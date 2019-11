Alexandre Pato, a oportunidade para brilhar novamente

O atacante nascido em Pato Branco no Paraná, iniciou a carreira nas categorias de base do Internacional, onde recebeu o apelido que faz referência a sua cidade Natal. Tido como promessa, com apenas 17 anos já estava atuando no Mundial de Clubes como titular do Internacional, quebrando na época, um recorde pertencente a ninguém menos que Pelé.

Pato fez o tradicional caminho das jovens revelações, se transferindo para a Europa com 18 anos, para jogar pelo Milan. Apesar de possuir uma aparentemente vasta carreira, Pato surgiu muito precoce para o futebol, e ainda não conseguiu mostrar regularidade o suficiente para se consolidar como um grande jogador, agora aos 25 anos, o atacante retorna ao Brasil para buscar reconquistar seu espaço.

CHEGADA NO CLUBE

Alexandre Pato chegou ao São Paulo em fevereiro de 2014, ao ser envolvido numa negociação com o Corinthians. O contrato que também garantiu a ida do são-paulino Jadson para o Parque São Jorge, previa um empréstimo de 2 anos por Alexandre Pato ao tricolor.

Após passar 5 anos no Milan da Itália, o jogador retornou ao Brasil em 2013, contratado pelo Corinthians, que pagou cerca de 43 milhões pelo jogador, sendo a contratação mais cara já feita por um clube brasileira na história.

Pouco antes de ser concretizado o empréstimo, Pato vinha sofrendo grande pressão no Corinthians, o jogador não conseguia render na equipe de Mano Menezes, sendo diversas vezes colocado no banco de reservas, e chegou a ser ameaçado por torcedores que invadiram o clube.

A negociação previa o pagamento de 50% dos salários de Alexandre Pato pelo Corinthians, que são de aproximadamente R$800 mil mensais. O jogador possui contrato com o alvinegro até 2016, e seu empréstimo ao São Paulo está previsto até o fim de 2015, embora o tricolor já tenha sinalizado que deseja contar com o atacante.

AUGE NO CLUBE

O jogador ainda não conquistou um momento de glória no tricolor paulista, embora no ano de 2014, o São Paulo tenha tido excelente campanha no Campeonato Brasileiro, ficando com a segunda colocação, e classificando o time para a disputa da Libertadores.

No final do ano passado, surgiram rumores que Pato – que pertence ao Corinthians - poderia ser vendido a algum clube da Europa, mas provavelmente um clube de menor expressão. Na época o jogador disse que toparia reduzir a pedida salarial, se isso colaborasse para a sua permanência no Morumbi.

Mas o clube tricolor mostrou que o atleta estava sim nos planos da equipe, e comunicou o Corinthians que não aceitaria ofertas menores que os 15 milhões de euros, conforme estava no contrato.

TRAJETÓRIA NA CARREIRA

A carreira de Pato já começa precoce, e com indícios de sucesso. O jogador que vinha das categorias de base do Internacional, teve a sorte de jogar no time que acabara de ser campeão da Libertadores. Após estrear no time profissional e fazer alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro, Pato foi levado por Abel Braga ao Mundial de Clubes no Japão, e começou a competição como titular, sendo o jogador mais jovem a marcar um gol no Mundial.

Após tamanho sucesso e expectativas no jogador, o Internacional ainda segurou o atacante na temporada de 2007, onde ele teve boas apresentações e ficou marcado por sempre anotar um gol em suas partidas de estreia.

Em 2008 foi confirmada a sua contratação pelo Milan da Itália, o jogador foi recebido com grande expectativa na equipe. Embora as lesões tenham retardado e atrapalhado muito sua carreira, Alexandre Pato conseguiu boas médias até o ano de 2011, onde foi campeão Italiano. Após isso, sua carreira na Europa sofreu uma forte queda e Pato não conseguiu ter uma regularidade de jogos.

O jogador que já havia perdido muito espaço no time italiano, retornou ao Brasil em 2013 para atuar pelo Corinthians, chegando com o status de contratação mais cara já feita por um clube brasileiro. Após uma temporada irregular e contestada no alvinegro, Pato acertou sua ida por empréstimo para o rival São Paulo e tenta agora voltar a ter a relevância de outros tempos.

EXPECTATIVA PARA 2015

2015 é uma nova chance tanto para Pato quanto para o São Paulo. O ano de 2014 foi de muita expectativa para o torcedor tricolor, com o time chegando ao vice-campeonato brasileiro e se classificando de forma direta a Libertadores da América.

A boa campanha do tricolor em 2015, se apoia também em boas atuações de Alexandre Pato, que caso se mantenha saudável fisicamente, será titular absoluto de Muricy Ramalho. O time terá uma agenda apertada para conciliar o estadual com a Libertadores, então oportunidades não faltarão para Pato mostrar a que veio. O jogador já mostra sinais de que o ano de 2015 será mais proveitoso, após terminar o ano passado com 12 gols marcados em 40 jogos, o jogador já anotou 8 gols nesse ano.

FICHA TÉCNICA

Nome: Alexandre Rodrigues da Silva

Nascimento: 2 de setembro de 1989

Nacionalidade: Brasileiro

Altura: 1,79 m

Clubes por onde passou: Internacional, Milan (ITA), Corinthians, São Paulo.

Títulos: 1 Campeonato Paulista, 1 Campeonato Italiano, 2 Recopas Sul-Americanas, 1 Copa das Confederações e 1 Mundial de Clubes.