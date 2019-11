Douglas, o maestro de volta ao Tricolor

O dono da camisa 10 voltou. Entre olhares de aprovação e outros de desconfiança, Douglas, dono de inegável qualidade técnica no elenco gremista, retorna para projetar um 2015 melhor para o Grêmio. O futebol diferenciado do catarinense divide a opinião de torcedores.

Com o aval ou não, a presença de Douglas em campo é suficiente para levar perigo aos adversários gremistas. Bola parada é com ele mesmo e, nas primeiras atuações de 2015, já deu o cartão de visitas, quando marcou gol olímpico no campeonato gaúcho, em jogo contra o Caxias. A expectativa é de mais rendimento nas faltas e escanteios e, claro, aquele último passe esperto para deixar o atacante pifado.

Douglas dos Santos chegou ao Grêmio na temporada de 2010. Em meios às dificuldades do Tricolor gaúcho nos últimos anos, o de sua vinda era projetado com bons olhos pelos dirigentes e pelo torcedor gremista. Além de Douglas, nome de referência ao meio campo no futebol nacional, o mosqueteiro dos pampas tinha boas opções de atletas para dividir a responsabilidade na busca pelo resgate aos grandes títulos. Entre eles, alguns ex-jogadores do São Paulo, como o meia Souza e o atacante Leandro, além do rodado volante Fabio Rochemback e do atacante Jonas.

Em time que também tinha o destaque do Bola de Prata, o goleiro Victor, Douglas foi homem de confiança em sua temporada inicial. O Grêmio gastou cerca de 3,5 milhões de dólares no valor da compra do meia, a mais cara do clube na época. Ele atuava pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos e chegou ainda no mês de janeiro, para a promissora temporada.

Douglas estreou no dia 7 de fevereiro de 2010, contra a Universidade de Canoas, pelo Campeonato Gaúcho. Vitória por 1 a 0 na ocasião. O título do Gauchão veio mais tarde para não passar em branco, em final vencida sobre o rival Internacional. A temporada teve as dificuldades do Grêmio na zona rebaixamento, mas, após a demissão do técnico Silas e de Renato Gaúcho assumir o cargo, a volta por cima veio com o 4º lugar no Brasileirão, em atuações de gala do meia.

Entre 2010 e 2011, Douglas atuou em 113 jogos e depositou 27 gols na conta do tricolor, além das várias assistências essenciais ao clube no período. O maestro, que esteve no Vasco na Série B nacional de 2014, volta para aprimorar a galeria de títulos do Grêmio, em retorno para a disputa desta temporada. Para firmar o nome na história gremista, somente o estadual de 2010 é muito pouco para o jogador. Ciente disso, ele, agora aos 33 anos, quer mais taças.

Embora a única conquista em grupo de Douglas com o Grêmio seja o Gaúcho de 2010, o melhor momento do craque é avaliado como o segundo semestre daquele ano. Os ares não eram agradáveis ao Grêmio, inclusive ameaçado de rebaixamento na primeira metade do certame nacional.

Na troca de comando com a chegada de Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, o Tricolor se acertou para não fazer feio no Brasileiro. Nas assistências precisas com a redonda rolando ou em faltas e escanteios, Douglas ajudou a conduzir o Grêmio à parte de cima da tabela. Como prova disso, Jonas, o atacante, foi tão abastecido pelo maestro que terminou o campeonato nacional como artilheiro, com 23 gols .

Além disso, a marca maior foi a pintura construída pelo meia no Pacaembu, contra o Corinthians, seu ex-clube. Após um lindo drible, ele acertou um brilhante chute de perna esquerda para o fundo das redes, na vitória por 1 a 0 do Grêmio sobre o alvinegro paulista.

No ano seguinte, 2011, o início de temporada foi focado para a disputa da Libertadores da América. Douglas foi um dos destaques de um apático Grêmio que acabou eliminado nas oitavas de final. Na breve campanha, foram quatro gols dele em seis jogos disputados. O segundo semestre de 2011 foi em decadência do Tricolor, longe de qualificar-se para uma nova disputa pelo principal torneio sul-americano de clubes. Assim, acabou sua primeira passagem pelo porto-alegrense.

Mas quem é Douglas dos Santos, que, em grande fase, foi brilhar justamente pelo rival do clube de seu sobrenome, o Corinthians? A carreira do meia tem início em sua cidade natal, Criciúma, Santa Catarina. No homônimo clube do município, Douglas atua dos 15 aos 20 anos, somente nas categorias de base do Tigre.

A subida ao profissional ocorre já aos 20 anos de idade, pelo próprio Criciúma, em 2002. Até 2006, pela representação catarinense, o maestro soma 155 jogos com a marca de 25 gols na carreira. Passou rapidamente pelo desconhecido Rizespor, da Turquia e voltou às terras tupiniquins com o Criciúma, para ser campeão da série C nacional.

Disso, vai ao São Caetano para o ano de 2007 e, deste, para o Corinthians, em sua marcante passagem nas temporadas de 2008 e 2009. Assumiu a titularidade do Timão no mês de maio de 2008 e não largou mais, considerado o melhor jogador da Série B daquele ano. Em 2009, projeções e vitórias maiores: campeonato estadual sobre o Santos e Copa do Brasil sobre o Internacional foram os títulos. A parceria de Douglas, armador, com a presença do fenômeno Ronaldo no ataque brindou os corintianos com momentos de alegria e conquistas. "Vou completamente realizado pelo que fiz pelo clube e pelo que o clube fez por mim. Acho que correspondi às expectativas que foram depositadas em mim", comentou o atleta, que deixou o Corinthians após o título da Copa do Brasil. Ele assinou com Al Wasl, dos Emirados Árabes, mas não se adaptou, permanecendo apenas seis meses pelo Oriente Médio.

Após a passagem pelo Grêmio, já comentada, Douglas volta ao Corinthians em 2012. A passagem rendeu os inéditos títulos da Libertadores e do Mundial ao Timão, além da Recopa Sul-Americana no ano de 2013. Mesmo com menor participação do meia, Douglas carimba o currículo vencedor com mais as listadas conquistas. Na última temporada, a de 2014, ajuda o Vasco a retornar da série B para a elite do Brasileiro.

Apresentadas as devidas trajetórias e cartões de visita do meia Douglas, o ano de 2015 é mais um desafio para um jogador que não os teme. Com o início de carreira entre os profissionais considerado tardio, passagens por grandes clubes e por países de cultura adversa, retornar ao Grêmio pode ser só mais uma missão na vida do catarinense.

Douglas sabe como funciona o futebol no Rio Grande do Sul e é conhecedor da necessidade do Grêmio de dar voltas por cima com voltas olímpicas, não presentes nos últimos tempos. Após dois anos de Olímpico Monumental, a casa para a temporada em seu regresso a Porto Alegre é a moderna Arena do Grêmio, que espera dele e dos companheiros a raça, o empenho e a técnica - principal item que não lhe falta -, para conquistar títulos.