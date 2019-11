Campeonato Carioca 2015: Boavista x Vasco da Gama (1-2)

18h12 Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil.

18h10 O Boavista permanece na zona de rebaixamento em 15º com 6 pontos e vê o lanterna Nova Iguaçu, que venceu o Friburguense por 1x0, empatar em número de pontos.

18h08 Com a vitória, o Vasco vai a 29 pontos e se iguala a Botafogo e Flamengo na classificação. O Botafogo é líder no saldo de gols, seguido do rubro negro e o Vasco na 3ª posição

18h04 Erick Flores: ''Nós lutamos bastante, mas não deu. Temos três partidas ainda e vamos conseguir tirar o Boavista dessa situação''

18h02 Anderson Salles: ''Graças a Deus eu pude converter o pênalti em gol e ajudar a nossa equipe a sair vitoriosa. Agora tem o clássico que é confronto direto e esperamos fazer um grande jogo''

49' FIM DE JOGO EM BACAXÁ! O Vasco vence o Boavista de virada com um gol de pênalti no finalzinho da partida, 2x1

48' GOOOOOOOL DO VASCO! Anderson Salles cobra com categoria no canto esquerdo do goleiro. O Vasco vira o jogo no apagar das luzes, 2x1

47' Thalles permanece caído no gramado. Anderson Salles já colocou a bola debaixo do braço

45' PÊNALTI PARA O VASCO! Thalles é derrubado na grande área e o árbitro assinala pênalti

43' O Vasco ensaia uma pressão na reta final. O Boavista não consegue passar do meio campo

42' UUUUH! Anderson Salles cobra no alto e a bola passa rente ao travessão. Por pouco o Vasco não vira o jogo

41' Falta boa para o Vasco, da mesma posição Anderson Salles marcou o gol

40' Thalles faz boa jogada pelo meio, mas bate prensado com a zaga

38' SUBSTITUIÇÃO NO BOAVISTA! Sai Erick Flores e entra Marcelo Nicácio

37' CARTÃO AMARELO! Gustavo Geladeira faz falta em Thalles e recebe o amarelo

36' Juninho chuta da entrada da área, mas manda longe do gol de Jordi

33' EXPULSÃO NO VASCO! Montoya, que havia acabado de levar o amarelo, puxa a camisa de Erick Flores e está fora da partida

32' CARTÃO AMARELO! Por reclamação, Nei também é punido

32' CARTÃO AMARELO! Montoya dá carrinho em Juninho e leva o amarelo

31' ESTÁ EXPULSO! Yago puxa a camisa de Lorran e leva o segundo amarelo. O Boavista está com menos um em campo

30' Montoya se enrola com a bola e perde contra ataque precioso para o Vasco

27' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai Jhon Cley e entra Rafael Silva

24' Rodrigo cobra a falta no meio do gol e o goleiro Marcelo Carné encaixa

23' CARTÃO AMARELO! Willian Maranhão é punido por falta

23' Falta frontal a área muito perigosa para o Vasco

22' SUBSTITUIÇÃO NO BOAVISTA! Sai Anselmo e entra Juninho

21' Recomeça o jogo

20' PARADA TÉCNICA!

20' NÃO FAZ ISSO, RODRIGO! Jhon Cley rola pra trás e zagueiro fura de maneira bizonha

19' Falta perigosa para o Vasco do lado direito da grande área

18' Yago arrisca de muito longe e põe a bola nas mãos de Jordi

17' AMARELOU! Lucas leva cartão amarelo por falta no meio campo

16' QUE CHANCE! Em contra ataque puxado por Erick Flores, Thiago Paiva entra livre e chuta por cima do gol

15' O Vasco tenta partir para cima em busca da virada. O Boavista parece ter sentido o gol

12' CARTÃO AMARELO! Max Pardalzinho é advertido pelo árbitro

12' O jogo esquenta em Saquarema!

09' GOOOOOOOL DO VASCO! Anderson Salles cobra falta de longe e Marcelo Carné aceita. A bola morre no canto direito do goleiro do Boavista. O Vasco empata o jogo, 1x1

08' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai Mosquito e entra Yago

06' GOLAAAAAAÇO DO BOAVISTA! Erick Flores ajeita a bola no bico esquerdo da grande área e chuta com categoria no ângulo, encobrindo o goleiro Jordi. O Boavista está na frente, 1x0

05' Lorran entra na área pelo lado esquerdo, mas na hora de cruzar, coloca a bola nas mãos do goleiro do Boavista

04' O Vasco volta melhor para a segunda etapa

01' Mosquito arrisca de longe, mas chuta fraco sem problemas para o goleiro Marcelo Carné

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO EM SAQUAREMA!

