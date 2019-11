Meia Alex fará despedida oficial do Palmeiras em jogo festivo

Alex é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras e como tal, finalmente ganhará sua despedida oficial dos gramados com o manto alviverde. O jogo festivo será neste sábado (28), às 21h no Allianz Parque e contará com atletas que conquistaram a Copa Libertadores de 1999 junto ao meia e amigos que estiveram ao seu lado em sua carreira nacional e internacional em outros clubes ou Seleção Brasileira.

Entre atletas e ex-atletas estarão presentes Ademir da Guia, Zico, Amoroso, Appiah, Aristizábal, Artur, Athirson, Cléber, Deivid, Djalminha, Edmundo, Euller, Evair, Fabiano, Felipe, Gamarra, Gilberto Silva, Júnior Baiano, Kezman, Leonardo, Luisão, Marcelo Ramos, Maurinho, Mozart, Neném, Oséas, Paulo Miranda, Paulo Nunes, Pedrinho, Rivaldo, Rivarola, Rubens Júnior, Rüstü, César Sampaio, Semih, Tcheco, Tiago, Tuncay, Velloso, Zinho, entre outros.

Ao todo o maestro disputou 243 jogos pelo Verdão, marcou 78 gols e atingiu a marca de 56 assistências. Em suas três passagens, a primeira entre 1997-2000, a segunda em 2000 e a última rapidamente em 2002, o camisa 10 conquistou em 1998 a Copa Amparo, a Copa do Brasil e a Copa Mercosul, em 1999 finalmente levou o clube a conquistar a tão sonhada Copa Libertadores e em 2000 o torneio Rio-São Paulo.

Homenagem merecida pelo golaço em 2002 em cima de Ceni

Aproveitando o clima de festividade, a diretoria do Palmeiras aproveitou na tarde desta sexta-feira (27) para entregar uma placa a Alex pelo golaço marcado ainda no ano de 2002 em cima do goleiro Rogério Ceni, em que o meio campo aplicou dois chapeus e balançou as redes pelo Torneio Rio-São Paulo no clássico contra o Tricolor.

Mas a surpresa não parou por aí, o craque aproveitou a oportunidade e também homenageou o jogador Robinho pelo grande gol marcado na última quarta-feira (25), coincidentemente contra o mesmo goleiro, mas deste vez em um "Coque-Rei" pelo Campeonato Paulista. Sobre o gol do amigo, o camisa 10 comentou:

"Não é simples fazer um gol como ele fez. A bola veio toda torta, ele teve de controlar a bola e conseguir fazer um gol em um clássico tão importante como este. Isso me deixa muito satisfeito. Vi a empolgação dele quando veio para o Palmeiras, e hoje estou ainda mais feliz por ver o que ele está fazendo. Ele está jogando um grande futebol e encaminhando o Palmeiras para conquistar títulos" avaliou.

Amor ainda maior e momento marcante da carreira

Se o meia já havia declarado seu amor pelo Palmeiras em várias oportunidades, após receber o convite para disputar seu último jogo com o manto palestrino, Alex não escondeu a emoção e ainda revelou que seu carinho pelo clube se tornou ainda maior.

"Quando veio o convite, foi uma surpresa, porque não esperava mais ter emoções com o futebol. Já tinha um carinho e um apreço enorme pelo clube e pelos torcedores, não imaginava que pudesse aumentar, mas, depois desse convite, ficou ainda maior. Meu agradecimento eterno ao clube e aos palmeirenses, que sempre me trataram tão bem", relatou.

O camisa 10 viveu diversas emoções ao longo de sua carreira, principalmente com a fanática torcida do Fenerbahçe que tem o atleta como o maior ídolo de sua história, mas se pudesse escolher apenas um momento, "Cabeção", como é conhecido, escolheria a cobrança de pênalti desperdiçada por Zapata, do Deportivo Cali, no final da Copa Libertadores de 1999.

"O grande momento é quando o Zapata vai pra bola e chuta o pênalti para fora. O Palestra vira um buraco, todo mundo quer se jogar para dentro do campo (risos). Lembro de uma cena: o pessoal da comissão técnica correndo sem rumo e os gandulas se batendo, parecia strike de boliche. Comemoramos em uma casa noturna e, quando voltei para casa, às 9h da manhã, ainda tinha torcedor comemorando na Turiassú. Parece que isso aconteceu semana passada", explicou.

Ao todo, Alex disputou 1035 partidas por clubes, além do Alviverde, Flamengo, Cruzeiro, Coritiba, Parma e Fenerbahçe, marcando 422 gols. Pela Seleção Brasileira, o craque esteve em campo 68 vezes, balançando a rede em 20 oportunidades. Além das conquistas pelo time de Palestra Itália, ele também foi campeão na Turquia, entre 2004 e 2013, três temporadas do nacional, uma Copa e duas Supercopas.

No Brasil, venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2003, mais dois Campeonatos Mineiros e um estadual paranaense. Pelo "Canarinho" ganhou duas Copa América em 1999 e 2004, o Torneio Toulon com a Seleção Olímpica 1996 e o Pré-Olímpico em 2000.