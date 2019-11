Paulo Henrique Ganso, em busca da consagração

O jogador que trazido por seu ídolo, veio da base do Santos para conquistar o estado, o país e américa com a camisa alvinegra. Possuidor de um estilo “raro” para alguns cronistas, com visão de jogo diferenciada e extrema qualidade no passe, Paulo Henrique Ganso alternou momentos entre ser exigido como titular da Seleção Brasileira pela opinião pública, até ser vaiado e colocado na reserva do São Paulo.

Buscando regularidade e resgatar seu futebol inteligente e criativo que o projetou no futebol, Ganso joga agora no São Paulo, e espera voltar a conquistar títulos e ter destaque nacional para quem sabe, voltar à Seleção.

CHEGADA NO CLUBE

Ganso já era amplamente conhecido no cenário, o meia acabar de conquistar uma sequência de três títulos estaduais seguidos pelo Santos, além da conquista da Copa do Brasil e da América, ficando com o vice-campeonato Mundial após goleada do Barcelona.

O jogador era extremamente valorizado, e devido as complicadas negociações de sua renovação com o Santos, e após investidas do Grêmio e São Paulo, o jogador assinou no fim de setembro de 2012, um contrato de 5 anos com o tricolor paulista por um valor total de cerca de 41 milhões de reais.

Ganso herdou a camisa 8 do volante Fabrício, que na época só poderia jogar no ano seguinte, devido a contusão, e fez sua estreia já no ano de 2012, frente ao Náutico, já no final do Campeonato Brasileiro.

O jogador teve um ano de 2013 bastante instável, alternando grandes atuações, com jogos discretos, que o renderam certa desconfiança da massa são paulina, e até jogos amargando a reserva, após a chegada de Muricy no final do ano, Ganso passou a ganhar mais confiança e tranquilidade para seguir como titular no clube.

AUGE NO CLUBE

O auge da carreira de Paulo Henrique Ganso aconteceu ainda em 2010, pelo Santos Futebol Clube, nesse ano o jogador comandava o time e levou o Peixe a conquista do Campeonato Paulista (onde teve o marcante episódio de negar ser substituído por Dorival Jr.) e da Copa do Brasil.

Com seu parceiro Neymar, que ainda não tinha atingido seu auge com a camisa santista, Ganso era o mais valorizado e comentado jogador do país, sendo sondado por diversos clubes europeus, e constantemente pedido na Seleção Brasileira, ora pela imprensa, ora por torcedores. No mesmo ano, o então técnico Dunga, da seleção, foi duramente criticado por não convocar Ganso para a Copa do Mundo na África do Sul, já que era considerado por muitos um jogador maduro e pronto para tal responsabilidade.

Apesar de não ser considerada sua melhor temporada da carreira, o ano de 2014 pareceu ser muito bom para o armador tricolor, o jogador acumulou uma média de 62 jogos, marcando 9 gols e distribuindo 17 assistências, dando mostras de que Ganso parece estar voltando a velha forma na criação de jogadas.

TRAJETÓRIA NA CARREIRA

A carreira de Paulo Henrique Ganso começa ainda em sua terra natal, o estado do Pará, lá Ganso assim como muitos grandes jogadores, teve suas raízes nas quadras de futsal, ele atuou pelo Tuna Luso, clube da cidade de Belém, e em seguida teve a transição para os gramados, em oportunidade dada pelo Paysandu.

Ganso teve sua projeção nacional quando foi trazido pelo ídolo santista Giovanni, no ano de 2005, para as categorias de base do clube. O conterrâneo abriu as portas da Vila Belmiro para o garoto, na época com 16 anos, e o meia já dava sinais de que despontaria como excelente jogador, na época, seu nome já circulava nas bocas de treinadores e empresários como um talento em potencial.

O jogador estreou pelo Santos em 2008, ainda discreto devido a fase do time, mas no ano seguinte teve mais chances no time, chegando ao vice-campeonato após jogar as finais do estadual, contra o Corinthians de Ronaldo e cia. No mesmo ano, estreava pelo clube da Vila Belmiro o principal parceiro de Ganso em sua passagem pelo litoral, o jovem Neymar Jr. Ainda franzino mas visto com tanta expectativa quanto Ganso.

Em 2010, uma mudança no comando tático e administrativo do clube, trouxe uma nova perspectiva para o elenco, e após a vinda de Robinho, Wesley, entre outros, os jovens Ganso e Neymar tiveram a oportunidade de se unir ao time titular e conduzir o clube as principais conquistas de sua história recente, como o tricampeonato Paulista, e ao título da Libertadores.

Em 2012, após conturbada negociação sobre sua renovação no Santos, Ganso optou por aceitar a proposta tricolor e se transferir para o Morumbi pelo valor aproximado de 10 milhões de euros, gerando a revolta de santistas, e alegrias dos são-paulinos.

EXPECTATIVA PARA 2015

A expectativa de Paulo Henrique Ganso é diversa, seja da torcida que espera que o jogador volte a repetir as brilhantes atuações que fez pelo Santos, ou do time que clama por um organizador para armar o time que é tão raro no futebol atual, e do próprio jogador que espera se firmar de vez com a camisa tricolor e reconquistar seu espaço no cenário nacional para tentar voltar a Seleção Brasileira.

O jogador parece confirmado como titular pelo técnico Muricy Ramalho, que já deu algumas declarações que ainda busca a posição ideal para o jogador, inclusive já disse diversas vezes em entrevistas que orienta Ganso a ser mais incisivo na área.

Uma volta de Ganso para a Seleção Brasileira e uma visibilidade no mercado europeu, passa diretamente pelas boas atuações do camisa 10 no ano de 2015. Chances não faltarão ao paraense, que terá a disputa da cobiçada Libertadores da América, podendo conduzir o São Paulo ao título e se firmar como grande jogador que tem potencial para ser.

FICHA TÉCNICA

Nome: Paulo Henrique de Chagas Lima

Nascimento: Ananindeua (Pará).

Nacionalidade: Brasileiro.

Altura: 1,84 m

Clubes por onde passou: Santos (2008-2012), São Paulo (2012-Atualmente)

Títulos: 3 Campeonatos Paulistas, 1 Copa do Brasil, 1 Copa Sul-Americana, 1 Libertadores da América.