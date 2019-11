Rogério Ceni, o goleiro artilheiro do São Paulo

Nascido em Pato Branco no Paraná em 22 de janeiro de 1973, Rogério Ceni foi criado no estado de Mato Grosso, tendo seu primeiro contato com o futebol na cidade de Sinop, e foi o clube local que o revelou para o futebol.

O menino que se destacou em solo mato-grossense veio para a cidade grande ainda garoto, aos 17 anos. Rogério chegava na terra da garoa, para jogar pelo São Paulo Futebol Clube e construir uma das mais sólidas e vitoriosas carreiras que um jogador poderia ter.

CHEGADA NO CLUBE

O goleiro iniciou a carreira no futebol no Sinop, clube do interior do estado, e aos 17 anos já era o jogador titular da posição, conquistando seu primeiro título como profissional, o campeonato mato-grossense. Rogério Ceni chegou ao São Paulo no ano de 1991, ainda para compor o time de juniores do São Paulo na época.

Ele se tornou campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1992, ainda na condição de reserva, e promovido no mesmo ano por Telê Santana, para ser o terceiro goleiro da equipe profissional. O goleiro que sempre se espelhou em Zetti, ainda retornou para a base para conquistar o título, dessa vez como titular, da Copa São Paulo. No ano de 1996, o goleiro e titular absoluto Zetti, se transferiu para o Santos, abrindo espaço para Rogério Ceni finalmente ter sua oportunidade com a camisa tricolor.

AUGE NO CLUBE

O auge de Rogério Ceni é indiscutivelmente o ano de 2005, com excelentes atuações nas temporadas seguintes. O goleiro tricolor entrava de vez para a história do São Paulo ao conquistar 3 títulos naquele ano, o Campeonato Paulista, a Libertadores da América e o Mundial de Clubes, além de ser o ano em que o goleiro mais marcou gols com a camisa tricolor, foram 75 jogos disputados e 21 gols marcados pelo arqueiro.

A conquista do campeonato Paulista foi o início da impecável temporada tanto do goleiro quanto do clube, após garantir o 1º lugar na primeira fase, o time do Morumbi empatava com o Santos para se tornar campeão estadual, o que não acontecia desde 2000.

Vindo de uma conquista estadual, o capitão tricolor continuava a levantar taças, dessa vez, talvez uma das mais marcantes da história do São Paulo. A conquista da Libertadores da América veio através de uma brilhante campanha, na qual o São Paulo teve apenas uma derrota, e fez final brasileira com o Atlético-PR, e após jogo pegado no sul, goleou os paranaenses em casa por 4x0, conquistando o tri da américa.

A vitória na Libertadores credenciava o São Paulo para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, onde Rogério Ceni teve seu auge de glória vestindo a camisa do São Paulo. O time do Morumbi tinha pela frente simplesmente o campeão europeu Liverpool, que vinha de uma épica conquista europeia, com Steven Gerrard jogando tudo que sabia.

O São Paulo conseguiu um gol com o volante Mineiro aos 27 minutos da primeira etapa, após o gol Rogério Ceni foi muito acionado fechou o gol tricolor com épicas defesas, inclusive uma cobrança de falta praticamente indefensável de Gerrard. O juiz apitava o fim, o placar dava a vitória ao São Paulo, a américa era tricolor, e Rogério Ceni levara o prêmio de melhor jogador daquela final histórica para o futebol brasileiro.

TRAJETÓRIA NA CARREIRA

O goleiro nascido no Paraná, iniciou a carreira jogando em gramados mato-grossenses, e revelado pelo Sinop, veio parar nas categorias de base do São Paulo.

Em 1996, teve sua primeira sequência como titular do São Paulo, após Zetti ser contratado pelo Santos FC. Desde então, Rogério é o goleiro titular, atuando em 1139 jogos até hoje e sendo o jogador com mais partidas disputadas por um clube no mundo.

A história do goleiro se confunde com a história recente do São Paulo, suas atuações o renderam uma vaga no grupo da Seleção Brasileira que foi campeão da Copa do Mundo de 2002 no Japão, o goleiro porém era o reserva imediato de Marcos, que vivia fase brilhante na carreira.

Rogério Ceni ganhou praticamente tudo o que disputou pelo São Paulo, desde campeonatos estaduais, aos continentais da Libertadores e Sul-Americana, e o Mundial de Clubes. Ele é detentor de quase todos os recordes do São Paulo Futebol Clube, como o jogador que mais vestiu o manto tricolor, o jogador com mais títulos pela camisa do São Paulo com 22 taças no currículo (Muller e Ronaldão, em segundo lugar, tem 13 conquistas).

EXPECTATIVA PARA 2015

No início de 2014, aos 41 anos, Rogério Ceni declarou numa entrevista que havia programado a sua aposentadoria para o mesmo ano, e planejava jogar sua última partida defendo as cores do São Paulo.

Porém no final de 2014, pouco antes de encerrar a temporada pelo São Paulo, Rogério voltou atrás e assinou uma renovação com o São Paulo até agosto de 2015, podendo ser estendida caso o São Paulo avance para o Mundial de Clubes em dezembro.

As expectativas para 2015 são favoráveis ao tricolor, o time montou um plantel reforçado para a disputa da Libertadores e Campeonato Brasileiro. Após a última revolta é difícil cravar, mas provavelmente esse será o último ano em que teremos o “M1TO” debaixo das traves.

FICHA TÉCNICA

Nome: Rogério Mücke Ceni

Nascimento: 22 de janeiro de 1973

Nacionalidade: Brasileiro

Altura: 1,88 m

Clubes por onde passou: Sinop-MT (somente na juventude), São Paulo Futebol Clube

Títulos: 5 Campeonatos Paulistas, 3 Campeonatos Brasileiros, 1 Copa Sul-Americana, 1 Copa Sul-Americana, 1 Copa Libertadores da América, 2 Copas Intercontinentais, 1 Mundial de Clubes da FIFA.