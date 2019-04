Kleina destaca confiança que vitória sobre Marcílio Dias dá ao elenco avaiano

A vitória sobre o Marcílio Dias por 3 a 0, neste sábado (28), na Ressacada, fez o torcedor do Avaí respirar mais aliviado. Marquinhos marcou o primeiro e André Lima fez os outros dois gols do jogo. Com o triunfo, o Leão alcança os seis pontos, mesma pontuação das outras três equipes do quadrangular, mas em 2º lugar nos critérios de desempate.

Após o jogo, Gilson Kleina, que fez sua estreia na frente do Avaí, falou sobre os aspectos positivos e negativos da equipe durante o jogo. "Conseguimos controlar o resultado de vitória. Se tecnicamente e taticamente não fizemos um grande jogo, mas saímos com três gols de diferença, não tomamos gol, aí a confiança de cada um cresce, mas ainda não ganhamos nada. Temos que ter o pé no chão, vamos ter que correr ainda mais, o Guarani é o mais organizado do quadrangular, como estão falando. Temos que ter gana de vitória, mas o mais importante é conseguir o resultado".

Kleina destacou o caráter decisivo que o próximo jogo do Avaí no Catarinense, contra o Guarani de Palhoça, apresenta. "Passa a ser um mata-mata. Guarani e nós, domingo que vem, tem caráter decisivo novamente. Vamos entender a postara: ao mesmo tempo temos que nos precaver, mas não podemos deixar de atacar, criar, e assim vai ser. Todos estamos com seis pontos. Os critérios de gols nos levou ao segundo lugar, mas o jogo mais importante passa a ser domingo. Vamos fazer vale nosso mando, ter tranquilidade para trabalhar, não deixar de ser competitivo".

O treinador ainda falou sobre um dos pontos mais criticados pela torcida, as laterais da equipe. "Quando a gente pede passagem dos laterais, a gente quer jogadores mais agudos, mas temos que respeitar as características dos jogadores e momento. O Pablo se soltou no final do jogo, começou a fazer jogada, deu tapa no fundo, tentou o drible, fez 2 -1 aproximando, mas no começo ele estava repetindo uma situação que vi nos últimos vídeos, vindo por dentro, congestionando o meio. Quanto mais for por dentro, maior a dificuldade".

Na próxima rodada do Catarinense, o Avaí recebe o Guarani de Palhoça pela quinta rodada do quadrangular. A partida está marcada para o domingo (5), às 16h. Mas antes, o clube faz sua estreia na Copa do Brasil, o jogo contra o Operário-MT, na Arena Pantanal, às 21h30 da quarta-feira (1).