0' SUBSTITUIÇÃO NO BOAVISTA! Sai Francismar e entra Max Pardalzinho

0' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai Victor Bolt e entra Montoya

0' A bola vai rolar para o segundo tempo

16h55 Thiago Paiva: ''Sabemos da qualidade do Vasco, e perder uma oportunidade daquela vai fazer falta. Estamos tranquilos, estamos bem no jogo. É explorar o contra-ataque que vai sair o gol!''

16h52 Com a palavra, o volante Lucas do Vasco da Gama: ''Eu tive algumas chances de cabeça e não consegui marcar o gol, mas o time está bem na partida. Vamos caprichar para o segundo tempo e quando tivermos outra oportunidade, vamos fazer!''

46' FIM DA PRIMEIRA ETAPA! Em jogo fraco tecnicamente, Boavista e Vasco vão empatando em 0x0

45' UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

43' CARTÃO AMARELO! Yago leva cartão por reclamação

43' Livre de marcação, Rodrigo cabeceia torto e perde boa oportunidade para o cruzmaltino

41' POR POUCO! Em cobrança de escanteio, Lucas toca de cabeça e a bola tira tinta do travessão

40' Faz muito calor em Saquarema. Jogadores aproveitam paralisação para atendimento de Anderson Salles e se refrescam no gramado

37' Julio dos Santos recebe livre na direita, mas cruza muito forte para Thalles e a bola sai pela linha de fundo

35' CARTÃO AMARELO! Erick Flores é punido por falta em cima de Lorran

34' MEU DEUS! Yago mata a bola na canela e perde grande oportunidade de ataque para o time da casa

32' NA TRAAAAVE! Thiago Paiva corta a zaga e bate de perna esquerda, a bola beija o pé da trave esquerda do goleiro Jordi

31' Boavista melhora no jogo e já consegue trocar passes no campo de ataque

28' Vasco tenta jogada pela esquerda, mas a zaga do Boavista afasta o perigo

25' QUE PETELECO! Gustavo Geladeira chuta fraco e facilita a vida do goleiro Jordi

24' Falta perigosa para o Boavista

21' Recomeça o jogo

20' PARADA TÉCNICA!

19' Até o momento, Vasco tem as melhores chances, mas peca nas finalizações. O Boavista não consegue trocar passes

17' ASSIM NÃO! Em cobrança de falta levantada na área, Anderson Salles, livre de marcação, cabeceia pra fora

14' Zagueiro Gustavo Geladeira cai de mau jeito no gramado e pede atendimento médico

12' DE NOVO ELE! Lucas cabeceia e a bola passa por cima do travessão, sem perigo para o goleiro Marcelo Carné

11' Jogo é morno e truncado aqui em Saquarema

08' QUE ISSO, NEI? Lateral arrisca de fora e quase joga a bola pra fora do estádio

05' Nei cruza e Lucas, mais uma vez, tenta a cabeçada, mas a bola passa por cima do gol

03' UUUH! Lucas arrisca de longe de canhota e quase o marca o primeiro do Vasco

02' A zaga do Boavista afasta o perigo

01' Escanteio para o Vasco no primeiro ataque

0' BOLA ROLANDO EM BACAXÁ!

15h56 Os times já estão no gramado do estádio Eucy Resende de Mendonça

15h54 Reservas da equipe do Vasco da Gama: Charles, Douglas Silva, Henrique, Matheus Índio, Montoya, Rafael Silva e Yago

15h53 Reservas da equipe do Boavista: Dida, Anderson Luíz, Roberto Lopes, Willian Bersan, Juninho, Marcelo Nicácio e Max Pardalzinho

15h49 Desfalcado, o Vasco da Gama vem da seguinte forma para a partida: Jordi, Nei, Anderson Salles, Rodrigo, Lorran; Victor Bolt, Lucas, Julio dos Santos e Jhon Cley; Mosquito e Thalles; Técnico: Doriva

15h46 O time da casa vem a campo com: Marcelo Carné, Yago, Bruno Costa, Gustavo Geladeira e Jefferson Arroz; Vitor Faísca, Thiago Silva, Willian Maranhão e Francismar; Erick Flores e Anselmo; Técnico: Rodrigo Beckham

