mano contra Uendel, encontrou espaço e bateu. Cássio fez boa defesa novamente

Yago marcou o segundo do jogo. Veja como foi seu gol.

39' Penapolense avança e incomoda a zaga do Timão. Jogando linha, a defesa vai levando sustos quando a bola chega nas costas dos defensores

38' Timão candencia mais o jogo. Resultado é garantido.

Veja o primeiro gol do jogo. Paolo Guerrero guardou.

35' Diego Rosa recebe livre, de frente para o Cássio, mas o chute sai fraco. Defesa tranquila do arqueiro alvinegro

30' Petros! Não dá nem pra acompanhar. Guerrero rolou para Jádson. O meia segurou, viu a passagem de Petros por dentro, deu e o meia dominou, girou e mandou na rede. Atropelo!

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TIMÃO

29' Falta para os visitantes. Com muita força mandou longe, Sérgio Mota

26' Contra ataque do Corinthians, Guerrero tentou lançar Emerson Sheik, a zaga tirou parcialmente. O peruano insistiu, roubou a bola, deu pra Sheik que dominou, olhou o goleiro e mandou colocado no ângulo! Golaço!

26' GOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAÇOOOOOOO DO TIMÃO!

25' Mais Penapolense. Cruzamento de Arnaldo da direita, a bola passou pela área e Sergio Mota mandou forte na rede pelo lado de fora.

24' Lance polêmico. Em câmera lenta, realmente a bola não entrou. Acertou a arbitragem.

23' Pressão do Penapolense! Boa jogada pela direita, Diego Rosa finalizou debaixo do gol, a bola bateu no travessão, na linha e a zaga tirou. No rebote, Léo mandou para fora. Melhor chance dos visitantes.

22' Bola alta na área e Edu Dracena subiu mas não deu direção ao cabeceio. Tiro de meta apenas

21' Tranco por trás em Guerrero. Falta boa para o Timão.

19' Penapolense avança mais o time. Léo arrisca de fora e a bola passa à esquerda de Cássio.

17' Público melhora e muito na Arena. A expectativa é de mais de 25 mil pessoas. Até o momento assistem a vitória do Timão.

16' Guerrero impedido. Lançado por Jádson, o peruano estava à frente da marcação.

14' Em tentativa de desarme, Renato Augusto tomou uma pancada e sente no gramado. Tornozelo esquerdo é a preocupação.

12' Escanteio da esquerda, Jádson manda na medida para o jovem Yago mandar nas redes. Corinthians atropela neste começo.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS

11' Tem mais Timão! Guerrero avança pela esquerda, cruza para Jádson, que finta, cisca mas não encontra espaços. Escanteio pro Corinthians.

9' Troca de passes em busca de espaçoes encontra Renato Augusto, que chuta rasteiro para defesa de Samuel. No rebote, Paolo Guerrero, sempre ele, deixa na rede. Em posição legal, marca o 50º gol pelo Corinthians

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TIMÃO

8' Começa com tudo o camisa 11 do Timão. Sequencia de dribles parada com falta.

7' Tentativa de Sheik pela ponta esquerda, mas o bandeira marcava posição irregular.

6' Pela esquerda, o time visitante tenta chegar ao ataque, mas para na forte marcação alvinegra.

4' Penapolense joga com a camisa vermelha, calção branco e meias azuis.

3' Guerrero lançado na área, é travado pela zaga. Na sequencia, Uendel recupera, cruza mas Jádson perde a chance.

2' O Timão joga com seu uniforme principal. Camisa branca com listras pretas na vertical, calção preta e meias listradas em preto e branco.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola com saída dos visitantes, o jogo está valendo

O árbitro é Adriano de Assis Miranda

Penapolense escalado com Samuel; Arnaldo, Jailton, Luiz Gustavo, João Lucas; Gilmar, Fernando, Washington, Léo; Diego Rosa, Sérgio Mota. PC Gusmão é o treinador.

O Corinthians vem à campo com Cássio; Fágner, Yago, Edu Dracena, Uendel; Ralf; Jádson, Petros, Renato Augusto, Emerson; Guerrero. Tite é o técnico.

O hino é executado na Arena Corinthians.

A Penapolense já está no gramado. Dentro de instantes, a bola rola.

https://www.vavel.com/br/futebol/corinthians/467568-corinthians-vence-portuguesa-com-time-reserva-e-segue-invicto-no-paulista.html

Em meio à uma maratona de jogos, o Timão faz seu 3º duelo em 5 dias. Na última terça, fez uma partida atrasada pela 4ª rodada, contra a Lusa. A vitória por 2-0 teve Malcom como destaque.

O Penapolense é o segundo no Grupo 4 com 12 pontos. Curioso que luta para se classificar e para não cair, ao mesmo tempo. Está 1 ponto à frente do Z-4.

O Timão é o líder do Grupo 2 com 29 pontos. Já tem sua vaga garantida para a próxima fase do Paulistão. Invicto há 15 jogos, o alvinegro vai em busca de mais uma vitória.

Boa noite aos amigos da VAVEL Brasil. A partir de agora, vamos dar início à mais um duelo pelo Campeonato Paulista 2015. Hoje, Corinthians e Penapolense se enfrentam pela 12ª rodada, na Arena Corinthians, em Itaquera. Acompanhe em tempo real, o minuto a minuto deste grande jogo.