15h41 Contra os times considerados menores, o Vasco da Gama só tem 2 tropeços em toda a competição. Empates contra Tigres em 1x1 e Barra Mansa pelo mesmo placar. A única derrota do cruzmaltino no Carioca foi na última rodada no clássico contra o Flamengo

15h34 O Boavista ainda não venceu nenhum grande no Campeonato e sequer marcou um gol contra eles. Foram 3 derrotas para Botafogo por 1x0, Fluminense por 3x0 e Flamengo por 2x0. Sua única vitória na competição foi na 10ª rodada sobre o Barra Mansa pelo placar de 3x1

15h28 VÍDEO: Relembre os lances do empate entre Vasco x Boavista em 18 de Janeiro do ano passado

15h24 Na última vez que se encontraram, as duas equipes empataram por 1x1 em partida válida pela 01ª rodada do Campeonato Carioca 2014, em São Januário. Reginaldo abriu o placar para o time da casa e o meia Cascata igualou para os visitantes

15h18 Em toda a história do confronto, Vasco e Boavista se enfrentaram 8 vezes, com 6 vitórias do Gigante da Colina, 1 do Verdão de Saquarema e 1 empate. A maior goleada aconteceu em 2007 pelo Campeonato Carioca, onde o cruzmaltino aplicou 6x2 no mesmo estádio da partida de hoje, em Bacaxá

15h13 FIQUE DE OLHO: O garoto Mosquito ganhará sua primeira chance no time profissional do Vasco da Gama. Destaque da Seleção Brasileira sub-17, o jogador de 19 anos faz sua estreia jutamente com o volante Victor Bolt na tarde de hoje.

15h07 O Boavista deposita suas esperanças nos pés de Erick Flores, criado nas divisões de base do Flamengo. O jogador de 25 anos, que já passou por 10 clubes em sua carreira, procura se firmar dentro da competição e evitar a queda do Verdão de Saquarema.

15h01 O jovem Thalles é a esperança de gols do time do Vasco nesta tarde. Criado nas divisões de base do clube, vem enchendo os olhos da torcida com suas boas atuações e demonstrando muita raça dentro de campo. O centroavante esteve presente na fraca campanha da Seleção Brasileira sub 20 no Sul-americano da categoria, mas foi um dos destaques da competição que terminou com o Brasil na 4º posição do hexagonal final

14:56 O Boavista, por sua vez, só tem um desfalque para o confronto desta quinta. O lateral Jeff Silva, expulso na partida contra o Bonsucesso, está fora da partida. O novo treinador Rodrigo Beckham terá a dura missão de evitar o rebaixamento da equipe de Saquarema, que soma 7 derrotas, 3 empates e apenas 1 vitória em todo o Campeonato.

14:51 Muita dor de cabeça! O cruzmaltino não poderá contar hoje com 5 jogadores suspensos. Guiñazu e Bernardo, expulsos contra o Flamengo e Serginho, Gilberto, Christiano, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, Martín Silva, que está defendendo a Seleção Uruguaia, Luan, que foi cortado da seleção olímpica por lesão e Dagoberto com torção no tornozelo esquerdo também estão fora. Completa a lista o meia Marcinho, com dores musculares.

14:48 O time do técnico Doriva vem fazendo uma campanha sólida. Com 8 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, ocupa a 4º colocação com 28 pontos. Mesmo desfalcado, o treinador acredita em uma vitória hoje contra o Boavista

14:42 O Vasco da Gama vem de derrota por 2x1 no clássico contra o Flamengo e busca uma vitória para continuar na cola dos líderes e ficar cada vez mais perto de garantir sua classificação matematicamente. Leia Mais: Sob forte chuva, Flamengo vence clássico contra o Vasco.

14:35 O Boavista joga em casa tentando se recuperar da goleada sofrida pelo Bonsucesso por 4x0 na último domingo, que levou o time a 15º colocação, entrando na zona de rebaixamento do Campeonato Carioca. Com apenas 6 pontos conquistados, a equipe de Saquarema tem a dura missão de encarar o Vasco da Gama, para isso conta com a estreia do treinador Rodrigo Beckham, substituto de Waldemar Lemos, demitido após a goleada sofrida na última rodada.

14:30 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Boavista x Vasco , pela 12ª rodada do Campeonato Carioca 2015, partida a ser disputada às 16h, em Saquarema